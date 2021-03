TEST: Peugeot 2008 Active+

Kierowcy często mają sprzeczne wymagania. Najlepiej, żeby auto było kompaktowe, ale pojemne, zwinne, ale mało spalające, nowoczesne, ale o ponadczasowym designie. Druga generacja Peugeota 2008 stanowi próbę odpowiedzenia na wszystkie te potrzeby jednocześnie – z jakim skutkiem?

Ostatnimi laty francuski crossover zyskał iście terenowy design, z masywnymi zderzakami, dużymi nadkolami i pionowymi reflektorami do jazdy dziennej. To efektowny samochód, wyróżniający się na tle konkurentów. Wnętrze jest przytulne, wielkością nie odbiegające od standardów segmentu B. Jeśli z przodu usiądą dwie wysokie osoby, na kanapie nie znajdzie się zbyt dużo miejsca dla dorosłych pasażerów (problem stanowi głównie przestrzeń na kolana), acz dzieciaki nie powinny narzekać.

Poza tym w Peugeocie siedzi się jednak bardzo wygodnie – fotele są miękkie i dobrze wyprofilowane, analogowe zegary czytelne, a ekran systemu multimedialnego wyposażony w duże, łatwe do wyboru ikony. Bagażnik ma natomiast naprawdę niezłą pojemność 405 l, niski próg załadunkowy i regularne kształty.

Testowana wersja Active+ jest stosunkowo uboga pod względem wyposażenia: z co ciekawszych dodatków w podstawie otrzymujemy manualną klimatyzację, kierownicę pokrytą skórą oraz system infotainment z Bluetoothem. Pochwalić za to należy duży wybór niedrogich pakietów dodatkowych, za pomocą których nawet niski wariant może przemienić się w całkiem doposażone autko.

W tej generacji Peugeot 2008 oferowany jest z różnymi napędami, w tym silnikiem elektrycznym. My testowaliśmy samochód wyposażony w 1,2-litrową, trzycylindrową jednostkę PureTech o mocy 130 KM i sześciostopniowy manual. Spokojnie wystarczy to do „rozbujania” niewielkiej bryły crossovera; auto chętnie przyspiesza, elastycznie zwalnia i niezwykle mało spala. W trasie zużycie paliwa nie przekroczyło 6 l/100 km, a w mieście wyniosło ono niewiele więcej. Owszem, silnik na wyższych obrotach lubi sobie warknąć, ale w trakcie spokojnej jazdy nie trzeba obawiać się o brak kultury pracy. Jego świetnym dopełnieniem jest manual o precyzyjnych, krótkich przełożeniach oraz sprężyste zawieszenie, które dobrze wybiera nierówności na drodze.

Ceny Peugeota 2008 z jednostką 1.2 PureTech zaczynają się od 85 600 PLN – to niezbyt wygórowana kwota za tak praktyczne i fajne w prowadzeniu auto.

Specyfikacja