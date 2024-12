TP-Link wprowadza na rynek nowy model robota sprzątającego

Technologia spotyka wygodę w nowym Tapo RV30 Max Plus – robocie sprzątającym, który stawia jakość życia na pierwszym miejscu. Wyposażone w zaawansowane czujniki LiDAR i IMU urządzenie tworzy precyzyjne trójwymiarowe mapy przestrzeni, optymalizując proces sprzątania. Właściciele domów i mieszkań mogą cieszyć się perfekcyjnie czystymi podłogami, bez konieczności wstawania z kanapy.

Z siłą ssania wynoszącą 5 300 Pa oraz unikalną technologią DeepVac, robot sprawdza się nawet w najbardziej wymagających warunkach, skutecznie zbierając sierść, kurz i inne zanieczyszczenia. Dodatkowo funkcja mopowania z pojemnikiem na wodę o pojemności 300 ml gwarantuje kompleksową pielęgnację podłóg, pozostawiając je lśniące. Technologia Mesh Grid eliminuje problem pominiętych miejsc, a czujniki unikania przeszkód i zdolność pokonywania wzniesień do 22 mm sprawiają, że robot poradzi sobie w każdym pomieszczeniu.

Automatyczne opróżnianie zbiornika na kurz do bazy z jednorazowym workiem o pojemności 3 litrów to kolejny krok w kierunku maksymalnego komfortu użytkowania. Worek wystarcza nawet na dwa miesiące sprzątania, co czyni Tapo RV30 Max Plus rozwiązaniem niemal bezobsługowym. Dzięki cichej pracy, harmonogramom sprzątania i indywidualnym ustawieniom dla poszczególnych pomieszczeń, urządzenie idealnie wpisuje się w rytm życia użytkowników.

Tapo IQ+ Smart dodatkowo wzbogaca funkcjonalność robota, umożliwiając inteligentne omijanie przeszkód, automatyczne wykrywanie dywanów oraz dostosowanie siły ssania do rodzaju powierzchni. Możliwość obsługi do czterech pięter to ukłon w stronę właścicieli większych domów, a aplikacja mobilna Tapo umożliwia pełne zarządzanie urządzeniem z dowolnego miejsca.

Odkurzacz jest już dostępny w sprzedaży w cenie ok. 1 000 PLN. Urządzenie objęto dwuletnią gwarancją. Więcej informacji o produkcie znajduje się na stronie internetowej: Tapo RV30 Max Plus.