TEST: Roborock Qrevo S

Roborock Qrevo S to robot odkurzający o mocy ssania 7 000 Pa z wbudowanymi kółkami ScratchSafe, które według producenta nie rysują podłóg. Co więcej, aplikacja Roborock oferuje zaskakujące funkcje, które w innym przypadku są zarezerwowane dla urządzeń w przedziale cenowym powyżej 4 000 PLN. Czy w nowym produkcie Roborocka jest jakiś haczyk?

Qrevo S to kolejny „budżetowy” model w serii Roborock Qrevo. Roborock oferuje nowego robota odkurzającego i mopującego w kolorze białym i czarnym. Z całkowitą wysokością 9,65 cm jest on jednym z najniższych robotów odkurzających, jakie znajdziesz na rynku. Dla porównania Ecovacs Deebot X5 Omni, który nie ma modułu LiDAR do nawigacji, jest tylko nieznacznie niższy – mierzy 9,5 cm.

Pojemnik na kurz i przyciski znajdują się pod odchylaną pokrywą. W przeciwieństwie do serii Roborock S8, modele z serii Qrevo mają dwie obrotowe nakładki mopujące. Jest też boczna szczotka, która znajduje się po prawej stronie.

Qrevo S nie ma wysuwanego mopa, który jest zainstalowany w testowanym niedawno przeze mnie Roborock Qrevo MaxV, ani nawet obrotowej bocznej szczotki, jak w najlepszym robocie odkurzającym firmy Roborock, Roborock S8 MaxV Ultra. Ale Qrevo S jest nadal wyjątkowy – ma koła ScratchSafe, dzięki czemu podłogi nie są narażone na porysowanie. Roborock pozostał wierny poprzedniemu projektowi Qrevo dla stacji — żebrowana powierzchnia z pojemnikiem na kurz za pokrywą z przodu.

Jest również zbiornik na świeżą wodę i pojemnik na brudną, oba umieszczone w stacji dokującej typu all-in-one o wymiarach 34 x 48,7 x 52,1 cm. Po podłączeniu stacji do zasilania, urządzenie należy skonfigurować w aplikacji Roborock, wymagającej połączenia Bluetooth i Wi-Fi 2,4 GHz. Mapowanie 80-metrowego mieszkania zajęło 15 minut. Robot odkurzający natychmiast rozpoznał przeszkody i nawet wyświetlał je za pomocą symboli na zeskanowanej mapie.

Aplikacja Roborock pozostaje jedną z najbardziej przejrzystych i szczegółowych aplikacji do robotów odkurzających. Ponieważ Qrevo S nie jest modelem flagowym, Roborock oszczędza na zakresie funkcji dla tego modelu. Niemniej jednak istnieje szeroki zakres opcji ustawień, których konkurencja w tym przedziale cenowym nie oferuje.

Po zmapowaniu można dopracować zeskanowany plan piętra. W teście Qrevo S nie oddzielił poprawnie pokoju od strefy wejściowej. Niemniej jednak wynik mapowania jest więcej niż przyzwoity w porównaniu do droższych modeli. Liczba opcji ustawień mapy jest z kolei imponująca. Można wybrać kierunki, dodać meble i, jak zwykle, ustawić strefy wyłączone z użytku. Co więcej, robot automatycznie rozpoznaje dywany i umieszcza je na mapach. To nieoczywista opcja w tym przedziale cenowym, kiedyś zarezerwowana dla flagowców. Robot odkurzający Roborock jest w stanie przechowywać mapy nawet czterech pięter.

W menu głównym aplikacja Roborock zapewnia szybki dostęp do wszystkich pięciu poziomów ssania, 30 szybkości przepływu wody i dwóch typów nawigacji, aby określić, jak precyzyjnie robot powinien podążać ścieżkami. Jednak, jeśli wybierzesz funkcję odkurzania i mopowania, dostępne są tylko cztery poziomy ssania. Szkoda, że funkcja mopowania po odkurzaniu nie jest dostępna. Niby nie jest to zaskakujące, bo nie było to opcją również w Q Revo MaxV, ale fajnie byłoby mieć taką możliwość. Obejściem tego problemu jest oczywiście utworzenie rutyny lub arcywygodna obsługa w przypadku urządzeń marki Apple – przez widżet na iPhonie lub apkę Apple Watch. Istnieje również dostęp do funkcji stacji bazowej. To tutaj rozpoczynasz mycie i suszenie mopów, którego czas pokazuje aplikacja.

