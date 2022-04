Sony SRG-X40UH oficjalnie￼

Chociaż życie powoli wraca do normy, wiele przedsiębiorstw i sektorów decyduje się na pozostanie przy zdalnej komunikacji. Prywatnemu użytkownikowi, do tego celu wystarczy zaledwie kamerka internetowa, ale większe podmioty powinny zdecydować się na specjalistyczny sprzęt, na przykład nowy model SRG-X40UH od Sony.

To uniwersalna kamera typu PTZ, wyposażona w przetwornik obrazu 4K CMOS Exmor R. Zapewnia on naturalne, przyjemne dla oka odwzorowanie kolorów oraz ostre i wyraziste szczegóły, nawet w nocy i w słabym oświetleniu. Urządzenie otrzymało obiektyw o szerokim kącie widzenia 70 stopni, który w połączeniu z szybko działającym mechanizmem PTZ, pozwoli rejestrować sceny zarówno w małych pomieszczeniach biurowych, jak i dużych audytoriach. Do dyspozycji mamy możliwość nagrywania i transmisji w rozdzielczości 4K z zoomem 30x oraz FHD z zoomem 40x i funkcją oversamplingu.

Sony SRG-X40UH wyróżnia się także wygodą konfiguracji i obsługi. Dzięki interfejsom UVC (USB) i HDMI, podłączymy go do dowolnego systemu bez konieczności zakupu specjalnych kabli i przejściówek. Wsparcie dla standardu PoE+ oraz protokołu VISCA/VISCA over IP, umożliwia natomiast dostarczanie mocy i zdalne sterowanie kamerą za pośrednictwem jednego połączenia LAN. Kamerkę zamontujemy na suficie lub powierzchni biurka – tak, jak będzie nam najwygodniej.

Producent podkreśla, że SRG-X40UH to urządzenie do zastosowań profesjonalnych. Przykładowo, może być ono montowane w biurach lub audytoriach na uczelni, by strumieniować albo nagrywać wykłady, spotkania i konferencje. Ponadto, kamery z serii SRG znajdują swoje zastosowanie w placówkach medycznych, gdzie monitorują pacjentów i sprzęt. Sony SRG-X40UH będzie dostępna w sprzedaży jesienią 2022 roku.