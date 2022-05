TEST: Nanoleaf X Sonic The Hedgehog 2

Gadżety z gier i filmów bywają dziwne – wystarczy wspomnieć chociażby akwarium w kształcie R2D2, stanik z Angry Birds czy wody kolońskie marki Resident Evil. Na ich tle najnowszy projekt Nanoleaf wygląda niemal konwencjonalnie. Producent zdecydował się uczcić premierę drugiej części filmowych przygód Sonica, wypuszczając na rynek limitowany zestaw świetlnych paneli, które ułożymy w kształt najszybszego jeża świata i jego przyjaciół.

Komplet Nanoleaf x Sonic the Hedgehog 2 składa się z 32 trójkątnych paneli w dwóch rozmiarach. Poza nimi w pudełku (oczywiście ozdobionym motywami z filmu) znajdziemy wszystkie dodatki montażowe, w tym specjalne łączniki, umożliwiające przyczepienie jednostek do siebie jednym ruchem.

Główną atrakcją jest oczywiście możliwość ułożenia kompozycji w kształcie jednego z bohaterów Segi: do wyboru mamy Sonica, Knucklesa i Tailsa, chociaż ten ostatni nie do końca przypomina swój pierwowzór z gier i filmów. Sami zdecydowaliśmy się na stworzenie wizerunku głównego herosa. W pudełku nie znajdziemy instrukcji do ułożenia paneli – te są dostępne jedynie na stronie internetowej producenta – ale całość da się bez problemu odtworzyć z rysunku na opakowaniu.

Gdy wzór był gotowy, przyszedł czas na powieszenie go na ścianie. Montaż jednostek Nanoleaf jest banalnie prosty: do tego celu służy dołączona do zestawu, dwustronna taśma samoprzylepna. Na czystej, gładkiej powierzchni, wystarczy docisnąć panel przez 30 sekund, by stabilnie przykleił się on do ściany. Warto przy tym pamiętać, że nie należy mocować całej kompozycji jednocześnie, a jedynie kawałek po kawałku, inaczej możliwe jest uszkodzenie paneli. W razie pomyłki możemy odkleić poszczególne jednostki i przymocować je w innym miejscu – przylepiec nie zrywa farby.

Po zamontowaniu, odpaliliśmy aplikację mobilną Nanoleaf Smarter Series. Daje nam ona dostęp do kilku ciekawych funkcji, przeznaczonych specjalnie dla edycji Sonic the Hedgehog 2. Przede wszystkim, by panele rozbłysnęły kolorami wybranego bohatera, nie musimy samodzielnie ich programować – producent przygotował je dla nas. Poza tym świetlna instalacja może pracować w kilku ciekawych trybach, na przykład Rhythm Mode: gdy odtwarzamy muzykę z urządzenia mobilnego, kompozycja będzie zmieniała barwy w jej rytmie. Screen Mirror odwzorowuje natomiast kolory, jakie wyświetlane są na ekranie telewizora lub monitora. Do dyspozycji otrzymamy również możliwość dotykowego sterowania pracą paneli, jak również proste, świetlne minigry.

Nanoleaf x Sonic the Hedgehog 2 to przede wszystkim gratka dla fanów niebieskiego jeża – na pewno ucieszy ich możliwość ozdobienia swojej przestrzeni motywem z ulubionej gry. Innych użytkowników może jednak odstraszyć cena zestawu, wysoka nawet w porównaniu z innymi propozycjami Nanoleaf.

