TEST: Alfa Romeo Stelvio Veloce

Po włosku wszystko brzmi lepiej, a „veloce” nie jest wyjątkiem. Wersja Alfa Romeo Stelvio oznacza „nagle” czy też mniej dosłownie „szybko”. Czy możecie sobie jednak wyobrazić taki samochód jak Ford Quick? Ja też nie! W języku włoskim to samo słowo brzmi seksownie. Ale co najważniejsze, Stelvio Veloce jest rzeczywiście szybkie, sportowe i ma klasę.

Wykończenie Veloce weszło na pokład w roku modelowym 2022, zastępując Ti Sport. To najwyższy dostępny model ze standardowym, czterocylindrowym, turbodoładowanym silnikiem o pojemności 2,0 litra, który jest najmocniejszym podstawowym silnikiem w segmencie luksusowych kompaktowych SUV-ów.

Z 280 KM i 306 Nm momentu obrotowego, nie ma wątpliwości, że Stelvio ma moc. Wciśnij pedał gazu, a reakcja jest natychmiastowa. Pełny moment obrotowy jest dostępny już od 2 000 obr./min. To jeden z elementów, które sprawiają, że Stelvio jest jednym z najbardziej sportowych SUV-ów, podobnie jak ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów, gdy aktywny jest tryb Dynamic. Jednak nawet domyślny tryb to rozkosz; przekładnia jest stosunkowo szybka, a idealnie liniowy układ kierowniczy zapewnia bogactwo informacji zwrotnych. We wszystkich trybach możliwe jest, że Stelvio może jeździć trochę za sztywno, ale doskonałe tłumienie niweluje najcięższe uderzenia, a my cieszymy się, że mamy lepsze wyczucie drogi.

Ostatecznie jednak chciałoby się, żeby na papierze osiągi Stelvio Veloce były wyższe. Auto do setki dociera w 5,9 sekundy. To więcej niż Porsche Macan (5,6 sekundy) czy ubiegłoroczne Audi Q5 (5,7 sekundy). Z drugiej strony gorszy wynik osiąga BMW X3 xDrive 30i (6,4 sekundy).

Ale liczby to nie wszystko. Gdy się na nie nie patrzy, połączenie responsywnego układu napędowego z wydajnym, skomponowanym i budującym zaufanie podwoziem sprawia, że Stelvio Veloce jest w rzeczywistości perfekcyjnie szybkie. Gdziekolwiek nim jedziesz, auto zachowuje się bardziej jak podniesiony hot hatchback, pozwalając atakować nawet boczne drogi z zapałem. To rzadki przypadek, że w tego typu samochodzie mogłem zmieniać tor jazdy opuszkami palców a nie większą powierzchnią dłoni.

Wrażenia za kierownicą są wciągające, a osobowość Stelvio odróżnia go od reszty konkurentów. Model mimo że ma cztery lata, pozostaje jednym z najlepiej wyglądających SUV-ów w segmencie. Podobnie jak jego odpowiednik w wersji sedan Giulia, Stelvio dobrze się zestarzał i nadal wygląda ostro, nawet gdy na rynek weszły nowsze modele. Niestety tak nie jest w środku. Chociaż nie ma nic złego w kabinie, w jej prostym układzie brakuje dbałości o szczegóły i wyrafinowania innych SUV-ów tego typu.

8,8-calowy ekran dotykowy jest dość mały jak na dzisiejsze standardy i chociaż podoba mi się jego funkcjonalność i umieszczenie w konsoli środkowej, system informacyjno-rozrywkowy wydaje się przestarzały i brakuje mu zaktualizowanej grafiki. Nie ma bezprzewodowego Apple CarPlay ani Android Auto i trochę trudno jest znaleźć to, czego się potrzebuje.

W pozostałej części kabiny brakuje miękkości, jaką widziałem w innych SUV-ach. Nie ma nic, co przyciągnęłoby uwagę każdego, kto po raz pierwszy wsiada do Stelvio. Ergonomia jest w porządku, wszystko jest w zasięgu kierowcy, są też twarde przyciski do klimatyzacji i pokrętła głośności, ale projektanci przegapili okazję, aby wnętrze było bardziej eleganckie i ekskluzywne. Ponadto przestrzeń wewnętrzna jest nieco ciasna dla pasażerów na tylnych siedzeniach, z dużym garbem, który sprawi, że pasażerowie na środkowych siedzeniach poczują się niekomfortowo.

Jeśli Alfa dążyła do uproszczonej, skoncentrowanej na kierowcy kabiny, która nie odciągałaby uwagi od sensacyjnych wrażeń z jazdy, to przypuszczamy, że układ, projekt i technologia mają sens. Ale w porównaniu z innymi kompaktowymi luksusowymi SUV-ami, Stelvio wyróżnia się brakiem treści, które są obecnie ważne dla kupujących. Na przykład wentylowane siedzenia nie są opcją w Veloce, a niektóre technologie bezpieczeństwa w innych SUV-ach (takie jak asystent utrzymania pasa ruchu) są częścią pakietu dodatkowego. W standardzie jest za to adaptacyjny tempomat, monitorowanie martwego pola, ostrzeganie o opuszczeniu pasa ruchu, automatyczne światła drogowe oraz przednie i tylne czujniki parkowania. Nawigacja, bezprzewodowe ładowanie oraz podgrzewane przednie i tylne siedzenia są również dostępne we wszystkich wersjach wyposażenia.

Kupując Stelvio Veloce, otrzymasz sportowe wrażenia i atrakcyjny design, jeśli jednak koncentrujesz się na komforcie i wyposażeniu wnętrza, są lepsze opcje. A jednak, jak na model, który otrzymał tylko lekkie aktualizacje od czasu premiery w 2018 roku, Stelvio starzeje się z wdziękiem. Nie spełnia on wielu obiektywnych aspektów, ale każda okazja do prowadzenia go jest kolejną okazją do zabawy. Jeśli też lubisz to uczucie, prawdopodobnie pomyślisz, że Stelvio jest po prostu spettacolare.

Specyfikacja