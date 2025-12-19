Columbia ICONS: kultowe lata 90. wracają w nowoczesnej odsłonie

Columbia Sportswear sięga do własnego DNA i robi to w najlepszym możliwym stylu. Nowa kolekcja Columbia ICONS to świadomy powrót do estetyki lat 90., połączony z nowoczesnymi technologiami i wyraźną inspiracją krajobrazami Oregonu – miejsca, w którym marka ma swoje korzenie.

Tym razem punktem odniesienia stało się No Name Lake w Lesie Narodowym Deschutes. Turkusowa tafla wody, bazaltowe formacje i kontrastowe kolory dzikiej przyrody znalazły swoje odbicie w palecie kolekcji: Compass Blue, Citron Haze, Zing i Mountain Blue, równoważonych klasyczną czernią i bielą. To outdoor, który bez kompleksów wchodzi do miasta.

W kolekcji F25 ICONS pojawiają się zremasterowane legendy marki, które dziś trafiają do nowej grupy odbiorców: fanów miejskiego stylu, nostalgii i autentycznego designu.

Powderkeg II Remastered Interchange Jacket – kultowy model z 1988 roku powraca w technicznej odsłonie. Zewnętrzna warstwa z elastycznego materiału Rebound Stretch, technologia Omni-TECH, oddychalność i ochrona przed deszczem oraz wiatrem. W środku – odwracalna podszewka z ociepleniem Sherpa. System INTERCHANGE pozwala dopasować kurtkę do zmiennych warunków.

Cena: 1 299,99 PLN

Challenger Insulated Pullover – ocieplany anorak z lat 90. w nowoczesnej interpretacji. Technologia Omni-SHIELD chroni przed wilgocią i zabrudzeniami, a klasyczna kieszeń kangurka i krótki zamek podkreślają retro charakter.

Cena: 699,99 PLN

Helvetia II Printed Half Snap Fleece & Cropped – polarowe bluzy z grubego Sherpa Pile – zapinane na napy, z kieszenią na piersi. Czysta nostalgia, ale z komfortem XXI wieku.

Cena: 299,99 PLN

Kolekcja Columbia ICONS jest dostępna w sklepach stacjonarnych Columbia w Warszawie i Zakopanem, a także w wybranych sklepach JD, Buty Jana, Answear, PRM oraz online w sklepie JD.

Dla Columbia to coś więcej niż sezonowa linia – to przypomnienie, że dobre wzornictwo i solidne technologie nie starzeją się nigdy. A lata 90.? Oficjalnie wróciły.