Samsung prezentuje Bespoke AI Jet Ultra – przełom w bezprzewodowym odkurzaniu

Samsung wprowadza na rynek Bespoke AI Jet Ultra – jeden z najmocniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie odkurzaczy bezprzewodowych. Dzięki potężnej mocy ssącej, inteligentnym funkcjom oraz innowacyjnej stacji czyszczącej, sprzątanie staje się szybsze, wygodniejsze i bardziej efektywne.

Bespoke AI Jet Ultra to urządzenie o imponującej mocy ssącej – aż 400 W, dzięki silnikowi HexaJet™. Tryb odkurzania AI 2.0 automatycznie dostosowuje ustawienia do rodzaju podłoża, optymalizując efektywność sprzątania oraz zużycie energii.

Odkurzacz zapewnia do 100 minut pracy na jednym ładowaniu, a wymienna bateria pozwala wydłużyć ten czas do 160 minut. To oznacza, że nawet duże powierzchnie można sprzątnąć bez konieczności częstego ładowania.

Dzięki szczotce Active Dual LED AI, która podświetla kurz w trudno dostępnych miejscach, oraz miękkiemu wałkowi i nylonowemu włosiu, urządzenie skutecznie usuwa zabrudzenia zarówno z twardych podłóg, jak i dywanów. Dla właścicieli zwierząt przygotowano mini elektroszczotkę Pet Tool+, idealną do usuwania sierści z tapicerki. Filtracja HEPA zatrzymuje do 99,999% alergenów i mikropyłów, zapewniając czystsze powietrze w domu.

Bespoke AI Jet Ultra wyposażono w stację czyszczącą All-in-One, która automatycznie opróżnia pojemnik na kurz, jednocześnie eliminując unoszenie się pyłu. Stacja nie tylko utrzymuje odkurzacz w gotowości, ale także zapewnia higieniczne użytkowanie.

Odkurzacz jest dostępny w przedsprzedaży od 26 marca do 13 kwietnia 2025 r., a kupujący mogą otrzymać w prezencie głośnik Music Frame. Dodatkowo, w ramach promocji cashback, można uzyskać zwrot nawet do 500 PLN za wybrany model odkurzacza lub do 2 000 PLN przy zakupie zestawu obejmującego pralkę, suszarkę lub AirDresser.

Więcej informacji oraz regulaminy promocji dostępne są na stronie: Samsung Bespoke Home.