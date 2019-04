Dawniej drony fotograficzne można było podzielić na dwie wyraźne kategorie: high-endowe, profesjonalne maszyny wyposażone w zaawansowane kamery, które zastępowały kosztowne filmowanie z helikoptera, i niewielkie urządzenia komercyjne – proste w obsłudze, fajne do zabawy i potrafiące nakręcić w miarę wyraźny materiał z przestworzy. Ostatnio coraz popularniejsze stają się drony łączące cechy powyższych grup w jedno przyjemnie przenośne, acz po brzegi wypakowane nowoczesnymi technologiami rozwiązanie.

Do konfiguracji i opanowania podstaw latania potrzebne jest jedynie kilka minut, ponieważ o bezpieczeństwo sprzętu zatroszczą się zaawansowane systemy. W tym czasie użytkownik będzie mógł się skupić na robieniu niezapomnianych nagrań i filmów w wysokiej rozdzielczości ze stabilizacją obrazu. Każdy z przedstawionych poniżej dronów jest wyposażony w kamerę 4K, przymocowaną do gimbala, i składa się do wygodnej, przenośnej formy. Mogą być one obsługiwane za pomocą aplikacji mobilnej. Urządzenia nie zawodzą także pod względem różnorodności ujęć – dzięki wielu automatycznym trybom fotografowania i nagrywania, łatwo stworzymy imponujące panoramy, dramatyczne zoomy i wiele innych efektów. Technologia rozpoznawania twarzy umożliwia śledzenie osoby lub obiektu.

Drony DJI zawsze zajmowały czołowe miejsca w rankingach najlepszych komercyjnych bezzałogowców, dlatego sprawdzimy, czy propozycje Parrota i Yuneec mają w sobie to coś potrzebne do podcięcia skrzydeł Mavic Air.

Testujemy…

Parrot Anafi

SPECYFIKACJA

MATRYCA 1/2,4 cala CMOS

JAKOŚĆ WIDEO 4K 30 kl./s

ZDJĘCIA 21 Mpix

ROZDZIELCZOŚĆ STRUMIENIOWANIA HD 720p

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 55 km/h

BATERIA 2 700 mAh

MAKSYMALNY CZAS LOTU 25 minut

ZASIĘG 4 km

WAGA 320 g

ETUI w zestawie

CENA 2 800 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Składany dron 4K od Parrot pragnie zagrozić bezpiecznej pozycji Mavic Air. Nowoczesny design i mnóstwo trybów fotograficznych, w tym dolly zoom, uwolnią w tobie hollywoodzkiego reżysera.

DJI Mavic Air

SPECYFIKACJA

MATRYCA 1/2,3 cala CMOS

JAKOŚĆ WIDEO 4K 30 kl./s

ZDJĘCIA 12 Mpix

ROZDZIELCZOŚĆ STRUMIENIOWANIA HD 720p

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 68,4 km/h

BATERIA 2 375 mAh

MAKSYMALNY CZAS LOTU 21 minut

ZASIĘG 4 km

WAGA 430 g

ETUI w zestawie

CENA 3 500 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Przenośny, składany dron od DJI oferuje niepodrabialną jakość wideo i perfekcyjną stabilizację obrazu. Dzięki technologii unikania przeszkód może on służyć także początkującym pilotom.

Yuneec Mantis Q

SPECYFIKACJA

MATRYCA 1/3,06 cala CMOS

JAKOŚĆ WIDEO 4K 30 kl./s

ZDJĘCIA 13 Mpix

ROZDZIELCZOŚĆ STRUMIENIOWANIA HD 720p

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 72 km/h

BATERIA 2 800 mAh

MAKSYMALNY CZAS LOTU 33 minuty

ZASIĘG 1,5 km

WAGA 480 g

ETUI brak

CENA 2 100 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Możliwość sterowania głosowego i ekscytujący tryb sportowy brzmią nieźle, a gdy dorzucimy do tego kamerę 4K i rozpoznawanie twarzy, Mantis Q stanie się pretendentem do pierwszego miejsca.

