TEST: Sony VPL-XW6100ES

Na początku 2024 roku firma Sony ogłosiła hasło „Bringing Cinema Home” wraz z premierą nowej linią telewizorów i soundbarów. Uprościła również nazwy swoich produktów, aby ułatwić ich identyfikowanie przez konsumentów. We wrześniu swoją premierę miały dwa nowe projektory – BRAVIA 8 (VPL-XW6100ES), zastępujący VPL-XW6000, oraz BRAVIA 9 (VPL-XW8100ES), który jest następcą VPL-XW7000. Chociaż te projektory wyglądają niemal identycznie jak starsze modele, to wewnętrzne ulepszenia sprawiają, że trzeba o nich opowiedzieć więcej.

Sony BRAVIA 8 (VPL-XW6100ES) kosztuje 67 999 PLN i plasuje się w środku oferty projektorów Sony. Wykorzystuje system obrazowania 4K SXRD z trzema chipami, wyposażony w najnowsze 0,61-calowe panele SXRD firmy Sony, które oferują natywną rozdzielczość 4K UHD. Wykorzystuje również źródło światła laserowego Z-Phosphor o jasności 2 700 lumenów, co stanowi wzrost o 200 lumenów w porównaniu z poprzednim modelem. Co warte podkreślenia, pozwala działać do 20 000 godzin.

Projektor obsługuje HDR10 i Hybrid Log-Gamma (HLG) i jest zasilany przez procesor XR firmy Sony, który jest znaczącą aktualizacją w stosunku do procesora X1 Ultimate w modelach takich jak XW5000 i XW7000. Procesor pomaga poprawić kolor, przejrzystość, kontrast i obsługę ruchu.

Kluczową cechą projektorów jest XR Dynamic Tone Mapping, który dostosowuje jasność i kolor w czasie rzeczywistym, aby wydobyć więcej szczegółów zarówno w światłach, jak i cieniach. Działa to w połączeniu z nową funkcją XR Deep Black, zaprojektowaną do zarządzania przyciemnianiem laserowym i uzyskiwania głębszych czerni bez poświęcania otaczających szczegółów.

Projektor jest również wyposażony w technologię XR Triluminos Pro firmy Sony, która poprawia reprodukcję kolorów poprzez rozpoznawanie nasycenia, odcienia i jasności. Technologia XR Clear Image obejmuje bazę danych Super Resolution, analizę sygnału przychodzącego i redukcję szumów, aby zapewnić lepszą skalowalność źródeł o niższej jakości.

Podobnie jak poprzednicy, projektor BRAVIA 8 (VPL-XW6100ES) jest wyposażony w obiektyw Advanced Crisp Focus Lens (ACF) firmy Sony. Ten składa się z 13 elementów, z 70-milimetrowym elementem asferycznym i wykorzystuje szkło o bardzo niskiej dyspersji, co poprawia jakość obrazu. System ustawiania ostrości wykorzystuje funkcję zoomu do dokonywania regulacji, pomagając zachować ostrość na całym ekranie, jednocześnie minimalizując zniekształcenia.

Sony od dawna słynie z dostarczania imponującej jakości obrazu, a BRAVIA 8 (VPL-XW6100ES) przenosi ją na wyższy poziom

Dzięki 2,1-krotnemu zoomowi i współczynnikowi rzutu 1,35:1 do 2,84:1, BRAVIA 8 (VPL-XW6100ES) oferuje elastyczność dla szerokiego zakresu konfiguracji. Zakres przesunięcia obiektywu jest również imponujący, z regulacją pionową do ±85% i regulacją poziomą do ±36%. Projektor jest wyposażony w pięć ustawień pamięci obiektywu, co pozwala użytkownikom na zapisywanie i przywoływanie ustawień dla różnych współczynników proporcji, takich jak 2,35:1 i 1,85:1. Od czasu do czasu mogą być nadal potrzebne ręczne regulacje podczas przełączania między współczynnikami proporcji. Funkcja wygaszania została zwiększona w porównaniu z poprzednim modelem dla ekranów w formacie 2,35.

Funkcje zoomu BRAVIA 8 (VPL-XW6100ES) pozwalają na wyświetlanie obrazu o przekątnej 120 cali z odległości około 3,5 metra, podczas gdy ekran o przekątnej 150 cali można uzyskać z odległości około 4,5 metra, co czyni go wszechstronnym wyborem dla różnych pomieszczeń.

