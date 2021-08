TEST: SteelSeries Rival 5

W życiu każdego gracza-amatora przychodzi moment, w którym zauważa on, że jego standardowa klawiatura z membranowymi przełącznikami i biurowa mysz przestają wystarczać mu do zabawy, a lag i brak precyzji mają negatywny wpływ na osiągane wyniki. Gamingowych akcesoriów na rynku jest całe mnóstwo, ale tylko niektóre z nich mają w sobie to coś, co pozwala im się wyróżnić na tle konkurentów. Najnowsza mysz z serii SteelSeries Rival ma zadatki na to, by stać się prawdziwym hitem wśród graczy.

Rival 5 został wykonany z wytrzymałego, miłego w dotyku plastiku. Producent nie zdecydował się na zastosowanie gumowych uchwytów, ale w praktyce byłyby one całkowicie niepotrzebne – mysz dobrze układa się w dłoni, zapewniając pewny chwyt i nie zbierając potu i kurzu. Mimo regularnego kształtu, gryzoń przeznaczony został dla osób praworęcznych: pod kciukiem znajduje się wyraźne wgłębienie oraz pięć programowalnych przycisków bocznych, w tym jeden poruszający się w dół i do góry.

Na spodzie Rival 5 umieszczone zostały dwie teflonowe stopki, dzięki którym urządzenie chętnie ślizga się po podkładce. Należy zauważyć, że mysz jest bardzo lekka (waży zaledwie 85 g), co dodatkowo usprawnia wykonywanie szybkich, precyzyjnych ruchów, tak częstych w strzelankach online. Do podłączenia wykorzystamy dwumetrowy, opleciony siateczką kabel, zakończony wtyczką USB. Długość przewodu momentami przeszkadzała mi podczas gry na laptopie – kabel zsuwał się z biurka i musiałem poprawiać go ręcznie – ale na komputerze stacjonarnym nie zauważyłem specjalnych problemów.

Myszce towarzyszy windowsowe oprogramowanie SteelSeries GG, umożliwiające zmianę obłożenia przycisków oraz dostosowanie czułości sensora: w aplikacji możemy zapisać kilka konfiguracji dla różnych gier wideo. Pozwala ona także na personalizację podświetlenia, składającego się z dziesięciu niezależnych stref – dzięki temu LED-owe paski, umieszczone wzdłuż gryzonia, mogą mienić się na różne kolory.

Sercem Rival 5 jest sensor TrueMove Air o maksymalnej czułości 18 000 DPI; pięć ustawień można zapisać w jego pamięci. W praktyce mysz prześlizgiwała się po podłożu bez żadnych opóźnień: podczas rozpoczynania ruchu nie musiałem wkładać dodatkowej siły w jej rozpędzenie, a gdy byłem zmuszony nagle zmienić kierunek, natychmiast dostosowywała się ona do moich poleceń. Najczęściej korzystałem z ustawień w granicach 2 000-2 800 DPI, gdzie Rival 5 łapie idealną równowagę pomiędzy precyzją ruchu a szybkością reagowania.

Na pochwałę zasługują także przyciski – no, przynajmniej niektóre. Te główne, wyposażone w przełączniki Golden Micro, są sprężyste, ale przy tym lekko twarde, precyzyjne. Ich konstrukcja sprawiła, że w trakcie testów nie zdarzyło mi się przez przypadek wykonać dwukliku, ale nie miałem zarazem kłopotu z szybkim, precyzyjnym klikaniem. Równie sprawnie działa pokryta gumą rolka, cicha i precyzyjna, o krótkim, acz wyczuwalnym skoku.

Drobnych problemów dostarczył mi natomiast jeden z przycisków bocznych, ten poruszający się w dwóch płaszczyznach – w ogniu rozgrywki zdarzało mi się zmieniać uchwyt dłoni na myszy, przy czym prawie zawsze przypadkowo przesuwałem przycisk w górę. Umieszczone pod nim guziki okazały się natomiast precyzyjne, ale bardzo małe; do korzystania z nich musiałem się po prostu przyzwyczaić.

Oczywiście komfort korzystania z myszy zależy od typu chwytu, jaki preferujemy. Osobiście najwygodniej korzystało mi się z niej w chwycie fingertip (czyli takim z lekko uniesioną dłonią i samymi opuszkami na przyciskach głównych), ale osoby o krótszych palcach prawdopodobnie będą wolały położyć na Rival 5 całą powierzchnię dłoni. Warto także zauważyć, że model ten nie dysponuje personalizowanym obciążeniem, przez co może wydać się za lekki dla niektórych użytkowników.

Najnowsza propozycja SteelSeries powinna jednak okazać się w sam raz dla większości graczy – to precyzyjna i świetnie wykonana, uniwersalna mysz dla graczy, która sprawdza się w każdym gatunku, a dzięki szerokim możliwościom optymalizacji dopasuje się do twojego stylu rozgrywki.

SPECYFIKACJA