TEST: Razer Sila

Połączenie konsoli lub gamingowego komputera z internetem za pomocą przewodu sieciowego ma wiele zalet – zapewnia ono większą stabilność i przepustowość niż wrażliwe na interferencje innych sieci połączenia bezprzewodowe. Nie zawsze istnieje jednak możliwość zastosowania takiego rozwiązania, dlatego na rynku zaczynają pojawiać się routery przeznaczone dla graczy, które chcą połączyć wygodę Wi-fi z praktycznością „kabla”. Zobaczmy, jak na ich tle wypada Razer Sila.

Razer znany jest przede wszystkim jako producent peryferiów i jeden z pionierów „czadowego” designu dla graczy. Sila jest jednym z jego bardziej stonowanych projektów, a o jego rodowodzie świadczy właściwie tylko zielone logo na obudowie. Wewnątrz znalazło się miejsce dla aż dziewięciu anten.

Razer Sila to router trzypasmowy z charakterystyczną dla urządzeń gamingowych priorytetyzacją sygnału z konsol i komputerów. Tutaj nosi ona nazwę FasTrack i pozwala na samodzielne ustawienie, które sprzęty powinny otrzymywać najszybsze i najstabilniejsze łącze. Urządzenie automatycznie rozpoznaje next-genowe konsole i przyznaje im pierwszeństwo; jeśli w sieci mamy także komputer lub urządzenia mobilne, które chcemy wyróżnić, musimy zrobić to ręcznie za pomocą aplikacji Sila. Priorytet można przyznać również konkretnym aplikacjom. Mimo braku polskiej wersji językowej korzystanie z aplikacji nie powinno sprawić problemu – interfejs jest przejrzysty i wygodny w nawigacji.

Razer Sila wyposażony jest także w dedykowany tryb gamingowy. Po jego uruchomieniu router automatycznie rezerwuje określoną przepustowość łącza na potrzeby rozgrywki online, a wszystkie inne procesy otrzymują automatycznie niższe pierwszeństwo – wygodne, jeśli ktoś w domu zawsze musi oglądać Netfliksa, kiedy my rozgrywamy ważne spotkanie w FIFĘ 19.

Poza ciekawostkami dla graczy, Sila ma wszystkie funkcje klasycznych routerów. W aplikacji mobilnej mamy dostęp do ustawień kontroli rodzicielskiej oraz sieci dla gości, a także możemy podejrzeć, która aplikacja lub urządzenie zajmuje najwięcej łącza. Dodawanie nowego urządzenia do sieci powoduje automatyczne przypisanie go do najmniej obciążonego kanału WLAN, dzięki czemu w naszej sieci może swobodnie hulać mnóstwo urządzeń, nawet kilka konsol naraz. Podczas korzystania z Sily nigdy nie zdarzyło się nam, aby sieć zaczęła nagle tracić stabilność lub prędkość, nawet w pomieszczeniach usytuowanych daleko od routera. Jeśli dysponujemy bardzo dużą powierzchnią, producent zaleca zakup dwóch urządzeń, mogą one bowiem działać w ramach sieci MESH.

Razer Sila nie zawiódł naszych oczekiwań – to szybki, wygodny w użyciu i niezawodny router dla osób, którym zależy na stabilnym połączeniu sieciowym.

SPECYFIKACJA