Dokładność kolorów to kolejna mocna cecha BRAVIA 8 (VPL-XW6100ES). Pokrywa nieco poniżej 93% przestrzeni kolorów DCI-P3. Oznacza to, że projektor zapewnia żywe, realistyczne kolory, ale nie wydają się przesycone. Subtelne odcienie zachowują swoją integralność i bogactwo, nie wyglądając sztucznie. Nawet w scenach z bardziej stonowaną paletą kolorów, projektor dobrze radzi sobie z równowagą, zapewniając naturalne odwzorowanie odcieni.

Granie na BRAVIA 8 (VPL-XW6100ES) to płynne i przyjemne doświadczenie, szczególnie dzięki obsłudze HDMI 2.1, która umożliwia 4K przy 120 Hz i obejmuje dedykowany tryb gry o niskim opóźnieniu. Testując go na PlayStation 5, grałem w Call of Duty: Black Ops 6 – wydajność była imponująca, a niskie opóźnienie sprawiało, że szybka rozgrywka wydawała się responsywna i płynna. Zmierzyłem opóźnienie wejściowe na poziomie około 20 ms podczas grania w rozdzielczości 4K 60 Hz i spadło do 14 ms przy rozdzielczości 1080p 120 Hz – dość szybko jak na projektor.

Projektor BRAVIA 8 (VPL-XW6100ES) bardzo przypomina swojego poprzednika, XW6000, który jest dostępny zarówno w wykończeniu białym, jak i czarnym. Konstrukcja obudowy obejmuje większe wentylatory, które pomagają cyrkulować więcej powietrza przy niższych prędkościach, co prowadzi do cichszej pracy. Pomiary hałasu wykonane w pobliżu wentylatora wykazały, że pracuje on z głośnością 49 decybeli przy laserze o pełnej jasności. Jednak w odległości oglądania około 1,5 m poziom hałasu spada do cichszych 34 decybeli, dzięki czemu jest mniej prawdopodobne, że będzie rozpraszał uwagę podczas użytkowania.

Z boku projektora znajdują się przyciski umożliwiające szybkie przełączanie między różnymi wejściami, a także przycisk dostępu do menu. Jeśli chodzi o łączność, projektor ma dwa porty HDMI 2.1, port USB do aktualizacji oprogramowania układowego, mini-jack 3,5 mm, złącze RS232, port IR 3,5 mm i port RJ45 do połączenia LAN.

Konfiguracja projektora Sony BRAVIA 8 (VPL-XW6100ES) była prosta. Sony zachowało ten sam interfejs, z którego firma korzysta od lat. Nowe funkcje specyficzne dla BRAVIA 8 (VPL-XW6100ES), takie jak mapowanie tonów HDR, zostały zintegrowane z tymi menu, dzięki czemu można je łatwo znaleźć i dostosować bez konieczności długiego uczenia się.

Sony BRAVIA 8 (VPL-XW6100ES) oferuje atrakcyjny pakiet dla entuzjastów kina domowego. W cenie 68 tysięcy złotych jest to z pewnością inwestycja, ale połączenie funkcji i wydajności sprawia, że warto poważnie rozważyć tę opcję. Sony od dawna słynie z dostarczania imponującej jakości obrazu, a BRAVIA 8 (VPL-XW6100ES) przenosi ją na wyższy poziom. Wprowadzenie dynamicznego mapowania tonów XR, obsługi HDMI 2.1 i nowego procesora XR podnosi jego wydajność, udoskonalając i tak już solidne podstawy Sony i dodając nową warstwę. Jako następca VPL-XW6000, BRAVIA 8 (VPL-XW6100ES) oferuje znaczącą aktualizację, dzięki czemu jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących wysokiej jakości projektora kina domowego.

Specyfikacja

CENA 67 999 PLN

67 999 PLN TYP SXRD

SXRD ROZDZIELCZOŚĆ 3840 x 2160 4K UHD

3840 x 2160 4K UHD TYP LAMPY laser

laser PROPORCJE OBRAZU 16:9

16:9 KONTRAST 1 000 000 :1

1 000 000 :1 JASNOŚĆ 2700 ANSI lm

2700 ANSI lm WYMIARY 460 x 210 x 517 mm

460 x 210 x 517 mm WAGA 14 kg