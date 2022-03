TEST: Sony SRS-XG500

Boomboxy przeżywają swój renesans. Jeszcze kilka lat temu niemal zapomniane, duże głośniki ponownie stają się popularnym widokiem na imprezach. Z poczciwych, kanciastych „kaseciaków”, wyewoluowały one jednak w technologiczne cudeńka, wyposażone w całe mnóstwo funkcji i ustawień. Jednym z przedstawicieli tej grupy jest SRS-XG500 od Sony: spory, acz wciąż przenośny głośnik, który może pochwalić się naprawdę bogatymi umiejętnościami.

To kawał stylowego sprzętu grającego: SRS-XG500 waży ponad 5,5 kg i ma niemal pół metra długości, ale nie wygląda ciężko i topornie. Transport urządzenia byłby pewnie trudny, gdyby nie zintegrowany z obudową, wytrzymały uchwyt. Sam głośnik wykonany został z twardego i solidnego plastiku, niemal w całości pokrytego tkaniną; pojawia się ona nawet na bocznych radiatorach pasywnych. To eleganckie wykończenie jest także wodo- i pyłoodporne w klasie IP66.

Z przodu znajdziemy prosty panel sterowania, z przyciskami regulowania poziomu głośności, guzikiem parowania Bluetooth oraz włącznikiem trybu Mega Bass. W tylnej części SRS-XG500, pod wodoszczelną klapką, kryją się złącza. Do dyspozycji otrzymujemy dwa porty USB-A do ładowania urządzeń mobilnych (jeden z nich może również służyć do odtwarzania muzyki z nośników USB), minijacka audio oraz pojedyncze wejście gitarowe/mikrofonowe. Umieszczono tam również dodatkowe przyciski: po wciśnięciu jednego, głośnik wskaże nam orientacyjny poziom naładowania, zaś inny umożliwi nam konfigurację podświetlenia.

LED-owe paski zlokalizowane są dookoła pasywnych radiatorów i podświetlają się w rytm muzyki. Pełen dostęp do ustawień tej i innych funkcji znajdziemy po zainstalowaniu aplikacji Sony Music Center i nakładki Fiestable. Dzięki temu do zabawy otrzymamy dziesięć różnych trybów, od tych spokojniejszych po bardziej dynamiczne i dyskotekowe. Nadamy także muzyce efekt dźwięku koncertowego oraz dostosujemy brzmienie do naszych preferencji. Warto także zwrócić uwagę na takie opcje jak efekty DJ-skie, karaoke czy sterowanie gestami.

Impreza stulecia

SRS-XG500 został wyposażony w układ czterech przetworników: dwóch kwadratowych wooferów X-Balanced Speaker Unit oraz dwóch tweeterów; towarzyszą im wspomniane już radiatory pasywne. W domyślnych ustawieniach mamy do czynienia z typowym dźwiękiem „imprezowym”: głośnik charakteryzuje się ciepłym, dynamicznym brzmieniem, faworyzującym basy, ale nie zapominającym o odpowiedniej oprawie tonów średnich i wysokich. W efekcie sprzęt grał barwnie i wesoło.

Chociaż przetworniki skierowane są do przodu urządzenia, może ono pochwalić się szeroką sceną dźwiękową; za głośnikiem muzyka brzmiała tak dźwięcznie i dynamicznie jak z przodu. Jeśli potrzebujemy jeszcze więcej mocy, możemy połączyć dwa egzemplarze w parę stereo, a nawet do 100 różnych zgodnych głośników Sony w jeden system nagłośnienia Party Connect!

Charakterystyka dźwiękowa zależy również od trybu pracy. Po podłączeniu SRS-XG500 do gniazdka, basy okazały się odrobinę głębsze i pełniejsze niż w trakcie działania na baterii. Gdy włączyliśmy tryb Stamina (minimalizuje on zużycie energii), muzyka wydała się nam natomiast płytsza i mniej porywająca. Różnice były jednak na tyle niewielkie, że nie przeszkadzały w imprezowaniu.

Na SRS-XG500 możemy odtwarzać kawałki z najróżniejszych źródeł, od smartfonów po nośniki USB. My najczęściej korzystaliśmy z telefonu: łączność Bluetooth 5.0 jest stabilna, a dzięki wsparciu dla kodeków AAC, SBC i LDAC, muzyka brzmi czysto i bez zakłóceń. Na dodatek sprzęt może pełnić rolę powerbanka; jego ogromny akumulator starcza na maksymalnie 30 godzin pracy, więc wykorzystanie go do uzupełnienia baterii w smartfonie, nie powinno znacząco skrócić imprezy. 10-minutowe ładowanie samego głośnika wystarczy za to, by wydłużyć jego czas działania o aż 3 godziny.

Nie da się ukryć, że SRS-XG500 swoje kosztuje – dla wielu osób wydanie ponad półtora tysiąca złotych na imprezowy sprzęt, może wydawać się nie do pomyślenia. Jeśli jednak szukasz sposobu na udźwiękowienie niedużego wydarzenia (przyjęcia weselnego, koncertu, happeningu) lub często zdarza ci się organizować domówki, „nowoczesny boombox” od Sony na pewno wpadnie ci w oko.

Specyfikacja