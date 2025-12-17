Samsung rozszerza linię Micro RGB

Samsung zapowiedział rozszerzenie swojej najbardziej prestiżowej linii telewizorów. W 2026 roku na rynek trafi nowa, znacznie szersza oferta modeli Micro RGB – w rozmiarach 55, 65, 75, 85, 100 oraz 115 cali. To wyraźny sygnał, że technologia kojarzona dotąd głównie z monumentalnymi, niemal kinowymi ekranami zaczyna schodzić także do bardziej „domowych” formatów, zachowując przy tym klasę premium.

Jak podkreśla Samsung, nowa linia ma wyznaczać kolejny etap ewolucji domowej telewizji – z naciskiem na maksymalną precyzję kolorów, zaawansowane przetwarzanie obrazu i inteligentne funkcje AI. Od ogromnych, 115-calowych ekranów po 55-calowe modele do salonów klasy premium – Micro RGB ma być technologią elastyczną, ale bez kompromisów jakościowych.

– Dzięki najnowszej technologii Samsung nasza oferta Micro RGB kusi żywymi kolorami i klarownością obrazu – filmy, treści z Internetu i programy telewizyjne są jeszcze bardziej wyraziste i wciągające – mówi Hun Lee, Executive Vice President of Visual Display Business w Samsung Electronics. – Rozszerzając ofertę na rok 2026, tworzymy nową kategorię premium dopasowaną do różnych przestrzeni mieszkalnych, zachowując nasze najwyższe standardy jakości obrazu.

Micro RGB – o co w tym chodzi?

Sercem technologii Micro RGB są samodzielnie świecące diody LED RGB o rozmiarze poniżej 100 μm. Każdy subpiksel emituje własne światło, co przekłada się na ultraprecyzyjną kontrolę jasności, kontrastu i koloru – bez klasycznego podświetlenia znanego z LCD.

Nowa linia, bazująca na doświadczeniach zdobytych przy 115-calowym modelu Micro RGB z 2025 roku, została dodatkowo wzmocniona przez zaawansowane algorytmy obrazu:

Skalowanie AI 4K Pro oraz AI Motion Enhancer Pro poprawiają ostrość, płynność ruchu i jasność w czasie rzeczywistym,

nowy RGB AI Engine Pro analizuje obraz klatka po klatce, zwiększając realizm i spójność kolorystyczną,

technologie Micro RGB Color Booster Pro oraz Micro RGB HDR Pro dbają o intensywność barw i efekt „obrazu na żywo”.

100% BT.2020 i certyfikat VDE

Samsung mocno akcentuje też jakość odwzorowania barw. Micro RGB Precision Color 100 – certyfikowana przez VDE – zapewnia 100% pokrycia szerokiej przestrzeni barw BT.2020, oferując hiperrealistyczne kolory i wysoką jasność, niezależnie od warunków oświetleniowych.

Wrażenia wizualne dodatkowo wspiera matryca antyrefleksyjna Glare Free, która ogranicza odbicia światła i poprawia kontrast w jasnych pomieszczeniach – rozwiązanie szczególnie istotne przy dużych przekątnych.

AI także poza obrazem

Telewizory Micro RGB z 2026 roku zostaną wyposażone w rozbudowaną platformę Vision AI Companion, opartą na architekturze wielu agentów i dużych modelach językowych. Oznacza to bardziej naturalną komunikację z Bixby, wyszukiwanie konwersacyjne, inteligentne rekomendacje oraz dostęp do funkcji takich jak Live Translate, Generative Wallpaper czy integracja z usługą Perplexity.

Nie zabraknie też solidnego zaplecza audio. Na pokładzie znajdziemy m.in. Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, Q-Symphony, a także nowy standard Eclipsa Audio – system dźwięku przestrzennego 3D, który trafi do wszystkich telewizorów Samsunga z rocznika 2026.

CES 2026 – oficjalny debiut

Nowa linia telewizorów Samsung Micro RGB zostanie oficjalnie zaprezentowana podczas targów CES 2026 w Las Vegas, na początku stycznia. Dla Samsunga to kolejny krok w umacnianiu pozycji lidera segmentu ultra-premium – tym razem z ofertą, która obejmuje zarówno ogromne, reprezentacyjne przestrzenie, jak i bardziej klasyczne salony.

Jeśli Micro RGB rzeczywiście spełni te obietnice, rok 2026 może okazać się momentem, w którym „telewizja przyszłości” przestanie być tylko pokazem możliwości na targach, a zacznie realnie trafiać do domów.