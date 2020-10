TEST: MSI Creator 17

W dawnych czasach proces twórczy przebiegał w samotności, wewnątrz odosobnionych pracowni. Artyści byli odizolowani od rozpraszających ich uwagę czynników zewnętrznych, ale jednocześnie zamknięci w jednym miejscu i odcięci od pełnego inspiracji świata. Na szczęście teraz twórcy nie muszą już ograniczać się pod tym względem: dzięki urządzeniom takim jak MSI Creator 17, mogą zabierać swoją pracownię ze sobą, gdziekolwiek tylko zechcą, od dedykowanego studia po sam środek lasu. Miałem okazję spędzić kilka dni w towarzystwie tego wyjątkowego laptopa i przekonać się, jak doskonałym jest on towarzyszem do wszystkich kreatywnych przedsięwzięć.

Specyfikacja Creatora 17 wskazuje, że w jego wnętrzu znajdują się naprawdę mocne podzespoły, ale wcale nie widać tego na pierwszy rzut oka. To jeden z najsmuklejszych i najlżejszych (waży zaledwie 2,4 kg) laptopów 17 cali na rynku, wykonany z lekkiego, wytrzymałego aluminium i wyposażony w zawias o szerokim kącie pracy 150°. Minimalistyczne, srebrne wykończenie z czarnym logiem MSI, stylizowane wyloty powietrza w bocznej części laptopa, wąskie ramki otaczające ekran… Creator 17 prezentuje się efektownie już od pierwszego spojrzenia.

Po włączeniu laptopa przyszedł czas na prawdziwy szok. 17,3-calowy, matowy ekran 4K został wykonany w technologii True Pixel Mini LED i wyposażony w podświetlenie 1 000 nitów. Dzięki temu obraz staje się perfekcyjnie jasny, ostry i kontrastowy; gdy otworzyłem na komputerze jedno z moich ulubionych zdjęć, poprzednio edytowane i koloryzowane na innym urządzeniu, właściwie natychmiast dostrzegłem szczegóły, które wymagały lekkiego dopracowania. To pierwsza tego typu konstrukcja zastosowana w laptopie i muszę przyznać, że robi piorunujące wrażenie – możliwość dojrzenia każdego najdrobniejszego fragmentu zdjęcia, filmu lub grafiki to nieoceniona pomoc dla twórcy.

Wyświetlacz zachwyca wzorowym odwzorowaniem kolorów: otrzymał on stuprocentowe pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 – standardu wykorzystywanego w hollywoodzkich produkcjach. Dzięki temu barwy są żywe, wesołe i naturalne, biele zachwycają czystością i neutralnym odcieniem, a głębokie czernie odcinają się od jasnych obiektów w precyzyjny, kontrastowy sposób. Wysoka jasność matrycy pozwala także na pracę z zawartością HDR (sprzęt otrzymał nawet oficjalną certyfikację VESA DisplayHDR 1000) oraz korzystanie z komputera w słoneczny dzień na zewnątrz.

Klawiatura Creatora 17 przypomina te znane z gamingowych modeli MSI. To pełnowymiarowa konstrukcja z klawiszami o dość długim skoku i białym podświetleniem o kilku poziomach intensywności. Wygodę pisania oceniam nieźle: szybkie uderzanie w przyciski nie zmniejsza precyzji, z jaką rejestrują one kolejne znaki, a kliknięcia są ciche i kulturalne. Laptop otrzymał także fantastycznego, szerokiego touchpada ze wsparciem dla gestów wykonywanych kilkoma palcami, oraz kamerkę internetową 720p obsługującą Windows Hello i czytnik linii papilarnych. Poza zabezpieczeniami biometrycznymi Creator 17 ma gniazdo linki Kensington, chroniącej komputer przed kradzieżą.

Do dyspozycji otrzymujemy całkiem pokaźny komplet portów: osobne wejście mikrofonu i wyjście słuchawek, trzy USB-A, Thunderbolt 3, USB-C, pełnowymiarowe złącze HDMI, port Ethernet i czytnik na karty microSD. Przyznam, że zamiast tego ostatniego wolałbym pełnowymiarowy slot SD (ułatwiłby on bezpośrednie przerzucanie zdjęć z aparatu na laptopa), ale poza tym nie ma na co narzekać – do dyspozycji mamy sporo złączy do wszystkich niezbędnych akcesoriów. Dodatkowo komputer obsługuje Wi-fi 6, szczególnie przydatne do szybkiego otwierania zdjęć z chmury lub przesłania gotowego filmu na konto YouTube czy Vimeo.

Galeria sław

Komputer stworzony z myślą o twórcach musi być oczywiście odpowiednio mocny; z własnego doświadczenia wiem, jak irytujące jest obrabianie dużych plików wideo w jakości 4K, uzupełnianie ich o efekty przejściowe i eksportowanie całości na sprzęcie ze słabą kartą graficzną. Pod tym względem Creator 17 zasługuje na same pochwały: w egzemplarzu testowym do dyspozycji dostałem procesor Intel Core i7-10875H, 32 GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia do 64 GB, dysk SSD PCIe o pojemności 2 TB oraz kartę graficzną GeForce RTX 2080 Super Max-Q.

