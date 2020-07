TEST: Samsung The Frame (2020)

The Frame był pod wieloma względami projektem przełomowym. Z jednej strony udowodnił on, że telewizory mogą stanowić ozdobę wnętrz, a z drugiej – zainspirował Samsunga do dalszych, udanych eksperymentów z ich formą i kształtem. Tegoroczna odsłona tego wyjątkowo pięknego telewizora właśnie trafiła do naszej redakcji.

Obecna generacja The Frame została wyposażona w matrycę QLED 4K, tę samą, jaka znalazła się we flagowych modelach na ten rok. Nie powinien dziwić zatem fakt, że obraz prezentuje się po prostu fenomenalnie, w szczególności przy monumentalnej przekątnej 75 cali. Realistyczne, nasycone kolory i mocne kontrasty wypełniają ekran, a dzięki zaawansowanemu skalowaniu 4K możemy zaobserwować nawet najmniejsze detale oglądanych filmów i seriali.

Maksymalna jasność okazała się stosunkowo niska w porównaniu z innymi panelami QLED (patrz: test Q90T), lecz mimo tego efekt HDR był wyrazisty nawet w jasnych pomieszczeniach. To zasługa Funkcji Adaptacji Obrazu, automatycznie analizującej warunki świetlne dookoła telewizora i korygującej jego ustawienia. Urządzenie doskonale radzi sobie z wyświetlaniem dynamicznych scen, wypełnionych poruszającymi się obiektami, jak również z obsługą gier wideo – tutaj do dyspozycji otrzymujemy tryb Real Game Enhancer+. Efekty wizualne dodatkowo podkręca tryb filmowy.

Audio wypada nieźle: Aktywny Wzmacniacz Głosu ładnie podkreśla dialogi, a umieszczone w dolnej części głośniki 20 W brzmią pełnie i realistycznie, chociaż stosunkowo cicho.

The Frame wyróżnia obecność wyjątkowego trybu Sztuka, pozwalającego na wyświetlanie grafik, gdy urządzenie znajduje się w trybie drzemki. By do niego przejść, wystarczy wcisnąć odpowiedni przycisk, umożliwiający konfigurację osobistej galerii zdjęć, obrazów i innych prac, zarówno tych wykonanych przez profesjonalnych artystów, jak i własnych fotografii. Jakość obrazu w tym trybie jest bardzo dobra, a na dodatek zużywa on zadziwiająco mało energii – specjalny czujnik ruchu wykrywa, gdy ktoś znajduje się w pomieszczeniu i włącza wyświetlanie zdjęć. Gdy osoba opuści pokój, ekran się wyłączy. Do dyspozycji otrzymujemy także klasyczny tryb Ambient+.

Design od zawsze był mocną stroną The Frame. Po raz kolejny mamy do czynienia z elegancką, smukłą formą, którą zdobi wąska, czarna ramka imitująca oprawę obrazu. Efekt ten podkreśla połączenie One Connect Box z Jednym Niewidzialnym Przewodem. Wśród inteligentnych funkcji The Frame prym wiodą obsługa AirPlay 2 i ciekawa opcja Multi View, umożliwiająca podzielenie ekranu i jednoczesne wyświetlanie dwóch treści: jednej z telewizora, drugiej ze smartfona. Wszystkim zarządza system operacyjny Tizen.

The Frame jest wciąż piękny, ale dzięki wielu udoskonaleniom wprowadzonym przez Samsunga możemy z czystym sumieniem stwierdzić, że to najlepsza jak dotąd generacja tego lifestyle’owego telewizora.

Specyfikacja