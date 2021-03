TEST: Samsung TU7100

Na łamach „Magazynu T3” przeważnie przedstawiamy telewizory z najwyższej półki – technologiczne cudeńka, po brzegi wypełnione innowacyjnymi algorytmami obróbki obrazu i dźwięku. Nie należy zapominać o tym, że stanowią one jedynie wierzchołek potężnej góry lodowej, jaką jest rynek urządzeń RTV. W praktyce wielu klientów szuka prostszego sprzętu, który zapewniać im będzie bardzo dobrą jakość obrazu za niezbyt wygórowaną cenę.

Samsung to weteran tego segmentu rynkowego, i to nieprzypadkowo. Wystarczy spojrzeć na TU7100, który nie tylko przewyższa większość podobnie wycenionych urządzeń, ale może stawać w szranki także z droższymi urządzeniami.

Telewizor dostępny jest w różnych wariantach, od malutkiego ekranu 43-calowego aż po całkiem pokaźne 75 cali. Zaoferowanie klientom wyboru to dobry ruch ze strony Samsunga, w szczególności, że sprzęt został naprawdę korzystnie wyceniony. Dla porównania – gdybyśmy zdecydowali się na zakup TU7100 w każdym dostępnym wymiarze, i tak wydalibyśmy znacznie mniej pieniędzy niż przy wyborze przepięknego flagowca 8K Q950TS o przekątnej 85 cali.

Mimo niewygórowanej ceny TU7100 otrzymał bogatą specyfikację. Panel LED ma rozdzielczość 4K, a z tyłu kryją się dwa porty HDMI, jeden USB, tuner telewizji naziemnej i slot CI. Do dyspozycji otrzymujemy także cyfrowe wyjście optyczne, a jeden z portów HDMI obsługuje eARC, zatem nadaje się do połączenia z soundbarem. Telewizor jest kompatybilny z HDR w standardzie HLG i HDR10+; niestety, Samsung wciąż nie przekonał się do konkurencyjnego standardu Dolby Vision.

Pod względem udźwiękowienia TU7100 wypada nieco słabiej. Dwa głośniki potrafią generować całkiem sporo basów, ale przy głośniejszych ustawieniach brzmią one dość płasko i krzykliwie. Jeśli zależy nam zatem na realistycznym dźwięku, koniecznie musimy sparować telewizor z soundbarem.

Wrażenie głębi

TU7100 ma grubość 60 mm, z czego większość miejsca zajmuje podświetlenie, rozmieszczone wzdłuż krawędzi telewizora. To rozwiązanie typowe dla urządzeń z tej półki cenowej, ale trzeba przyznać, że Samsung niezwykle umiejętnie poradził sobie z jego wdrożeniem. Matryca generuje wyraziste, sugestywne kontrasty, a głębokie czernie i czyste tony bieli zwracają uwagę mnóstwem pieczołowicie oddanych szczegółów. Urządzenie precyzyjnie dozuje światło, dzięki czemu przez większość czasu trudno w ogóle się zorientować, że mamy do czynienia z krawędziowym podświetleniem; zdradzają je właściwie tylko czarne paski, otaczające obraz w filmach w formacie 21:9, które lekko się świecą.

Ten niezwykły poziom detaliczności zaobserwowaliśmy także w innych aspektach obróbki obrazu. Paleta kolorystyczna jest szeroka, naturalna i realistyczna, bez problemu oddając subtelne różnice barw i odcienie skóry. Chociaż w trybie HDR telewizor okazał się dosyć ciemny, nie mieliśmy problemu z wyłapaniem wszystkich szczegółów danej sceny; jak najbardziej możliwe było także oglądanie filmów w jasno oświetlonych pomieszczeniach.

TU7100 najlepiej prezentuje swoje umiejętności podczas seansu materiału w jakości 4K, trzeba jednak przyznać, że całkiem nieźle radzi sobie także ze skalowaniem filmów w natywnej rozdzielczości 1080p. Czasami zdarzają się delikatne rozmycia lub wygładzenia części obrazu, acz przez większość czasu trudno w ogóle zauważyć, że mamy do czynienia z zawartością po upscalingu.

Do sterowania telewizorem służy niewielki pilot, jak na nasz gust zbyt przeładowany przyciskami. Ponadto TU7100 to sprzęt smart home, działający na autorskim systemie operacyjnym Tizen. Osobiście jesteśmy fanami interfejsu Samsunga – jest przejrzysty i szybki, a także kompatybilny z większością aplikacji streamingowych. Do dyspozycji otrzymujemy również łączność Bluetooth 4.2.

Wydaje nam się, że TU7100 okaże się dla wielu klientów strzałem w dziesiątkę. Wysoka jakość obrazu i wiele dostępnych rozmiarów rekompensują tu niedociągnięcia budżetowego sprzętu, w tym dość średnie audio i stosunkowo małą liczbę portów HDMI (przydałby się przynajmniej jeden dodatkowy…). Jeśli szukasz niedrogiego telewizora z podświetleniem ekranu, w tym przedziale cenowym raczej nie znajdziesz lepszej propozycji.

Specyfikacja