Na uwagę zasługuje szczególnie ta ostatnia: to najmocniejszy tego typu podzespół, jaki można obecnie znaleźć w laptopach, na dodatek zoptymalizowany do współpracy z programami graficznymi (laptop został objęty programem RTX Studio). 8 GB pamięci graficznej GDDR6 znacznie przyspiesza wykonywanie skomplikowanych, obciążających grafikę zadań typu renderowanie modeli 3D ze szczegółowymi teksturami, tworzenie grafiki wektorowej z kilkudziesięcioma oddzielnymi warstwami, czy w końcu wspomniana już obróbka klipów 4K i uzupełnianie ich o efekty specjalne.

Najmocniej odczułem tę dodatkową prędkość właśnie w tym ostatnim zadaniu: możliwość szybkiego eksportu wideo, przejrzenia go pod kątem montażu i sprawnego powrotu do edytora naprawdę się przydaje. Prostsze zadania, w tym edycja zdjęć i poddawanie ich obróbce HDR, również zachwycały szybkością i umożliwiały multitasking – oprócz Photoshopa i Photomatix HDR mogłem korzystać także z kilkunastu kart w przeglądarce Chrome oraz Spotify w tle, a Creator 17 wciąż nie spowalniał.

Muszę jednak przy tym zauważyć, że podczas długiej, wysiłkowej pracy wiatraki komputera pracują dość głośno. Podczas tworzenia w domowym zaciszu to zupełnie nie przeszkadza, ale jeśli kiedykolwiek przyszłoby mi pracować na nim w miejscu publicznym, skorzystałbym z cichego trybu pracy dostępnego w oprogramowaniu MSI Creator Center.

To ostatnie również zasługuje na wyróżnienie: jest łatwe w obsłudze, przejrzyste i wyczerpujące, z czytelnym monitorem parametrów urządzenia oraz wsparciem dla różnych profili barwnych. Włączymy w nim też tryb Creator Mode, który optymalizuje pracę komputera w taki sposób, by jak najlepiej obsługiwał on programy kreatywne.

Rozpisałem się na temat graficznych możliwości Creatora 17, ale nie należy zapominać także o entuzjastach innych dziedzin sztuki. Kompozytorzy i inżynierowie dźwięku znajdą tutaj niezłe głośniki Duo Wave o szczegółowym i pełnym, acz lekko ocieplonym brzmieniu. Jeśli zależy nam na neutralnym brzmieniu, możemy oczywiście skorzystać z zewnętrznego sprzętu – tutaj do wyboru mamy dedykowane wyjście słuchawkowe/głośnikowe oraz Bluetooth 5.0. Sama reprodukcja dźwięku stoi na wysokim poziomie, a to dzięki technologii MSI Hi-Resolution Audio pozwalającej na uzyskanie precyzyjnego brzmienia bez zakłóceń. To niezbędny dodatek, jeśli lubimy miksować muzykę lub tworzyć efekty dźwiękowe do naszych filmów.

Creator 17 został wyposażony w duży akumulator 82 Wh. Jedno ładowanie to około 5-6 godzin przeglądania sieci, oglądania YouTube’a i pracy w edytorach tekstu przy średniej jasności ekranu; korzystanie z programów graficznych skraca ten czas do wciąż imponujących 3,5 godziny, a przy najmocniejszym obciążeniu laptop potrafił wycisnąć z siebie ponad godzinę – niezły wynik jak na urządzenie z ekranem Mini LED 4K i kartą graficzną najnowszej generacji. Urządzenie możemy naładować za pomocą dość ciężkiej, acz szybkiej ładowarki 180 W lub poprzez port Thunderbolt 3.

MSI znane jest przede wszystkim jako producent akcesoriów i komputerów dla graczy, ale od pewnego czasu wyraźnie zaznacza swoją obecność na rynku dla twórców. Creator 17 to godne uwagi narzędzie dla profesjonalistów – grafików, fotografów, montażystów filmowych i innych – ale nie tylko: jego przenośną, elegancką formę i mocne „wnętrzności” docenią także hobbyści szukający wydajnego, praktycznego komputera, który pomoże im rozwijać swoje zainteresowania i artystyczne umiejętności.

Sztuka dla każdego

Interesujesz się fotografią, tworzysz greafiki komputerowe, animacje lub filmy, a może komponujesz muzykę? MSI szuka właśnie takich osób jak ty. Konkurs We Are Creators to wspaniała okazja, aby zaprezentować swoja artystyczną wizję.

Aby wziąć udział, wystarczy opublikować w sieci dzieło opisane hasztagami #WeAreCreators i #AmbasadorKreatywnyMSI, wejść na stronę www.promocje.msi.com/konkurs-wearecreators/ i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najlepsi artyści zostaną zaproszeni do udziału w drugim etapie, gdzie będą mogli zaprezentować swój proces twórczy za pomocą krótkiego klipu wideo.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: profesjonalne komputery MSI (w tym Creator 17) oraz tytuł ambasadorów kreatywnych marki MSI. Nie czekaj – zgłoszenia przyjmowane są do 18 października!

Specyfikacja