Poza pociągającym retro designem przypominającym aparaty i kamery filmowe z dawnych czasów, cyfrowe aparaty bezlusterkowe mają dużo do zaoferowania użytkownikom. Jak wskazuje na to sama nazwa, znany z lustrzanek tradycyjny mechanizm wykorzystujący lustro i wizjer optyczny został usunięty, dając możliwości miniaturyzacji sprzętu. Dzięki temu bezlusterkowce są poręczniejsze, lżejsze i łatwiejsze do zabrania w podróż. „Mały” nie znaczy tutaj „gorszy”, ponieważ będąca sercem każdego aparatu matryca pozostała podobnej wielkości co w lustrzankach. Jakość zdjęć pozostaje więc bardzo podobna do tej uzyskanej za pomocą droższego, bardziej skomplikowanego aparatu, a czasami nawet bywa lepsza.

W efekcie otrzymujemy sprzęt, który docenią zarówno niedzielni entuzjaści fotografii, jak i potrzebujący niewielkiej alternatywy dla DSLR profesjonaliści. Właśnie dlatego rynek bezlusterkowców rozwija się w superszybkim tempie, w przeciwieństwie do takich np. kompaktów.

Każdy zakup aparatu wiąże się z inwestycją: z czasem oprócz samego korpusu dokupisz również szereg dodatków, w tym obiektywów, lamp błyskowych, przesłon, filtrów i innych niezbędnych akcesoriów. Stajesz się w ten sposób klientem jednej, konkretnej marki, a opcje rozwoju twojego własnego studia fotograficznego zależą także od bogactwa jej oferty i przystępności cenowej. Wybór konkretnego bezlusterkowca nie powinien być zatem dziełem przypadku – nasz test ułatwi ci podjęcie tej decyzji.

FUJIFILM X-E3

SPECYFIKACJA

ROZDZIELCZOŚĆ EFEKTYWNA 24,3 Mpix

MATRYCA APS-C X-Trans CMOS III

WIZJER 0,39 cala, 2 360 tys. punktów, OLED EVF

LCD 3 cale stały, ok. 1,04 mln punktów

ŁĄCZNOŚĆ USB, micro-HDMI, złącze mikrofonowe

BATERIA akumulator litowo-jonowy (ok. 350 zdjęć na jednym ładowaniu)

PAMIĘĆ SD, SDHC, SDXC

WAGA 337 g z baterią i kartą pamięci

WYMIARY 121,3 x 73,9 x 42,7 mm

CENA Od 3 900 PLN (sam korpus)

NA PIERWSZY RZUT OKA: Model zainspirowany aparatami dalmierzowymi, ale należący do popularnej linii bezlusterkowców Fujifilm X. Tym razem wyposażony w wygodny ekran dotykowy.

OLYMPUS O-MD E-M10 MK III

SPECYFIKACJA

ROZDZIELCZOŚĆ EFEKTYWNA 16,1 Mpix

MATRYCA 4/3 cala CMOS

WIZJER 2 360 tys. punktów EVF

LCD 3 cale ruchomy, dotykowy, ok. 1,04 mln punktów

ŁĄCZNOŚĆ USB, micro-HDMI

BATERIA akumulator litowo-jonowy (ok. 330 zdjęć na jednym ładowaniu)

PAMIĘĆ SD, SDHC, SDXC

WAGA 410 g z baterią i kartą pamięci

WYMIARY 121,5 x 83,6 x 49,5 mm

CENA Od 3 400 PLN (sam korpus)

NA PIERWSZY RZUT OKA: Stylizowany na sprzęt retro aparat, który doskonale sprawdzi się w podróży i warunkach ekstremalnych. Następca słynnego MK II.

CANON EOS M100

SPECYFIKACJA

ROZDZIELCZOŚĆ EFEKTYWNA 24,2 Mpix

MATRYCA 25,8 Mpix APS-C CMOS

WIZJER Brak

LCD 3 cale ruchomy, dotykowy, ok. 1,04 mln punktów

ŁĄCZNOŚĆ USB, micro-HDMI

BATERIA akumulator litowo-jonowy (ok. 410 zdjęć w trybie Eco)

PAMIĘĆ SD, SDHC, SDXC

WAGA 302 g z baterią i kartą pamięci

WYMIARY 108,2 x 67,1 x 35,1 mm

CENA Od 2 600 PLN (sam korpus)

NA PIERWSZY RZUT OKA: Najbardziej kompaktowy z prezentowanych w teście aparatów. EOS M100 oferuje prostotę użytkowania, opakowaną w trzy możliwe warianty kolorystyczne.

