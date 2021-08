TEST: Opel Crossland

Od kilku lat niemiecka marka pod skrzydłami grupy PSA oferowała dwa kompaktowe crossovery klasy miejskiej: lifestyle’ową i nowoczesną Mokkę oraz Crosslanda X – statecznego, bardziej rodzinnego, stawiającego na praktyczność. W zeszłym roku ten pierwszy doczekał się kolejnej generacji, a drugi – gruntownego odświeżenia oraz zmiany nazwy. Sprawdźmy, czy „odchudzony” o oznaczenie X, wyposażony w bogatą gamę silników i ubrany w nowy design, poliftingowy Crossland ma szansę zawojować europejskie rynki motoryzacyjne.

Wzornictwo modelu jest spójne z tym zaproponowanym w drugiej generacji Mokki – auto stało się bardziej eleganckie i wyraziste. Uwagę zwraca Opel Visor, czyli jednolity, czarny pas przedni, optycznie łączący reflektory i umiejscowione centralnie logo marki; pod nim znajduje się masywny zderzak z wyraźnie zaznaczonymi wlotami powietrza i atrapą. Dużo zmian zauważymy także z tyłu, gdzie przyciemnione, lekko wydłużone klosze lamp i srebrne litery tworzące napis Crossland robią niezłe wrażenie.

Mimo kompaktowych rozmiarów auto okazało się w środku zaskakująco pojemne. „Pudełkowa” forma pozwoliła wygospodarować z tyłu sporo miejsca dla pasażerów – wysokie osoby będą miały problemy z wygodą tylko w sytuacji, gdy usiądą za maksymalnie odsuniętym fotelem przednim. Do dyspozycji otrzymamy także całkiem przestronny bagażnik o pojemności 410 l i w regularnym, praktycznym kształcie.

Z przodu Crossland stawia na komfort. W testowanej wersji wyposażenia GS Line standardem był ergonomiczny fotel kierowcy z atestem AGR (niemieckiej organizacji Akcja na Rzecz Zdrowych Pleców), regulowany w ośmiu kierunkach, w tym w odcinku lędźwiowym. Płytkie, ale wyraźne wyprofilowanie boczne i sprężyste wypełnienie sprawiły, że za kierownicą Opla siedziało nam się zdecydowanie wygodniej niż w niejednym droższym aucie.

Kabina Crosslanda wydaje się przy tym dość, hmm, oldskulowa. System nawigacji został wyposażony w Android Auto/Apple CarPlay, Bluetooth i obsługę dotykową, ale pod nim znajduje się zestaw fizycznych przycisków, z centralnym pokrętłem głośności na czele. Pod nim znajdziemy kolejny zestaw guzików, tym razem służących do zmiany ustawień dwustrefowej klimatyzacji. Pozytywne wrażenie wywołały w nas czytelne, analogowe zegary, pomiędzy którymi znalazł się niewielki wyświetlacz komputera pokładowego – w sam raz dla osób preferujących tradycyjne wskaźniki.

Crossland poskąpił nam również systemów bezpieczeństwa. Co prawda już w podstawie oferuje on przednią kamerę z funkcją rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości oraz ostrzeganiem przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, ale kamera cofania z czujnikami, system ostrzegania przed kolizją czy monitorowanie martwego pola dostępne są tylko w wyższych wariantach, i to jedynie za dodatkową opłatą.

Do testów otrzymaliśmy model z najmocniejszym w gamie, 130-konnym napędem benzynowym o pojemności 1,2 l i sześciostopniowym automatem. Chociaż jego osiągi nie wyglądają imponująco na papierze, w praktyce jednostka pracuje elastycznie i żwawo, dostarczając niewielkiemu samochodowi mocy do płynnego nabierania prędkości. Silnik najlepiej sprawdza się w warunkach miejskich, ale nawet na drodze szybkiego ruchu nie namęczyliśmy się z przyspieszaniem i wykonywaniem manewrów. Towarzyszący mu automat wrzuca przełożenia z niezłym wyczuciem; na palcach jednej ręki możemy policzyć sytuacje, w których samochód „szarpnął” podczas zmiany biegów.

Nowy Crossland otrzymał także ulepszone zawieszenie. To jedna z miększych konstrukcji, jakie mieliśmy okazję wypróbować, bardzo komfortowa, wyraźnie tłumiąca nierówności na drodze. Na plus należy także zaliczyć wysoką kulturę silnika. Testowana jednostka pracowała cicho, a jednocześnie spalała średnio 5 l/100 km – podczas niespiesznych wypraw udawało nam się zejść poniżej tego progu, ale podróż drogą szybkiego ruchu lub przedzieranie się przez korki powodowały znaczący wzrost zużycia paliwa.

Ceny Crosslanda z opisywanym układem napędowym zaczynają się od 90 250 PLN, więc zapłacimy za niego mniej niż za porównywalne wersje pokrewnego Citroëna C3 Aircrossa czy Peugeota 2008. W zamian otrzymamy komfortowe, acz konserwatywne wnętrze, atrakcyjną stylistykę oraz, co najważniejsze, przyjemność z jazdy.

Specyfikacja