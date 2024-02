TEST: Sony HT-A3000

Sony HT-A3000 to najtańszy z obecnych soundbarów japońskiej marki, obsługujących Dolby Atmos, i mamy tutaj do dyspozycji 250 W mocy w konfiguracji 3.1-kanałowej. A3000 wyróżnia w serii A fakt generowania efektów Atmos w sposób wirtualny. Czy to wystarczy?

Firma Sony oferuje szereg opcji bezprzewodowej rozbudowy serii A o tylne głośniki i subwoofer. Podstawowo Sony HT-A3000 to imponująco kompaktowa i dobrze zbudowana belka o wymiarach 950 x 64 x 128 mm, która zmieści się pod zdecydowaną większością telewizorów. Jej konstrukcja opiera się na połączeniu trzech różnych wykończeń: lekko teksturowanego efektu winylu na górnej krawędzi, tyle o fakturze przypominającej wężową skórę oraz metalowej osłonie nad przednią krawędzią, na której znajdują się głośniki. Na papierze brzmi to może dziwnie, ale w rzeczywistości jest bardziej charakterystyczne niż niechlujne.

Na górnej krawędzi znajduje się szereg dotykowych przycisków sterujących, a na przedniej mały, ale doskonale czytelny wyświetlacz LED, który pomaga śledzić takie parametry jak wybrane wejście, poziom głośności, tryb dźwięku i jego format.

Listwą dźwiękową można także sterować za pomocą dołączonego pilota. Jest to pełnowymiarowa, wyposażona w przyciski konstrukcja, która ma dość logiczny układ, ale przydałaby się odrobina podświetlenia. Do dyspozycji jest też apka Sony Music Center na smartfonie. Podobnie jak inne modele z serii A, A3000 obsługuje system menu ekranowego, które pojawia się na wyświetlaczu telewizora po naciśnięciu przycisku Home na głównym pilocie.

Połączenia w modelu A3000 są znacznie gorsze od tych w wyższym modelu Sony A5000, zawierając tylko jedno złącze HDMI zgodne z eARC. Wobec tego musisz podłączyć wszystkie źródła HDMI do telewizora, a następnie przesłać przez nie dźwięk do soundbara. Inne złącza obejmują optyczne cyfrowe wejście audio dla źródeł dźwięku innych niż Dolby Atmos, port USB i S-Centre Out, dzięki któremu głośniki telewizora Sony Bravia przejmą obowiązki kanału centralnego wraz z A3000, zapewniając szerszą i bardziej szczegółową scenę dźwiękową.

Szczegóły w dobrym miksie filmowym są umieszczone z imponującą precyzją

A3000 obsługuje także oczywiście strumieniowanie plików przez Wi-Fi i Bluetooth. Szeroka gama formatów audio uwzględnia m.in. Dolby Atmos, DTS:X, LPCM 5/5.1/7.1, DTS 96/25, LPCM 192 kHz/24 bit, DSD, DSD 5,6 MHz, WAV, Flac, ALAC, AIFF, AAC, MP3, SBC, LDAC. Dostępna jest także zintegrowana obsługa przesyłania za pośrednictwem Spotify Connect, Chromecast i Apple AirPlay 2.

Soundbar wykorzystuje różnorodne wirtualne systemy dźwiękowe, w tym Sony S-Force Pro, Vertical Surround Engine (VSE), 360 Spatial Sound Mapping, przetwarzanie Dolby Speaker Virtual, DTS Virtual: X oraz format Sony 360 Reality Audio.

Podczas odtwarzania muzyki możesz także wybrać pomiędzy prostym odtwarzaniem stereo a trybem pola dźwiękowego, które „remiksuje” dźwięk, aby wykorzystać większą liczbę głośników systemu.

Soundbar ma tryb „noc”, który kompresuje zakres dynamiki do użytku późnym wieczorem, a także tryb głosowy, który podkreśla ścieżki mówione. Sony twierdzi również, że A3000 korzysta z opatentowanego systemu przetwarzania sygnału, który ma zachować przyzwoitą ilość basu nawet przy niskich poziomach głośności.

Rozpoczynając testy, od razu staje się jasne, że model ten to mocny konkurent w segmencie soundbarów, kosztujących w okolicach 2 000 PLN. Pierwszą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, była szeroka scena, którą tworzy, emitując dźwięk we wszystkich kierunkach – w tym w górę – pomimo braku przetworników tam skierowanych. Robi to skutecznie, spójnie i ekspansywnie. Nie ma nic niejasnego w jego przestronnej prezencji. Szczegóły w dobrym miksie filmowym są umieszczone z imponującą precyzją. Nawet przejścia efektów dźwiękowych od lewej do prawej i odwrotnie brzmią całkowicie wiarygodnie.

Istnieje ograniczenie wysokości w porównaniu z listwami Sony wyposażonymi w głośniki skierowane w górę, ale nadal można przynajmniej docenić efekty Dolby Atmos. Dialogi brzmią tak, jakby dochodziły z ekranu nad soundbarem, zamiast pozostawiać je uwięzione w głośniku pod nim. Dźwięk ma nawet poczucie głębi, a efekty prezentujące się w tle lub przejście od przodu do tyłu filmowego świata brzmią tak, jakby pojawiały się za telewizorem.

A3000 nie jest szczególnie dobry w tworzeniu trójwymiarowej przestrzeni dźwiękowej do przodu pomiędzy pozycją widza a ekranem. Jednak wiele soundbarów, które próbują tego dokonać, ma trudności z zachowaniem spójności i czystości bez tylnych i dedykowanych głośników bocznych, które im w tym pomagają. Tak więc właściwie nie mam żadnego problemu z „bardziej płaską” prezentacją A3000, biorąc pod uwagę jego dokładność i szczegółowość.

Bas brzmi czysto, bez zniekształceń i nigdy nie przytłacza reszty miksu, choć nie schodzi na tyle nisko, aby stworzyć kinową skalę i ciężar w scenach akcji, jakie można uzyskać w droższych opcjach, nie wspominając już o soundbarach z dołączonym zewnętrznym subwooferem.

A3000 doskonale radzi sobie z muzyką. Bas, co zaskakujące, wydaje się bardziej obecny – ale zawsze dobrze wyważony, doskonale zgrany w czasie i kontrolowany – niż ma to miejsce w przypadku ścieżek dźwiękowych do filmów. Muzyka stereo jest również pięknie zainscenizowana, z dobrą separacją lewej i prawej strony, nienaganną równowagą pomiędzy wszystkimi warstwami i elementami utworu (niezależnie od gatunku), dużą mocą i zasięgiem oraz czystą, ale nigdy kliniczną obecnością wokalu. Należy pamiętać, że przy małej głośności muzyka może wydawać się nieco pozbawiona życia, natomiast przy zbyt dużej – średni zakres może zacząć brzmieć nieco gęsto. Ogólnie jednak w swojej kategorii cenowej, muzyka stereo z tego soundbara brzmi fenomenalnie.

Moc, szczegółowość, scena dźwiękowa i możliwość łatwego przełączania między doskonałym odtwarzaniem filmów i muzyki sprawiają, że jest to jeden z najlepszych soundbarów w cenie poniżej 2 000 PLN obecnie na rynku.

Specyfikacja

CENA 1 999 PLN

1 999 PLN MOC WYJŚCIOWA 250 W

250 W WYMIARY 950 x 64 x 128 mm

950 x 64 x 128 mm WAGA 4,6 kg