TEST 01: DESIGN

Jak to z produktami DJI bywa, Mavic Air przykuwa wzrok prostymi, eleganckimi liniami i utylitarnym wyglądem. Po złożeniu i schowaniu do ochronnego etui, wydaje się naprawdę malutki, ale nawet przy pełnym rozpostarciu ramion – najpierw przednich, a potem tylnych – mierzy jedynie 184 x 168 mm. Kamera 4K zagłębiona jest w nosie urządzenia i osadzona na stabilnym, trzyosiowym, w pełni mechanicznym gimbalu. Mavic Air to jedyny dron wyposażony w czujniki przeszkód. Umieszczone z przodu i z tyłu kamerki ciągle skanują otoczenie w poszukiwaniu stojących na kursie obiektów, pozwalając na awaryjne zatrzymanie lub zmianę kierunku lotu. Część kamer i czujników podczerwieni skierowana została w dół, co pomaga w precyzyjnym unoszeniu się. Całości dopełnia wygodny, kompaktowy kontroler – joysticki można odkręcić i schować wewnątrz urządzenia.

„Owadzi” Parrot Anafi jest smuklejszy od Mavic Air pod względem wagi i wzornictwa (waży jedynie 320 g w porównaniu z 430-gramowym DJI). Wykończenie z szarego plastiku sprawia, że dron wygląda trochę jak tania zabawka. W dolnej części urządzenia umieszczono pomagający w utrzymaniu stabilności czujnik ultradźwiękowy. Kamera 4K jest osadzona na wysuniętym, trzyosiowym gimbalu z cyfrową stabilizacją obrazu. Ramiona znajdują się poza jej zasięgiem, dzięki czemu obracające się śmigła nie zepsują żadnego nagrania. Pozwala ona także na robienie zdjęć tego, co znajduje się bezpośrednio nad dronem. Kontroler Anafi nie jest aż tak wygodny i funkcjonalny jak u konkurencji, ale nie mieliśmy problemów ze sterowaniem.

Yuneec Mantis Q wyglądem, wymiarami i masą przypomina Mavic Air. Nie znajdziemy w nim jednak systemu wykrywania przeszkód, a jedynie pionową kamerę i czujnik ultradźwięków jak w Parrocie Anafi. Za stabilizację kamery 4K odpowiada dość podstawowy gimbal. Niewielki, minimalistyczny kontroler to duża zaleta Mantis Q – za pomocą wygodnego uchwytu przymocujemy do niego smartfona.

Rundę wygrywa…

DJI MAVIC AIR

Unieś się ponad powierzchnię Ziemi w dobrym stylu! Mavic Air ma wszystko: dopracowane wzornictwo, niezawodne składanie i intuicyjny kontroler.

TEST 02: LOT

Od wyjęcia drona z pudełka do pierwszego uniesienia się w powietrze nie minie zbyt wiele czasu – wystarczy naładować akumulator i kontroler, ściągnąć odpowiednią aplikację mobilną (DJI Go 4, Parrot Freeflight 6, Yuneec Pilot), postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie i… lecieć przed siebie. Zupełni nowicjusze powinni zacząć od zabawy w trybie dla povczątkujących, który ogranicza maksymalną prędkość, zasięg i wysokość lotu. Wszystkie drony zapisują w pamięci początkową lokalizację, dzięki czemu mogą wrócić do punktu startowego po naciśnięciu przycisku. Yuneec Mantis Q ma ponadto możliwość sterowania głosowego podczas startu, lądowania i nagrywania wideo.

Najważniejszą funkcją drona z kamerą jest rejestrowanie stabilnych nagrań, dlatego dobrej jakości wieloosiowy gimbal i czujniki rejestrujące pozycję są tak ważne. Budżetowy Mantis Q sprawdza się w tym aspekcie najsłabiej – elektroniczna stabilizacja obrazu działa jedynie przy 1080p i niższych rozdzielczościach, przez co efektowne nagrywanie w 4K wymaga idealnych warunków pogodowych i perfekcyjnego sterowania. Parrot sprawuje się nieco lepiej – niezależnie od tego, czy pozostaje on w miejscu czy śledzi szybko poruszający się obiekt, trzyosiowy gimbal pilnuje, aby filmowany obiekt pozostawał w oku kamery. Dron lata z gracją; przekazywanie sygnałów pomiędzy kontrolerem a urządzeniem odbywa się właściwie bez opóźnienia. Mavic Air jest podobnie stabilny. Czujniki wykrywające przeszkody dodają pilotowi pewności, a zaawansowany, mechaniczny gimbal, dba o dobrą jakość nagranego materiału.

Wszystkie drony mają tryb sportowy – Mantis Q i Mavic Air rozwijają w nim największą prędkość (48 km/h), a Anafi mniejszą (33 km/h). Ostatnim istotnym czynnikiem jest żywotność baterii. Na dronie DJI polatamy najkrócej, bo 21 minut. Dłuższy lot oferują Parrot (25) i Yuneec (33).