TEST 01: WYGLĄD I PORĘCZNOŚĆ

W porównaniu z konkurencją, modernistyczny EOS M100 od Canona wygląda nieco „zabawkowo”, ale wrażenie to łagodzi spojrzenie na jego wnętrze: zastosowana w nim matryca APS-C wykorzystywana jest przeważnie w lustrzankach, a 24,2 Mpix jak na tak malutki sprzęt pozwala wybaczyć wiele. Mało przycisków i kontrolek w górnej i tylnej części korpusu zachęca do wzięcia aparatu w dłoń i pstrykania zdjęć.

Osoby, które wolą mieć bardziej manualną kontrolę nad ustawieniami sprzętu, mogą być nieco zawiedzione, a brak wizjera ogranicza możliwości skomponowania niezapomnianego ujęcia: sam ekranik LCD momentami nie zastąpi przyłożenia oka do celownika. Wbudowana w górną część korpusu lampa błyskowa „wyskakuje” z obudowy, gdy jest potrzebna, co również jest ciekawym patentem.

X-E3 WYGLĄDA BARDZO RETRO I TAKIE SAMO WRAŻENIE SPRAWIA W OBSŁUDZE

Fujifilm X-E3 wygląda bardzo retro i takie samo wrażenie sprawia w obsłudze: gorąca stopka na podłączanie akcesoriów i płaskie pokrętła wyboru opcji prezentują się dosyć staroświecko. Gdyby nie zamontowany z tyłu ekran LCD, możnaby pomyśleć, że to aparat z lat siedemdziesiątych. Na szczęście X-E3 wyposażony jest w elektroniczny wizjer z czujnikiem przyłożenia oka do celownika: jeśli zbliżysz aparat do twarzy, ekran automatycznie się wyłączy.

Dla osób, które preferują niewielkie aparaty wyposażone w dużo manualnych kontrolek i pokręteł, Olympus O-MD E-M10 MK III wydaje się naturalnym wyborem. Łączy on klasyczny design z nowoczesną użytecznością. Korzystanie z MK III jest niezwykle wygodne: otrzymujemy zarówno wizjer, jak i duży ekran LCD z możliwością zmiany nachylenia, miejsce na podłączenie zewnętrznej lampy błyskowej oraz wbudowany mini-flash nad obiektywem. Matryca 4/3 jest mniejsza od zastosowanej w EOS M100 i X-E3 APS-C – charakteryzuje się ona jednak dłuższą ogniskową.

Rundę wygrywa…

O-MD E-M10 Mk III

W teście wyglądu i poręczności użycia najbardziej spodobał się nam model od Olympusa: wygodny, z możliwością dostosowania nachylenia ekranu i wizjerem.

TEST 02: FUNKCJE

Gdyby podsumować EOS M100 jednym stwierdzeniem, najbliższe prawdzie byłoby „mały aparat – wielka matryca”. Propozycja Canona kusi odbiorców możliwością robienia zdjęć dorównujących jakością cyfrowym lustrzankom, za pomocą sprzętu, który można schować do kieszeni kurtki. Sam aparat może zostać wyposażony w stosunkowo niewielką liczbę dodatkowych akcesoriów, ale po zakupie dodatkowego adaptera, otrzymujemy dostęp do ponad 70 obiektywów.

Są one wycenione dość rozsądnie, dlatego na pewno spodobają się początkującym fotografom, którzy zaczynali swoją przygodę na smartfonach. Przesyłanie obrazów za pomocą Wi-Fi i Bluetootha jest również bardzo proste. Na początek warto zaopatrzyć się w dodatkowy obiektyw 15-45 mm, który znacznie zwiększy możliwości sprzętu.

PO ZAKUPIE ADAPTERA DO EOS M100, OTRZYMUJEMY DOSTĘP DO PONAD 70 OBIEKTYWÓW

Fujifilm X-E3 to pierwszy aparat z tej serii wyposażony w obsługę Bluetooth. Jak w innych testowanych modelach można regulować ekspozycję i fokusowanie za pomocą dotykowego ekranu, jak również przybliżać lub oddalać kadr za pomocą systemu gestów. Oprócz tego aparat posiada algorytm rozpoznawania obrazów. Pokryte aluminium pokrętła na górze korpusu pozwalają na gładkie ustawienie wszystkich najważniejszych opcji. Obiektyw 18-55 mm standard zoom powinien spokojnie wystarczyć początkującym fotografom.

O ile w kwestii wielkości i rozdzielczości matrycy Olympus nie może konkurować z pozostałymi aparatami, o tyle nadrabia to dodatkowymi funkcjonalnościami. Oferuje on doskonałą, pięcioosiową stabilizację obrazu, dostępną zarówno podczas robienia zdjęć, jak i kręcenia filmów (tak, w 4K). Oprócz tego wyposażony jest w wiele narzędzi pobudzających kreatywność i zachęcających do eksperymentowania z fotografią, w tym rewelacyjny filtr Bleach Bypass oraz opcje wielokrotnej ekspozycji. Dzięki dużej liczbie opcji późniejsze edytowanie zdjęć w programach graficznych ograniczone jest do minimum.

