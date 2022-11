TEST: Samsung HW-S800B

Starając się wyglądać fajnie i minimalistycznie, niektóre telewizory mają bardzo nisko osadzone ekrany. To fajne rozwiązanie, chyba że chcesz mieć duży, mocny soundbar, który będzie ci go zasłaniał. Samsung HW-S800B rozwiązuje ten problem.

Cała sztuczka polega na tym, że zawiera wiele głośników ustawionych pod kątem i gwarantuje szeroki dźwięk, aby konkurować z najlepszymi listwami dźwiękowymi, mając około jednej czwartej fizycznej wielkości giganta w swojej klasie, Sonos Arc. Zestaw jest uzupełniony dość małym subwooferem, aby dodać basy, których nie da się osiągnąć tak kompaktowym soundbarem.

Do dyspozycji użytkownika są bezprzewodowe technologie Bluetooth i Wi-Fi (dla Apple AirPlay 2 i Spotify Connect, bez Google Cast), a wraz z telewizorami Samsung możliwe jest wykorzystanie funkcji Samsung Q-Symphony, rozszerzającej dźwięk o ten pochodzący z głośników wbudowanych w ekran. Ze względu na rozmiar listwy nie ma ona wejścia HDMI, a jedynie nietypowe złącze mini-HDMI. Na szczęście w zestawie otrzymuje się odpowiedni kabel. Warto jednak pamiętać, że w związku z tym standardem, soundbar nie obsługuje bezstratnego dźwięku HDMI eARC. Oglądający filmy z VOD nie poczują różnicy, ale już wielbiciele Blu-ray i remuxów owszem. W obudowie nie ma też portu optycznego.

HW-S800B ma więc swoje dziwactwa i ograniczenia, ale byłem zdumiony skalą dźwięku, który wyrzuca z siebie ten super smukły soundbar. Dostarcza on 3.1.2 kanałów dźwięku Dolby Atmos, zawierając osiem oddzielnych przetworników w listwie i kolejne dwa w subwooferze. To ogromna liczba, biorąc pod uwagę ilość zajmowanego miejsca. Obawiałem się, że mały soundbar nie będzie w stanie przemieścić wystarczającej ilości powietrza, aby uzyskać przekonującą niską średnicę, ale dźwięk jest idealnie pełny i miesza się starannie między dwiema jednostkami. Dźwięki nad głową naprawdę mają przekonującą szerokość i ruch, a subwoofer generuje dodatkowy ciężar w scenach akcji. Mowa jest wyraźna i precyzyjna, a całość zachwyca klarownością.

Zestaw choć nie ma trybu muzycznego, w standardowym nadaje się do jej słuchania. Nie ma energii większych jednostek i ma za ciasny zakres dla audiofilów, ale dzieło Samsunga bez wątpienia robi, co może, by przeciwstawić się ograniczeniom wymiarów 1160 x 38 x 40 mm. Należy zarazem pamiętać, że choć soundbar jest bardzo smukły, jego długość jest idealna do ekranów 55 cali i większych — będzie wystawał poza krawędzie każdego mniejszego. Subwoofer również jest imponująco kompaktowy i ma wymiary 238 x 240,8 x 238 mm.

Godne uwagi dodatki to m.in. tryb nocny o ograniczonej głośności, DTS Virtual:X do skalowania dźwięku stereo do 3D oraz tryb gry. Całością poza aplikacją można sterować przez załączonego pilota.

Niewielu jest bezpośrednich konkurentów HW-S800B, a największy pochodzi prawdopodobnie od samego Samsunga w postaci modelu Q800A, który jest tylko trochę wyższy, a zarazem tańszy. Testowany model jest stworzony dla osób, które chcą wysokiej jakości listwy, która nie zdominuje ich konfiguracji telewizyjnej, ale z dźwiękiem, który wydaje się mieć znacznie większą skalę.

Specyfikacja