Rundę wygrywa…

DJI MAVIC AIR

Zarówno DJI, jak i Parrot zachwyciły nas precyzją lotu, ale mechaniczny gimbal i system unikania przeszkód Mavic Air to klasa sama w sobie.

TEST 03: JAKOŚĆ WIDEO

Mavic Air wyposażony jest w doskonałą matrycę CMOS 1/2,3 cala, za pomocą której zrobimy zdjęcia 12 Mpix HDR i nakręcimy filmy 4K w 30 kl./s lub slow motion 1080p 120 kl./s. Dzięki wysiłkom gimbala, materiał jest właściwie gotowy do odtworzenia na dużym ekranie. Kolory i tekstury oddane zostały z uwzględnieniem drobnych detali. W aplikacji DJI Go 4 znajduje się wiele automatycznych narzędzi filmowych i fotograficznych. Dron potrafi śledzić do 16 obiektów jednocześnie w trybie Active Track, a Quick Shot oferuje szereg fabrycznych ustawień, umożliwiających stworzenie idealnego powietrznego selfie. Dostęp do nich to jedynie kwestia wybrania kilku opcji na ekranie smartfona. Smart Capture to opcja jakby stworzona dla fanów Gwiezdnych wojen, umożliwiająca sterowanie Mavic Air za pomocą gestów niczym Mistrz Jedi. Tryb kinowy „wygładza” niestabilne ruchy kontrolerem, przez co świetnie nadaje się do lotów manualnych.

Anafi otrzymał 1/2,4-calową matrycę Sony CMOS, która nagrywa zapierające dech w piersiach ujęcia. Zdjęcia w rozdzielczości 21 Mpix wychodzą bardzo dobrze nawet przy słabym oświetleniu, a bezstratny zoom 2,8x pozwala na uwiecznienie odległych detali. Do zabawy otrzymujemy kilka trybów specjalnych, w tym rozsławiony przez Alfreda Hitchcocka efekt dolly zoom. Niestety, część opcji, w tym śledzenie obiektu, zamknięta jest za mikrotransakcją w aplikacji i kosztuje ponad 70 PLN. To dziwny ruch ze strony Parrota – niby Anafi i tak jest tańszy od Mavic Pro, ale lekki niesmak pozostaje.

Matryca 1/3,06 cala z Mantis Q nagrywa świetnej jakości materiały w 4K, ale ze względu na brak odpowiedniej stabilizacji odstają one od tych konkurencyjnych. Jeśli zmniejszymy rozdzielczość do 1080p, sytuacja ulega poprawie – wtedy włącza się stabilizacja obrazu. Dron najlepiej radzi sobie ze zdjęciami – te są ostre, barwne i kontrastowe. Mantis Q ma kilka przydatnych trybów fotograficznych, w tym śledzenie obiektu.

Rundę wygrywa…

DJI MAVIC AIR

Rewelacyjne tryby automatycznego sterowania w aplikacji zachęcają do eksperymentowania, a wysoka jakość zdjęć i nagrań spodoba się nie tylko filmowcom.

Werdykt

#1 DJI MAVIC AIR 89 /100

PLUSY Idealnie stabilne, kinowe materiały filmowe, nakręcone za pomocą świetnej matrycy i trzyosiowego gimbala. Prosta w nawigacji, intuicyjna aplikacja DJI Go 4. Profesjonalny wygląd i praktyczny design.

MINUSY 21-minutowy lot to mimo wszystko trochę mało – jeśli planujesz kręcić dłuższe filmy, powinieneś od razu kupić dodatkowe baterie.

PODSUMOWUJĄC DJI Mavic Air to po prostu jeden z najlepszych przenośnych dronów na rynku. Lata jak marzenie, a dzięki inteligentnym trybom filmowym pomoże ci tworzyć niezapomniane ujęcia.

#2 PARROT ANAFI 83 /100

PLUSY Bardzo dobra jakość filmów i epicki tryb Dolly Zoom.

MINUSY Zabawkowy wygląd, brak czujników wykrywania przeszkód.

PODSUMOWUJĄC Jeśli nie możesz pozwolić sobie na drona od DJI, wybierz Anafi – nieco mniej stabilną, ale równie funkcjonalną alternatywę.

#3 YUNEEC MANTIS Q 78 /100

PLUSY Wytrzymała bateria i świetny tryb sportowy, bezbłędna kontrola głosowa.

MINUSY Niestabilny gimbal – źle wpływa on na jakość nagrań.

PODSUMOWUJĄC Przenośny bezzałogowiec z kamerą 4K od Yuneec to świetna propozycja dla osób dysponujących niewielkim budżetem.