TEST: OnePlus 15

OnePlus ma w sobie coś z zespołu, który kiedyś grał w małych klubach i wszyscy mówili: „to będzie następne wielkie coś”, a potem nagle okazało się, że scena zmieniła dekoracje, publiczność poszła gdzie indziej, a bilety sprzedają dziś ci, którzy lepiej rozumieją algorytmy, marketing i politykę dystrybucji.

W Polsce OnePlus od lat walczy o miejsce w pierwszym szeregu, ale wygląda to trochę jak próba wciśnięcia się w kolejce do vip-owskiej kontroli bezpieczeństwa na lotnisku: niby masz prawo stać, ale i tak ktoś cię poprosi, żebyś zdjął buty i wyjął laptopa i jeszcze odpowiedział na pytanie, czy na pewno masz prawo tu być.

OnePlus 15 odpowiada na to pytanie dość bezczelnie: „po to, żebyś w końcu przestał ładować telefon co noc”. I w tej jednej deklaracji jest więcej sensu niż w połowie premierowych keynote’ów branży, gdzie „rewolucja” zwykle oznacza nowy odcień czerni i trochę bardziej okrągłe rogi.

Zacznijmy od tego, że OnePlus 15… nie wygląda jak OnePlus. Zniknęło wielkie, okrągłe oczko aparatu, które było jak znak rozpoznawczy – coś między biżuterią a pieczęcią rodową. W jego miejsce dostajemy kwadratową wyspę, znajomą jak układ klawiszy w bankomacie. Koniec z marmurkowymi, artystycznymi wzorkami, teraz są płaskie, czyste kolory: czarny, piaskowy, fioletowy. Minimalizm, który mówi: „nie przeszkadzam, pracuję”. Jeśli ktoś tęskni za dawną tożsamością marki – zrozumiem. Ale też trudno się obrażać, kiedy telefon w zamian proponuje dwa dni spokoju.

Bo bateria jest tutaj absolutnym punktem zwrotnym. 7 300 mAh w świecie flagowców to trochę jak postawienie na stoliku w kawiarni litrowego kubka zamiast espresso: nagle zmienia się dynamika dnia. OnePlus 15 potrafi przeżyć dwa dni na jednym ładowaniu bez uprawiania cyfrowego postu i bez włączania trybu „żyję jak mnich w klasztorze”. Przy lżejszym użytkowaniu zostaje absurdalnie dużo procentów wieczorem, przy intensywniejszym – muzyka, nawigacja, social media, wideo – i tak kończysz dzień z zapasem, który w innych telefonach widuje się głównie na początku. A kiedy już musisz podłączyć kabel, wjeżdża SuperVooc: 15 do 80 procent w pół godziny, 50 procent w kwadrans. To jest ta klasa komfortu, której nie da się przecenić, bo redukuje codzienny stres w sposób banalny, ale realny: nie myślisz o baterii. Po prostu korzystasz.

Oczywiście, jak w każdej dobrej opowieści, gdzie bohater ma supermoc, jest też jej ograniczenie. Jeśli jesteś osobą, która pokochała MagSafe i cały ten magnetyczny ekosystem Qi2, OnePlus 15 jest jak znajomy, który „też by przyszedł”, ale akurat nie ma czasu. Jest ładowanie bezprzewodowe, ale standardowe, bez magnesów Qi2 i nawet bez „Qi2 Ready” w stylu konkurencji. Możesz kupić magnetyczne etui, możesz nawet wejść w firmowe akcesoria, ale to nadal bardziej plaster niż pełnoprawna odpowiedź. W praktyce: da się, tylko wolniej i mniej wygodnie, a to w 2026 brzmi jak tłumaczenie, że „to nie bug, to feature”.

Drugi filar tej recenzji to wydajność. OnePlus 15 jest jednym z pierwszych telefonów ze Snapdragonem 8 Elite Gen 5 i to czuć nie w tabelkach, tylko w tym, jak urządzenie zachowuje się wtedy, kiedy naprawdę mu dowalisz. System jest szybki, responsywny, wszystko dzieje się „od razu”, ale to standard w segmencie premium. Prawdziwa różnica wychodzi w grach. Genshin Impact na maksymalnych ustawieniach potrafi zamienić niektóre flagowce w gorące kamienie do masażu, a tutaj jest zaskakująco stabilnie: 60 klatek, wysoka jakość, długie granie i bez wrażenia, że zaraz stopisz szkło. Do tego dochodzą detale, które robią robotę w codzienności: szybka pamięć UFS 4.1, szybki RAM, absurdalnie wysokie próbkowanie dotyku, szybkie Wi-Fi. To nie są liczby do chwalenia się przy piwie, ale to jest różnica między „działa” a „działa tak, jakby uprzedzało twoje zamiary”.

Ekran to kolejny element tej filozofii: ma być świetnie, ale pragmatycznie. 1.5K zamiast 2K może brzmieć jak krok w tył, dopóki nie zobaczysz, jak ostry i jasny jest ten panel w realnym życiu. A do tego dochodzi 165 Hz – rzecz rzadko spotykana poza telefonami stricte gamingowymi, choć trzeba uczciwie powiedzieć: niewiele gier faktycznie to wykorzysta, a domyślnie i tak kręcisz się w okolicach 120 Hz. Najbardziej cieszy tu jednak coś innego: płaskie szkło i cieniutkie ramki. Telefon wygląda nowocześnie, bez teatralnych „krawędzi wodospadu”, które niby są efektowne, a w praktyce bywają irytujące.

