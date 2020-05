TEST: Samsung Galaxy S20

W ubiegłym miesiącu opisywaliśmy na łamach „T3” Samsung Galaxy S20 Ultra – najpotężniejszy obecnie smartfon na rynku. A jak wygląda sprawa z podstawowym, lecz wciąż kosztującym 4 000 PLN modelem S20? Przekonajmy się.

Smartfon otrzymał 6,2-calowy wyświetlacz AMOLED o wąskich ramkach i centralnym, pojedynczym wycięciu na przedni aparat. Jego zalety najłatwiej dostrzec podczas oglądania filmów i seriali, gry w mobilne tytuły czy przewijania treści na stronach internetowych – wysokie odświeżanie 120 Hz zapewnia płynny, gładki obraz i pokazuje pełnię możliwości układu graficznego Adreno 650. Ekran urządzenia nie zalicza się do największych w ofercie Samsunga: wyprzedzają go pozostałe modele z linii S20, czy nawet Galaxy Note 10. Nie robi aż tak piorunującego wrażenia jak chociażby wyświetlacz S20 Ultra, ale jest jasny i ostry, a na dodatek łatwiejszy w obsłudze jedną ręką.

Specyfikacja smartfona wskazuje, że zintegrowany z ekranem czytnik linii papilarnych został wykonany w technologii ultradźwiękowej, ale podczas testów odnieśliśmy wrażenie, że to nie ten sam układ znany chociażby z poprzedniej generacji flagowców – działał on powoli, ospale, czasami wymagając trzech czy czterech dotknięć, by w ogóle odblokować telefon. Na dodatek mikrofon ma ograniczony zasięg: w trybie głośnomówiącym pojawiały się problemy z wyłapaniem naszych głosów z odległości niecałego metra; rozmowa prowadzona była w cichym, zamkniętym pomieszczeniu. Niezbyt przekonujące okazały się także głośniki, które brzmiały pusto i nijako.

Wyładowanie

Samsung zadbał o to, żeby wszystkie tegoroczne flagowce otrzymały bardzo dobre układy fotograficzne. Na papierze konfiguracja Galaxy S20 brzmi mało imponująco w porównaniu do S20 Ultra, lecz w praktyce aparat główny 64 Mpix i towarzyszące mu 12-megapikselowe obiektywy dodatkowe (szerokokątny i ultraszeroki) jak najbardziej wystarczają do zrobienia efektownych fotek w różnych warunkach oświetlenia. Zdjęcia charakteryzują się ładnymi, żywymi kolorami, są ostre i kontrastowe. Spora w tym zasługa dodatkowego czujnika, pomagającego w uchwyceniu głębi fotografowanej sceny.

Aparat potrafi ponadto rejestrować wideo w jakości 8K, ale to wciąż sztuka dla sztuki – nakręcone w tej rozdzielczości klipy zajmują dużo miejsca w pamięci wewnętrznej, a tylko posiadacze telewizorów 8K będą mogli w pełni docenić ich jakość.

Nieco gorzej sprawuje się kamerka do selfie, która ma problemy z zarejestrowaniem wszystkich detali tła. Nie byłoby to nawet takie złe, gdyby jednocześnie nie rozmywała ona tak bardzo rysów twarzy – algorytmy zbyt skutecznie kasują wszystkie niedoskonałości i linie na skórze, dając niepokojący efekt plastikowej maski.

Podobnie jak większe modele w linii, Galaxy S20 otrzymał procesor Exynos 990 ze wspomnianym już układem graficznym Adreno 650 i 8 GB pamięci RAM. Chociaż konfiguracja ta nie jest tak wydajna jak w wersji ze Snapdragonem 865 (ta dostępna jest jedynie w Stanach Zjednoczonych), telefon bez problemu radzi sobie z błyskawicznym otwieraniem aplikacji, ładowaniem dużych plików i wymagającymi grami mobilnymi. Do polskich sklepów trafiła jedynie wersja z pamięcią wewnętrzną 128 GB i bez modemu 5G; jeśli zależy nam na tym drugim, musimy wybrać Galaxy S20+ lub S20 Ultra.

Niestety, tym potężnym podzespołom towarzyszy stosunkowo niewielki akumulator o pojemności 4 000 mAh. We włączonym trybie 120 Hz telefon wyładowuje się po 8-9 godzinach ciągłej pracy (lub niecałym dniu średnio intensywnego użytkowania). Aby wydłużyć czas pracy na baterii, konieczna jest zmiana ustawień odświeżania na 60 Hz i zmniejszenie jasności ekranu, co odbiera smartfonowi sporo uroku.

Galaxy S20 jest dobrym telefonem. Ma piękny ekran i jest wyjątkowo wydajny. Są w nim wszystkie funkcje, których oczekuje się po high-endowym smartfonie. Zarazem wydaje się, że Samsung tak bardzo zapatrzył się w 8K, ekran 120 Hz i aparat z wodotryskami, że zapomniał o wielu podstawowych kwestiach: pojemnej baterii, dobrym mikrofonie, szybkim odblokowywaniu. Ponadto aparat nie działa tak dobrze jak w poprzedniej generacji, a tryb nocny nie poczynił oczekiwanego progresu. W kontekście całej linii Galaxy i rynku smartfonów to dość wymuszona premiera i dowód na to, że wprowadzanie co roku nowego modelu jest nie tylko niepotrzebne, ale i bezzasadne.