Rundę wygrywa…

O-MD E-M10 Mk III

Liczby przemawiają na jego niekorzyść, ale Olympus pokonuje konkurencję pod względem użyteczności – tak bogaty wybór narzędzi to marzenie fotografa!

TEST 03: OSIĄGI

Niewielkie rozmiary Canona EOS M100 przeszkadzały czasem w korzystaniu z jego podstawowych funkcji. Aby wymienić kartę pamięci trzeba podnieść ekran, którego brzeg zasłania wejście. Problemy sprawiał również brak dedykowanego, stabilnego uchwytu. Aparat działał jednak szybko i sprawnie: był gotowy do robienia zdjęć właściwie tuż po jego włączeniu, szybko łapał fokus i robił fotkę.

Jakość obrazu jest dobra, chociaż nie powala swoją dokładnością: M100 bardzo dobrze sprawdza się w oddawaniu ciepłych barw, a zielenie, brązy i błękity również wyglądają zachęcająco. Aby pobawić się nieco z głębią ostrości, najlepiej zaopatrzyć się w dodatkowy obiektyw.

OLYMPUS E-M10 MARK III JEST NAJBARDZIEJ KOMFORTOWY I INTUICYJNY W UŻYCIU

Olympus E-M10 Mark III jest najbardziej komfortowy i intuicyjny w użyciu – wystarczy spędzić z aparatem kilka minut, by swobodnie robić zdjęcia i kręcić filmy. Górna płyta korpusu pokryta jest wystającymi pokrętłami, które łatwo złapać nawet bez patrzenia bezpośrednio na aparat: idealne, jeśli nie chcemy odrywać oczu od tego wyczekanego ujęcia. Mark III jest szybki i responsywny, a zastosowany w nim ekran LCD ostry i jasny, dzięki czemu łatwiej jest ocenić kompozycję. Nawet z obiektywem 14-42 mm zdjęcia są dokładne i pełne szczegółów. Kolorystyka fotografii, chociaż bardziej naturalistyczna niż w Canonie, może zostać podkręcona za pomocą wbudowanych filtrów.

Drugie miejsce w teście jakości zdjęć zajął Fujifilm X-E3. Tak jak w przypadku Mark III, obsługa ustawień aparatu za pomocą pokręteł jest bardzo wygodna, chociaż opcje zmiany trybu robienia zdjęć zostały z niewiadomego powodu porozdzielane – w innym miejscu ustawia się nagrywanie wideo, a w innym fotografowanie. Fotki zrobione za pomocą X-E3 są barwne i szczegółowe. Kolory są ciepłe, nasycone i prezentują się lepiej niż w dwóch pozostałych aparatach. Niestety, Fujifilm nie jest tak szybki i sprawny jak propozycja Olympusa, stąd mocne drugie miejsce.

Rundę wygrywa…

O-MD E-M10 Mark III

Mniejsza matryca i niższa rozdzielczość wcale nie odebrały Olympusowi lauru – wysoka jakość obrazów i niezawodna responsywność to jego cechy charakterystyczne.

Werdykt

#1 OLYMPUS OM-D E-M10 MARK III 87 /100

PLUSY E-M10 to bezlusterkowiec, który pokochasz od pierwszego zrobionego zdjęcia. Aparat jest wygodny w użyciu, bogaty w funkcje artystyczne i niezawodny w terenie. Brak czipa APS-C i stosunkowo niska rozdzielczość wcale nie przeszkadzają w korzystaniu z Mark III: wręcz przeciwnie, dzięki długiej ogniskowej uzyskasz idealne rozmycie tła.

MINUSY Kolory zdjęć wymagają delikatnego podkręcenia. Czasami trudno dosięgnąć do niektórych przycisków na tyle.

PODSUMOWUJĄC Rzadko kiedy zdarza się, żeby aparat zdobył pierwsze miejsce w każdym teście – Olympusowi Mark III ta sztuka jednak się udała.

#2 FUJIFILM X-E3 80 /100

PLUSY Solidny i funkcjonalny aparat. Robi doskonałe, pełne detali i smaczków zdjęcia.

MINUSY Ekran LCD jest nieruchomy, co może przeszkadzać podczas kadrowania. Brak wbudowanej lampy błyskowej.

PODSUMOWUJĄC Świetna jakość zdjęć w klasycznej oprawie.

#3 CANON EOS M100 74 /100

PLUSY Duża matryca w małym, zgrabnym opakowaniu. Wbudowana lampa błyskowa.

MINUSY Niewielkie rozmiary czasami utrudniały korzystanie z aparatu. Zmiana ustawień tylko poprzez menu na ekranie.

PODSUMOWUJĄC Alternatywa dla użytkowników smartfonów.