Mały nie znaczy słaby. Wręcz przeciwnie. Qrevo S Roborock to niezawodny robot odkurzający z funkcją mopowania, który zachwyca pod niemal każdym względem. Wydajność ssania i mopowania jest naprawdę solidna. Oprócz nie wykrywania kabli Qrevo S imponująco radzi sobie ze wszystkimi przeszkodami.

Szczególnie godna podkreślenia jest moc na gładkich powierzchniach, takich jak parkiet i kafelki

Moc ssania 7 000 Pa Qrevo S jest taka sama jak w droższym Roborock Q Revo MaxV, choć tylko przy funkcji samego odkurzania. W przypadku odkurzania i mopowania zamiast pięciu poziomów dostępne są cztery. Ostatni jednak nie znika. Gdy tylko Qrevo S wjedzie na dywan, na krótko staje się głośniejszy, ponieważ moc ssania jest zwiększana do maksimum.

Rezultat na najwyższym poziomie jest imponujący. Szczególnie godna podkreślenia jest moc na gładkich powierzchniach, takich jak parkiet i kafelki. Mniej zadowolone mogą być jedynie osoby mające w domu wiele dywanów. Co jednak ekscytujące, można dokonać konkretnych ustawień dla każdego z dywanów w domu. Na przykład ustawić Qrevo S tak, aby unikał tego o długim włosiu w salonie, ale odkurzał wykładzinę w korytarzu.

Co więcej, sierść zwierząt nie stanowi problemu dla Qrevo S. Nigdy nie będziesz musiał radzić sobie ze splątanymi włosami w głównej szczotce. Roborock używa tutaj solidnej, gumowej szczotki, której listwy transportują włosy na jej oba końce podczas procesu ssania.

Pod względem rezultatów mopowania robot nie musi chować się za droższymi konkurentami. Szoruje on podłogę na błysk za pomocą dwóch obracających się mopów. Najwyższy przepływ wody jest przeznaczony tylko do największych zabrudzeń. W teście robot bez problemu wycierał lekko zaschnięte plamy na poziomie 15 z 30. Dywany są bezpieczne przed robotem. Nakładki mopa podnoszone są bowiem o 10 mm, zanim urządzenie wjedzie na takie powierzchnie.

Bateria robota jest wydajna. W skrajnych ustawieniach, jeśli chcesz użyć pełnej mocy ssania, Qrevo S traci 24 procent po 30 minutach. Jeśli urządzenie kontynuuje mopowanie przez pół godziny, robot nadal ma pozostały poziom naładowania baterii wynoszący ponad 60 procent. Jakkolwiek na to nie spojrzymy, żywotność baterii jest doskonała.

To, co Roborock osiągnął dzięki Qrevo S, jest niezwykłe. Oczywiście nie mówimy o najlepszym robocie odkurzającym z funkcją mopowania, ale stosunek ceny do wydajności nowego robota odkurzającego Roborock jest pierwszorzędny. Qrevo S odkurza solidnie, szczególnie na parkietach czy płytkach i nie pozostawia wiele do życzenia pod względem rezultatów mopowania.

Ostatecznie Roborock Qrevo S nadaje się przede wszystkim do gospodarstw domowych, w których nie ma dywanów lub jest ich niewiele. Wielkość domu nie ma znaczenia, ponieważ bateria to kolejna zaleta małego, superpłaskiego robota odkurzającego. Stacja dokująca sprawia, że robot odkurzający jest łatwy w utrzymaniu. Nie myje gorącą wodą i jeśli ta funkcja jest dla ciebie ważna, Roborock Q Revo MaxV jest bardziej odpowiednim wyborem.

Specyfikacja

CENA 2 999 PLN

2 999 PLN MOC 7 000 Pa

7 000 Pa CZAS PRACY do 180 min.

do 180 min. CZAS ŁADOWANIA 360 min.

360 min. POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA KURZ 0,33 l

0,33 l POZIOM HAŁASU 45 dB

45 dB WYMIARY 35 x 35 x 9,65 cm

35 x 35 x 9,65 cm WAGA 4,6 kg