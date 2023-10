TEST: realme 11 5G

Po prezentacji smartfonów z serii realme 11 Pro 5G producent dodał do swojej oferty nowego członka tej rodziny – model realme 11 5G. Co sobą reprezentuje?

Konstrukcja smartfona odróżnia go od większości konkurentów na rynku dzięki metalowym krawędziom i błyszczącemu tyłowi, który nadaje mu luksusowy wygląd. Pod tym względem naprawdę robi on wrażenie „ponad stan”. Smartfon jest dostępny w odcieniu złotym i bardziej dyskretnym czarnym. Gdy tylko otworzysz pudełko i wyjmiesz urządzenie, jego tylny panel zaczyna się mienić. Błyszcząca powłoka, gdy pada na nią światło, odbija różne odcienie, co sprawia, że wygląda wspaniale. Choć tylny panel ma połyskujące wykończenie, jest wykonany z poliwęglanu. Niestety jest także bardzo podatny na smugi. Na górze umieszczono okrągły moduł aparatu, który ma wycięcia na dwa obiektywy. realme wybrało płaską konstrukcję smartfona. Krawędzie mają metaliczny wygląd. Z przodu i z tyłu nie ma żadnych zaokrągleń, ale urządzenie wygodnie trzyma się w dłoni. Na lewej krawędzi znajduje się tacka na kartę SIM, a na prawej przycisk zasilania i klawisze regulacji głośności. Przycisk zasilania ma również czujnik odcisków palców, który działa szybko. Na dolnej krawędzi umieszczono gniazdo słuchawkowe 3,5 mm i port USB-C.

realme 11 5G ma 6,72-calowy wyświetlacz IPS FHD+. Ramki boczne są wąskie, ale już na górze i dole smartfona zauważalne. Na górze znajduje się również wycięcie na aparat do selfie. Wyświetlacz obsługuje częstotliwość odświeżania 120 Hz. Gdyby jednak realme wybrało wyświetlacz AMOLED, byłoby to bardziej zadowalające. W tym segmencie są już telefony wyposażone w takie panele.

Chociaż kolory na wyświetlaczu LCD wydają się zrównoważone, najlepiej używać go w trybie naturalnym z przełącznikiem przesuniętym w stronę cieplejszą. W tym trybie barwy wyglądają naturalnie i nie kłują w oczy. Jeśli jesteś fanem jasnych kolorów, możesz skorzystać z trybu Żywego. Wyświetlacz obsługuje jasność do 518 nitów, dzięki czemu jest wyraźny na zewnątrz w świetle słonecznym. Nie ma obsługi HDR, ale certyfikat Widevine L1 może być używany w rozdzielczości HD.

W trybie automatycznego wyboru częstotliwość przewijania jest ustawiona na 120 Hz, ale w większości aplikacji przełącza się na 60 Hz. Przewijanie ekranu jest bardzo płynne. Brak HDR może być odczuwalny dla osób, które poznały tę technologię, ale biorąc pod uwagę budżet, jego brak nie jest dużym problemem. Jeśli jednak szukasz smartfona do regularnego oglądania treści VOD, to nie będzie najlepszy wybór.

Nowa propozycja realme charakteryzuje się rewelacyjnym designem

realme 11 5G jest zasilany przez procesor MediaTek Dimensity 6100+ 5G. Chipset ten został zaprojektowany w 6 nm procesie produkcyjnym i ma maksymalną częstotliwość taktowania 2,2 GHz. Smartfon wyposażono w 8 GB dynamicznie rozszerzanej pamięci RAM o kolejne 8 GB. Wbudowana pamięć to UFS 2.2 o pojemności do 256 GB. Dostępny jest też slot na kartę microSD, co pozwala rozszerzyć pamięć o dodatkowe 2 TB. Smartfon ma także moduł NFC.

Chipset spisuje się nieźle, jeśli spojrzeć na jego wydajność pod kątem codziennych zadań. Używając smartfona do dzwonienia, przełączania między aplikacjami, surfowania po internecie, przeglądania mediów społecznościowych, strumieniowego przesyłania treści – nie powinno odnotować się żadnych problemów. Nawet jeśli benchmarki nie są imponujące, wydajność w warunkach rzeczywistych jest bardzo zadowalająca.

Pod względem ciężkich gier smartfon pozostaje nieco w tyle. Jeśli grasz w lekkie tytuły, takie jak Homescapes lub Candy Crush, nie będziesz mieć problemu. Heavy userzy mający (dosłownie) na celowniku takie pozycje jak Call of Duty, muszą liczyć się ze spadkami klatek, chyba że obniżą jakość grafiki do średniego poziomu.

realme 11 5G korzysta z UI 4.0 opartego na systemie Android 13. Marka obiecuje dwa lata aktualizacji oprogramowania i trzy lata poprawek bezpieczeństwa. Interfejs jest łatwy w obsłudze i zawiera mnóstwo nowych funkcji. Jedynym minusem jest to, że istnieje również sporo oprogramowania typu bloatware, z którego nie wszystko da się usunąć.

Smartfon ma z tyłu główny aparat 108 Mp, który jest solidny w swoim budżecie, oraz obiektyw portretowy o rozdzielczości 2 Mp. Główny czujnik wykorzystuje 3-krotny, bezstratny zoom. Dzieje się to dzięki robieniu zdjęć w rozdzielczości 12 Mp w oparciu o wspomnianą matrycę 108 Mp. Specyfikacji dopełnia aparat do selfie 16 Mp.

Aparat 108 Mp wykonuje zdjęcia z dużą ilością szczegółów w świetle dziennym. Kolory są dokładne a fotografie szczegółowe, choć przy powiększaniu trochę zbyt wygładzone.

W warunkach słabego oświetlenia zdjęcia tracą na szczegółowości. Choć kolory są dobre, kontrast wymaga poprawy. Z drugiej strony nawet w takich warunkach dobrze wyglądają portrety, odzwierciedlając odpowiednio odcień skóry fotografowanej osoby.

realme 11 5G wyposażony jest w akumulator o pojemności 5 000 mAh. Żywotność jest zadowalająca, przy umiarkowanym korzystaniu pozwalając na dzień działania. Przy intensywniejszej eksploatacji wieczorem pojawi się potrzeba podłączenia urządzenia do ładowarki. Ta o mocy 67 W z kablem USB-C jest dołączona do zestawu i pozwala na całkowite naładowanie smartfona w ok. 50 minut. Alternatywnie wystarczy 17 minut do naładowania baterii od 0 do 50%.

Nowa propozycja realme charakteryzuje się rewelacyjnym designem, ale parametry techniczne są niższe w porównaniu z konstrukcją. Wyświetlacz 120 Hz jest płynny, a chipset dobrze radzi sobie z codziennymi zadaniami. Główny aparat robi dobre zdjęcia, ale wydajność przy słabym oświetleniu kuleje. Dostępna jest bateria 5 000 mAh, ale brakuje ekranu AMOLED. Jeśli jesteś gotowy na te kompromisy, biorąc pod uwagę znacząco niższą cenę w stosunku do modelu 11 Pro, ta budżetowa opcja może być skierowana do ciebie.

Specyfikacja

CENA 1 399 PLN

1 399 PLN EKRAN 6,72″ LCD IPS 20:9, 392 ppi

6,72″ LCD IPS 20:9, 392 ppi RAM 8 GB

8 GB POJEMNOŚĆ PAMIĘCI 256 GB + microSD

256 GB + microSD WYMIARY 76 x 165,7 x 8,1 mm

76 x 165,7 x 8,1 mm WAGA 190 g