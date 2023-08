JBL Tune 670 NC – nowe słuchawki JBL z funkcją adaptacyjnej redukcji hałasu

JBL Tune 670 NC to bezprzewodowe słuchawki nauszne z funkcją adaptacyjnej redukcji hałasu. To ulubiona muzyka bez hałasu, lekkość, komfort i świetny dźwięk. A do tego cztery wersje kolorystyczne: fioletowa, biała, niebieska i czarna.

Dzięki żywotności akumulatora sięgającej 70 godzin, JBL Tune 670NC pozwolą przejść przez cały tydzień bez konieczności ładowania. A jeśli potrzeba je szybko naładować, w 5 minut uzyskuje się dodatkowe 3 godziny słuchania muzyki. JBL Tune 670 NC łącza się z dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie, dzięki czemu nigdy nie przegapi się połączenia, np. oglądając film na tablecie. Dzięki bezpłatnej aplikacji JBL Headphones można dostosować dźwięk do własnych potrzeb. Można swobodnie zarządzać połączeniami i asystentem głosowym, korzystając z telefonu, a dzięki funkcji VoiceAware, można słyszeć siebie podczas rozmowy.

Adaptacyjna redukcja hałasu pozwala wyciszyć to, co rozprasza, gdy potrzeba się skupić na nauce lub wczuć w rytm muzyki. Natomiast jeśli chce się słyszeć, co dzieje się wokół bez zdejmowania słuchawek, technologie Ambient Aware i TalkThru pozwalają wzmocnić dźwięki otoczenia.

Ponadto, dzięki najnowszej technologii Bluetooth 5.3 z obsługą LE Audio (dostępna za pośrednictwem aktualizacji OTA na późniejszym etapie), można bezprzewodowo przesyłać wysokiej jakości dźwięk JBL Pure Bass prosto ze swojego smartfona. Zoptymalizuj wydajność Bluetooth dzięki funkcji Smart Audio & Video w aplikacji JBL Headphones, wybierając tryb Audio (najlepsza jakość dźwięku) lub Video (optymalna jakość dla gier i wyjścia wideo).

Dzięki zastosowaniu lekkich materiałów oraz miękkich wkładek i wyściółki pałąka, słuchawki nadają się do noszenia przez długi czas z maksymalną wygodą. Składana konstrukcja pozwala zabrać je ze sobą w każde miejsce, w którym chce się posłuchać muzyki.

Sugerowana cena detaliczna to 479 PLN.