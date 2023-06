TEST: Nebula Cosmos Laser 4K

Anker Nebula Cosmos Laser 4K to przenośny projektor, który wygląda jak wysoki akumulator samochodowy z uchwytem na górze. Jest duży i ciężki, co może przeczyć jego zastosowaniu, ale generowana przez niego jasność i rozdzielczość 4K mogą wielu do niego przekonać.

Cosmos Laser 4K ma wyraźnie prostokątną powierzchnię podstawy. Waży 4,85 kg i ma wymiary 264 x 221 x 165 mm. Podobnie jak w przypadku większości projektorów DLP 4K, obrazy o rozdzielczości 3840 na 2160 pikseli, które Cosmos Laser 4K wyświetla, są generowane przez układ DLP o rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli, wykorzystujący szybkie przełączanie pikseli XPR firmy TI. Czip jest połączony z laserowo-luminoforowym źródłem światła, zaprojektowanym na cały okres eksploatacji projektora i ocenianym na 25 000 godzin (żywotność może być nieco krótsza, jeśli będziesz używać pełnej mocy). Jasność wynosi 1 840 lumenów ISO.

Projektor dysponuje funkcją automatycznego ustawiania ostrości, korekcji trapezu i dopasowania do ekranu. Warto jednak pamiętać, że dopasowanie ekranu jest w rzeczywistości zoomem cyfrowym, co może obniżyć jasność obrazu i wprowadzić artefakty. Nie działa ona również perfekcyjnie za każdym razem. Na szczęście autofokus funkcjonuje bez problemów, zapewniając ostrość i odpowiednio drobne szczegóły. Brakuje zoomu optycznego, który choć nie jest standardem w tej kategorii, biorąc pod uwagę cenę, trochę się o nim marzy.

W przeciwieństwie do większości urządzeń przenośnych do przesyłania strumieniowego z pokoju do pokoju, Cosmos Laser 4K jest dostarczany z oddzielnym kluczem sprzętowym Android TV, który należy włożyć do urządzenia. Proces ten wymaga zdjęcia panelu i podłączenia dwóch kabli. Konfiguracja jest poza tym standardowa. Po opcjonalnym podłączeniu źródła wideo do portu HDMI, należy włączyć urządzenie i skonfigurować system.

System audio Cosmos Laser 4K oferuje Dolby Audio, technologię AiFi, parę 10-watowych głośników dla niskich i średnich częstotliwości oraz parę 5-watowych głośników dla wysokich. Wszystkie razem zapewniają użyteczny dźwięk przy wystarczająco wysokiej głośności dla dużego salonu. Można także podłączyć zewnętrzny system audio za pomocą stereofonicznego wyjścia audio 3,5 mm lub przez Bluetooth. Jednak w związku z brakiem regulacji opóźnienia dźwięku, lepiej korzystać z połączenia przewodowego.

Menu Cosmos Laser 4K oferuje pięć predefiniowanych trybów, których nie można regulować, oraz jeden tryb niestandardowy, który pozwala zmieniać kontrast, nasycenie, ostrość obrazu, temperaturę barwową i gamma. Dobrą wiadomością jest to, że większość widzów uzna kolory we wszystkich trybach za akceptowalne lub lepsze. Tryb filmowy zapewnia zarówno najwyższą dokładność i równowagę kolorów i kontrastu oraz szczegółowość cieni. W ciemnym pokoju projektor zapewnia ładny, 100-calowy obraz w jasno oświetlonych scenach. Czerń nie jest wystarczająco ciemna, ale kontrast i szczegółowość stoją na dobrym poziomie. W jasne popołudnie 80-calowy obraz jest wyraźny, choć wyprany z kolorów. Typowo dla projektorów przenośnych nie ma dodatkowych opcji HDR.

W przypadku 3D, Cosmos Laser 4K współpracuje z okularami DLP-Link. Gracze zwrócą uwagę na tryb pozwalający na zabawę ze zminimalizowanymi opóźnieniami do 40-60 ms przy grze w 60 Hz 1080p i 4K. Wystarczająco do typowych, nie rywalizacyjnych gier.

To, czy Cosmos Laser 4K jest wart swojej ceny, zależy w dużej mierze od tego, czy kupujący chce połączenia trzech aspektów: przenośności, wyższej niż u konkurentów jasności i obrazu 4K.

Specyfikacja