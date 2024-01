TEST: Procreate Dreams

Kiedy rozeszła się wieść, że firma Savage Interactive (obecnie działająca pod nazwą Procreate) planuje stworzenie nowej aplikacji poświęconej animacji, społeczność artystyczna przelewała niekończące się strumienie entuzjazmu, ekscytacji i pochwał, zanim jeszcze dostała w swoje ręce oprogramowanie.

To rzadki fenomen w dzisiejszym świecie. Procreate istnieje już od jakiegoś czasu i cieszy się bardzo dobrą opinią zarówno wśród hobbystów, jak i profesjonalistów, jako jedno z najbardziej intuicyjnych i wydajnych narzędzi do rysowania i malowania na urządzeniach z systemem iOS. Działa na starych i nowych iPhone’ach i iPadach, a także jest idealnym towarzyszem dla osób korzystających z Apple Pencil.

Oprócz możliwości technicznych aplikacji fani chwalą Procreate za sposób, w jaki autorzy słuchają użytkowników. Do tego dochodzi ich model biznesowy, bez subskrypcji, tylko zryczałtowana opłata.

Czy zatem Procreate Dreams przenosi ten etos w cztery wymiary? Aplikacja do animacji 2D dostępna jest wyłącznie w sklepie Apple App Store. Ma na celu połączenie tradycyjnych narzędzi i technik animacji z najnowocześniejszymi technologiami, jednocześnie oddając hołd klasyce.

Od pierwszych chwil byłem pod wielkim wrażeniem Procreate Dreams. Nigdy nie korzystałem z oprogramowania tak intuicyjnego, że z radością przekazałbym je mojej szczególnie nieobeznanej z technologią mamie, mając pewność, że będzie w stanie ją zrozumieć.

Dzieje się tak dzięki wspaniałej pracy interfejsu użytkownika, w którym wszystko jest na swoim miejscu, łatwo wpadając pod rękę (lub Apple Pencil). Gesty są tu klarowne i wydają się drugą naturą.

Rysowanie elementów do animacji jest łatwe, za pomocą pędzla wykonasz dowolne zadanie, jakie możesz sobie wyobrazić. Ogólny wygląd i działanie są podobne do Procreate. Widać, że wiele uwagi poświęcono wygodzie użytkownika. Wszystko jest czyste i czytelne, a co ważniejsze, nie trzeba zbyt wiele przeglądać menu.

Sam interfejs jest podzielony na dwie części. W górnej połowie znajduje się obszar roboczy/płótno, podczas gdy w dolnej części oś czasu i odpowiednie narzędzia. Praca z tą drugą jest fantastyczna. Gesty ułatwiają poruszanie się nawet po skomplikowanych, nałożonych na siebie osiach, zawierających wiele elementów.

Przyjazny workflow zaprzecza wyrafinowaniu możliwych do osiągnięcia wyników

Animację można opierać na jednym z trzech sposobów. Pierwszy to klasyczna metoda animacji ręcznej, polegająca na układaniu jednego arkusza na drugim w celu narysowania kolejnych obrazów, które po odtworzeniu tworzą animację. W Dreams działa to tak samo. Możesz łatwo dostosować warstwę animowanych elementów, aby utworzyć nową klatkę, z wyblakłym widokiem poprzedniej, co ułatwia animację ruchu, która pozostaje wiarygodna, zachowując jednocześnie możliwość stylizacji.

Następna opcja to tworzenie klatek kluczowych. Ty dyktujesz położenie i orientację danego elementu, w danym momencie, a następnie przechodzisz do innego punktu w czasie i wyznaczasz nowe położenie. Następnie pusta przestrzeń wypełniana jest przez aplikację, co oznacza, że możesz pracować bardzo szybko, pozwalając oprogramowaniu wykonać całą pracę.

Ostatni tryb wydajnościowy oznacza wprowadzanie danych na żywo, gdy ty manipulujesz obiektem w czasie rzeczywistym. Co więcej, można ułożyć wcześniej siatkę punktów, by ułatwić sobie pracę. Oszczędza to ogromną ilość czasu, pozwala na organiczne animacje i jest naprawdę niesamowite.

W Procreate Dreams dzieje się o wiele więcej. Istnieją narzędzia tekstowe czy efekty takie jak rozmycie. Możesz importować dzieła sztuki, zdjęcia i filmy oraz ogromne ilości innych materiałów. Bez problemu dopasujesz również ustawienia związane z liczbą klatek na sekundę czy kodekiem wyjściowego pliku. Wszystko dzieje się błyskawicznie, nawet przy większych projektach.

Procreate Dreams łączy to, co znane, z czymś przełomowym. Przyjazny workflow zaprzecza wyrafinowaniu możliwych do osiągnięcia wyników.

Zabójczą cechą jest natomiast cena, wynosząca 100 PLN – bez subskrypcji i żadnych dodatkowych płatności ani zakupów w aplikacji. Procreate Dreams spodoba się zarówno amatorom, chcącym czystej zabawy w animację, osobom aspirującym do zawodowego jej wykorzystywania, jak i profesjonalistom. Szkoda, że Adobe nigdy nie potraktuje tego jak wzoru do naśladowania.

Specyfikacja

CENA 99 PLN

99 PLN KOMPATYBILNOŚĆ iPadOS 16+