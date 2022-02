Mark Levinson No. 5909 – referencyjne słuchawki z ANC￼

Urządzenia, które zapewniają referencyjną jakość dźwięku, często przeznaczone są jedynie do stacjonarnego słuchania muzyki. Najnowsze słuchawki Mark Levinson No. 5909 przełamują ten trend – to bezprzewodowy, przenośny sprzęt, który zapewni nam pełną naturalność i precyzję dźwięku.

Model No. 5909 został wyposażony w 40-milimetrowe przetworniki z berylową powłoką i moduł Bluetooth 5.1 z obsługą kodeków LDAC, AAC i aptX Adaptive. Tak skonstruowane, słuchawki spełniają rygorystyczne normy certyfikatu Hi-Res Audio. Ich profil dźwiękowy, specjalnie dostrojony przez inżynierów marki, jest precyzyjny, szczegółowy i realistyczny – tak właśnie powinien brzmieć sprzęt o referencyjnej jakości. Ponadto, sprzęt otrzymał układ czterech mikrofonów z funkcją Smart Wind Adaption, poprawiającą jakość połączeń telefonicznych, oraz zaawansowany system aktywnej redukcji hałasu z trzema trybami pracy.

Podróżne słuchawki powinny nie tylko dobrze brzmieć, ale także długo pracować na jednym ładowaniu. Mark Levinson No. 5909 nie są tutaj wyjątkiem – jedno uzupełnienie baterii to nawet 30 godzin słuchania muzyki z włączonym ANC lub 34 godziny bez uruchamiania tej funkcji. Aplikacja mobilna Mark Levinson Headphones App pozwoli nam natomiast dostosować pracę słuchawek do naszych preferencji. Na dodatek, wszystko to zamknięte jest w szlachetnej, luksusowej formie. Spokojnie – dzięki praktycznemu, twardemu etui podróżnemu, urządzenie pozostanie nieskazitelnie piękne przez długi czas.

Luksusowe słuchawki referencyjne Mark Levinson No. 5909 są już dostępne w sprzedaży. Zapłacimy za nie 5 000 PLN.