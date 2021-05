TEST: Stadler Form Oskar Big

Niejednokrotnie wspominaliśmy na naszych łamach, jak ważne jest zachowanie optymalnego mikroklimatu wewnątrz mieszkań. Właśnie wychodzimy z okresu grzewczego, ale w wielu domach problemy z nadmierną suchością powietrza zauważalne są także latem. W ich rozwiązaniu może pomóc nawilżacz powietrza, na przykład Oskar Big od Stadler Form – czy zapewni nam on komfort pracy i relaksu?

Mamy tu do czynienia ze sprzętem, przeznaczonym do pomieszczeń o powierzchni do 100 m2; nadaje się on zatem do przestronnych loftów i nawet największych salonów. Oskar Big jest bardziej designerski od większości nawilżaczy na rynku: dzięki wyraźnie zarysowanej, osobnej podstawie i minimalistycznym liniom można postawić go w widocznym miejscu, bez obaw o zepsucie aranżacji wnętrza.

Wewnątrz obudowy kryje się 6-litrowy zbiornik na wodę z układem filtracji V4 i opcjonalnym dozownikiem zapachów. Na początku obawiałem się, że będzie on generował dużo hałasu podczas pracy, ale na szczęście bezpodstawnie – po włączeniu specjalnego trybu nocnego, ewaporacyjny system zwilżania powietrza działa tak cicho, że niemal niezauważalnie.

Oskar Big umożliwia wybór szybkości nawilżania i żądanej wilgotności w pomieszczeniu za pomocą panelu sterowania. Do przycisków trzeba się przyzwyczaić, są one bowiem ukryte. O statusie nawilżacza informowały mnie błękitne diody LED, umieszczone na górnej ściance; w ustawieniach domyślnych są one rażąco jasne, więc z ulgą przyjąłem możliwość ich całkowitego wygaszenia.

Wyłączyć nie da się natomiast przypomnienia o konieczności uzupełnienia wody w zbiorniku. Na szczęście proces ten jest zadziwiająco prosty – w ściance nawilżacza ukryty został otwór do napełniania, który otwiera się po jego delikatnym naciśnięciu. Co istotne, wodę możemy dolewać także w trakcie pracy sprzętu.

W mieszkaniu testowym Oskar Big stanął w salonie z aneksem kuchennym o powierzchni 55 m2. Mimo tego, że ustawiłem go z dala od centralnego punktu pomieszczenia, nawilżacz równomiernie rozprowadził wilgotne powietrze po całym pokoju. Przy pierwszym uruchomieniu ustawiłem żądany poziom nawilżenia na 45%; po kilku godzinach pracy urządzenia pomiar wilgotności powietrza za pomocą zewnętrznego sprzętu wykazał wartość 43%, co okazało się o tyle imponujące, że przed włączeniem nawilżacza poziom ten nie przekraczał 35%.

Warto przy tym zaznaczyć, że konserwacja Oskar Big jest równie prosta, co jego obsługa. Co około dwa miesiące konieczna będzie wymiana filtra na nowy, co dzięki prostej budowie urządzenia zajmuje zaledwie kilka minut.

Nawilżacz od Stadler Form zrobił na mnie pozytywne wrażenie. Jest on designerski i praktyczny, a jeśli ciągle narzekasz na suchość w gardle lub nosie i masz skłonność do alergii, po jego włączeniu poczujesz niemal natychmiastową różnicę.

Specyfikacja