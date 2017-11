TEST: Pioneer AVH-Z7000DAB

Czy system audio w twoim samochodzie na pewno odpowiada twoim potrzebom? Jeśli charakteryzuje się on niewystarczającą kompatybilnością ze wszystkimi gadżetami, może czas na inwestycję w zewnętrzny system? Pioneer AVH-Z7000DAB na pewno spełni twoje oczekiwania w zakresie mobilnego centrum rozrywki.

Urządzenie prezentuje się estetycznie, a po instalacji w samochodzie nie przeszkadza w obsłudze innych funkcji pojazdu. System audio wyposażony jest w duży i czytelny, kolorowy wyświetlacz 7 cali, który można dowolnie składać lub rozkładać. Po podłączeniu smartfona, ekran może służyć do obsługiwania aplikacji. Kierowcy, którzy nie lubią odrywać rąk od kierownicy ani na chwilę, mogą sterować funkcjami smartfona za pomocą komend głosowych w systemach Apple CarPlay, Android Auto lub aplikacji Waze. Opcja ta ma krytyczne znaczenie w zwiększaniu bezpieczeństwa na drodze. Jedną z najważniejszych cech AVH-Z7000DAB jest jego doskonała kompatybilność. Dzięki mnogości wejść, ekran systemu może służyć do np. wyświetlania obrazu z kamery cofania lub oglądania filmów z telefonu – idealne, gdy akurat masz postój w dłuższej trasie. Format ekranu 16:9 umożliwia nawet… oglądanie filmów na DVD! Dzięki zastosowaniu antyodblaskowej powłoki, ekran nie będzie odbijał irytujących „zajączków” i nie oślepi cię podczas jazdy. Lista formatów obsługiwanych przez Pioneer AVH-Z7000DAB jest imponująca: oprócz standardowych płyt CD i DVD, system poradzi sobie z odtworzeniem audio w MP3, WMA, AAC, WAV i FLAC, wideo H.264, MKV, FLV i MPEG4 (wszystkie w jakości Full HD) oraz MPEG2 i DivX. Dla wymagających dodana została obsługa Spotify. Urządzenie zadba o dobrą jakość dźwięku w twoim samochodzie za pomocą 13-pasmowego korektora graficznego, uzupełnionego o funkcje Auto EQ i Time Alignment. Dzięki tym opcjom łatwo dostosujesz ustawienia dźwięku do własnych potrzeb. Ważną cechą jest również możliwość obsługiwania rozmów telefonicznych poprzez Bluetooth. Tryb głośnomówiący w AVH-Z7000DAB włącza się superłatwo (za jednym dotknięciem ekranu lub poprzez komendę głosową), a pozwala on na wielokrotne zwiększenie twojego bezpieczeństwa na drodze. Każde urządzenie możesz personalizować za pomocą systemu podświetlenia MultiColor i zainstalowanej w nim palecie 210 000 barw. Ciekawą zabawką jest również MIXTRAX, przeznaczony chyba głównie dla osób, które lubią słuchać radia, ale nie przepadają za muzyką puszczaną w większości stacji. Jak na tę klasę sprzętu, cena Pioneer AVH-Z7000DAB jest niewygórowana. Jeśli nie posiadasz wbudowanego systemu car audio, koniecznie sprawdź propozycję od Pioneera – nie zawiedziesz się.

SPECYFIKACJA