Aqara: twój własny system alarmowy

System alarmowy działający w połączeniu z firmą ochroniarską to dla wielu właścicieli domów, zwłaszcza tych na przedmieściach, absolutna podstawa. Co jednak, jeśli nie chcemy przepłacać za często archaiczne czujniki i centrale, które mają tylko jedno zastosowanie oraz patrol, który po uiszczeniu miesięcznego abonamentu powinien w razie draki dotrzeć do nas swoim sportowym Fiatem Panda?

Na całe szczęście mamy rok 2023 i możemy wziąć sprawy ochrony naszego domu lub mieszkania we własne ręce. Z pomocą przychodzi nam firma Aqara, której produkty nie tylko pozwolą nam stworzyć bezpieczny system alarmowy, ale również wykorzystać jej produkty do budowy funkcjonalnego, inteligentnego domu.

Nasza przygoda powinna rozpocząć się od wybrania bramki/huba. Pod tym względem Aqara nie zawodzi i oferuje kilka wariantów takiego urządzenia, z czego trzy szczególnie nadają się do budowy systemu alarmowego. Pierwszy to Hub M1S Gen 2, który poza sprawowaniem kontroli nad naszym domem, pełni rolę syreny alarmowej. Oznacza to, że nie tylko pozwoli skonfigurować każde akcesorium Aqara, wykorzystujące protokół ZigBee, ale również wykurzy z domu każde licho, które uruchomi syrenę. Ponadto głośnik ten może służyć jako dzwonek do drzwi czy budzik, a jego LED-owe podświetlenie wskaże nam drogę w ciemnościach.

Dwie kolejne bramki również odgrywają podwójną rolę. Tym razem jednak są to kamery: Hub G3 i G2H Pro. Umieszczone w strategicznym miejscu poza sterowaniem inteligentnym domem mogą rejestrować ruch i informować nas o wszelkich zdarzeniach za pośrednictwem powiadomień. Obie kamery mają funkcję koncentratora ZigBee, ale model G3 nagrywa obraz w jakości 2K (zamiast 1080p), może się kręcić wokół własnej osi i został wyposażony w funkcję AI, która rozpoznaje twarze, gesty oraz zwierzęta. Co więcej, dane te mogą być później wykorzystywane przy budowie automatyzacji, a zatem czysto teoretycznie możemy rozbroić nasz alarm, kiedy kamera wykryje naszą twarz w drzwiach wejściowych. System może również się uzbroić, kiedy wychodząc, pokażemy odpowiedni gest przed obiektywem.

Warto pokusić się o swego rodzaju „odstraszacze”, które poza wysłaniem powiadomienia o włamaniu, skutecznie zniechęcą intruza

Teraz kiedy mamy już serce naszego systemu alarmowego, czas na czujniki. Tutaj Aqara również nas rozpieszcza i do dyspozycji oddaje kilka różnych wariantów od czujników ruchu, obecności i wibracji, aż po zalania, dymu, gazu i otwarcia okien. Mimo iż wszystkie mogą potencjalnie znaleźć zastosowanie w naszym domu, skupmy się na chwilę na tych odpowiedzialnych za wykrywanie ruchu.

W ofercie firmy znajdziemy dwa bardzo dobre czujniki ruchu Motion Sensor i Motion Sensor P1. Ten drugi różni się od pierwszego w zasadzie jedynie konfigurowalnym czasem zerowania wyzwalacza, który możemy skrócić do nawet kilku sekund. Standardowo urządzenie resetuje swój czujnik po jednej minucie, co w przypadku systemu alarmowego powinno wystarczyć z nawiązką. Ewentualną alternatywą dla czujnika ruchu może być testowany przez nas w tym numerze czujnik obecności FP2, który jest w stanie wykryć obecność osoby pozostającej w bezruchu tylko na podstawie jej oddechu. Wtedy jednak nadwrażliwość tego czujnika jest jak bilet w jedną stronę do zawału serca, który dostaniemy po raportowaniu obecności nawet zwykłej muchy, która akurat wleciała w pole czujnika. Zamiast tego możemy pomyśleć o zainstalowaniu czujników wibracyjnych i otwarcia, które powiadomią nas o wtargnięciu kogoś przez drzwi czy okna.

Na koniec warto pokusić się o swego rodzaju „odstraszacze”, które poza wysłaniem powiadomienia o włamaniu, skutecznie zniechęcą intruza. Oczywistym pierwszym krokiem jest wspomniana już syrena, ale dzięki bramce Aqara Hub M2 możemy skonfigurować więcej urządzeń w domu (sterowanych z pilota na IR), takich jak chociażby sprzęt grający, który w ramach automatyzacji może zacząć odtwarzać muzykę na cały regulator. Dobrym pomysłem jest również dodanie świateł, które mogą się włączyć lub pulsować. Szczególnie ciekawy efekt będzie tutaj miał pasek LED-owy Strip T1 ze swoimi kolorami RGB. Do walki o uwagę sąsiadów można też zatrudnić silniki do rolet Roller Shade Driver E1 lub Curtain Sriver E1, które odsłonią wszystkie okna.

Za tak skonfigurowany system alarmowy nie będziemy musieli płacić żadnego abonamentu, a jego elementy, w odróżnieniu od tych dostarczonych przez firmę ochroniarską, mogą nam służyć w życiu codziennym do tworzenia różnych scenariuszy automatyzacji. Ponadto produkty firmy Aqara bardzo lubią się dogadywać z innymi ekosystemami, takimi jak Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings czy Apple HomeKit. Każdy z tych graczy to kompletnie nowy system połączeń, który możemy wykorzystywać we własnej procedurze alarmowej, a jedynym ograniczeniem może być nasza wyobraźnia.