To nie jest telefon, który chce cię olśnić. To telefon, który chce sprawić, że przestaniesz myśleć o ładowaniu – i w tym jest jego największa przewaga

I jeszcze odporność – OnePlus 15 ma zestaw ratingów IP tak bogaty, że można odnieść wrażenie, iż ktoś w firmie miał traumę po spotkaniu z wodą. IP66, IP68, IP69, IP69K… brzmi jak nazwy droidów z Gwiezdnych wojen, ale sens jest prosty: to sprzęt, który ma przetrwać nie tylko zanurzenie, ale i wodne strzały pod ciśnieniem oraz wysoką temperaturę. Jeśli jesteś człowiekiem, któremu telefon regularnie towarzyszy w kuchni, na rowerze, w deszczu, w łazience albo w plecaku na festiwalu – to jest ten rodzaj spokoju, którego nie widać na zdjęciach, ale czuć w życiu.

A skoro już o życiu mowa to przejdźmy do ergonomii. OnePlus 15 potrafi wkurzyć drobiazgami. Testowana wersja w kolorze Sand Storm jest ponoć wzmocniona w procesie „micro arc oxidation”, ale przede wszystkim jest śliska jak polityczne deklaracje składane w kampanii wyborczej. To telefon, który aż prosi się o etui – i to nie z powodu strachu o zarysowania, tylko o grawitację. Do tego przyciski są umieszczone wysoko. Niby nic, a w codziennym użyciu palce potrafią szukać regulacji głośności jak kluczy w kieszeni: wiesz, że są, ale czemu akurat tam?

OxygenOS nadal ma swój specyficzny flirt z iOS. Trochę to rozumiem – estetyka Apple jest dziś jak popowa progresja akordów: działa, bo jest oswojona. Ale czasem te inspiracje przechodzą w dziwne decyzje. Przykład z powiadomieniami na ekranie blokady, które zamiast się rozwinąć potrafią „zsunąć się” do ukrytego obszaru, jest właśnie z tej kategorii: po co? Nie wiadomo. Da się żyć, tylko po co ktoś to wymyślił.

Największy zgrzyt w software’owej opowieści to polityka aktualizacji. Cztery duże wersje Androida i sześć lat łatek bezpieczeństwa to nie jest dramat, ale też nie jest poziom, który dziś wyznacza rzeczone Apple czy Google. W telefonie za te pieniądze chciałoby się mieć pewność, że za kilka lat nadal jesteś w głównym nurcie, a nie na poboczu z tabliczką „wsparcie wkrótce wygaśnie”.

No i AI. OnePlus poszedł w sztuczną inteligencję z entuzjazmem neofity. Wyskakujący „AI Writer”, który próbuje pisać za ciebie wiadomości, potrafi być bardziej natarczywy niż znajomy, który właśnie odkrył coaching. Najbardziej symboliczna jest jednak zmiana w przycisku: dawny suwak wyciszenia – ikoniczny, praktyczny, kochany – tutaj zamienia się w Plus Key podporządkowany AI. Klik i masz zrzut ekranu z analizą kontekstu, dwuklik i otwierasz aplikację, przytrzymanie i nagrywasz notatkę głosową, którą AI potem transkrybuje. I muszę przyznać: ta ostatnia funkcja ma sens. Jeśli ktoś żyje notatkami głosowymi, to jest realnie przydatne i działa zaskakująco dobrze. Tylko że cały czas w tle słychać pytanie: czy naprawdę musieliście zabrać coś tak prostego i genialnego jak suwak wyciszenia, żeby zrobić miejsce na „AI, które bardzo chce być używane”?

Zostają aparaty. OnePlus od lat gra w tej lidze, w której wyniki są „w porządku”, czasem „bardzo dobre”, ale rzadko „najlepsze na rynku”. Wciąż zbierając się z kolan po wrażeniach z OPPO Find X9 i wariantem Pro – OnePlus 15 tego nie zmienia. Trzy tylne aparaty po 50 Mp, teleobiektyw z 3,5x zoomem optycznym, selfie 32 Mp – brzmi solidnie. W praktyce zdjęcia potrafią wyglądać świetnie, zwłaszcza jeśli lubisz cieplejszy klimat i naturalniejszą atmosferę. OnePlus bywa nawet przyjemniej „nastrojowy” niż Google Pixel, który czasem przesadza z balansem bieli. Problem w tym, że w trudniejszych warunkach – szczególnie w nocy – brakuje mu tej chirurgicznej ostrości i pewności OPPO. Bywają poruszenia, bywa miękkość, a do tego telefon czasami podnosi cienie tak mocno, że tracisz te piękne, kontrastowe czernie, które budują obraz. Wideo jest solidne, 4K przy 120 kl./s robi wrażenie.

OnePlus 15 jest telefonem dla kogoś, kto ma priorytety. Jeśli twoim fetyszem jest fotografia mobilna i chcesz absolutnej czołówki, są lepsze opcje. Jeśli jednak chcesz sprzętu, który jest szybki jak złośliwy komentarz w internecie, odporny jak stary Nokia-mem, a do tego sprawia, że ładowarka przestaje być twoim wieczornym rytuałem – OnePlus 15 potrafi być genialnie sensowny. Nie jest idealny. Ale jest jednym z tych urządzeń, które poprawiają jakość życia nie przez „wow”, tylko przez konsekwentne „działa” dzień po dniu.

Specyfikacja

CENA Od 3 999 PLN

Od 3 999 PLN CPU Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 GPU Adreno 840

Adreno 840 RAM 16 GB

16 GB PAMIĘĆ WBUDOWANA 256 lub 512 GB

256 lub 512 GB EKRAN 6,78″ AMOLED 165 Hz, 450 ppi

6,78″ AMOLED 165 Hz, 450 ppi BATERIA 7 300 mAh

7 300 mAh WYMIARY 161,4 x 76,6 x 8,2 mm

161,4 x 76,6 x 8,2 mm WAGA 215 g