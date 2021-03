TEST: Mercusys MR70X

Routery stały się „cichymi bohaterami” ostatnich miesięcy. Owszem, do pracy zdalnej niezbędny jest dobry laptop, tablet czy komputer stacjonarny, ale na nic nam one, jeśli sieć domowa będzie tak przeładowana, że nie uzyskamy połączenia z internetem. Z pomocą przychodzą nam stworzone z myślą o takich sytuacjach routery Wi-fi 6, w tym Mercusys MR70X – czy zapewni nam on komfortowe warunki pracy?

Design urządzenia to klasyka gatunku: utrzymana w czarnej kolorystyce, plastikowa obudowa ozdobiona została świetnie wyglądającym wzorem. Wystają z niej cztery anteny zewnętrzne, których pozycję możemy precyzyjnie dopasować do warunków przestrzennych w mieszkaniu. Z tyłu znajdziemy jedno złącze WAN i gigabitowe porty LAN – szkoda, że tylko trzy.

Pierwsze uruchomienie urządzenia okazało się banalnie proste. Podłączyliśmy MR70X do modemu i urządzenia do sieci… i gotowe. Aby mieć dostęp do internetu, nie trzeba podejmować żadnych dalszych kroków, przy okazji warto jednak zajrzeć do ustawień routera (dostępnych z poziomu aplikacji przeglądarkowej). Znajdziemy tam szereg funkcji, pozwalających dostosować parametry połączenia do własnych preferencji, stworzyć sieć dla gości i zmienić ustawienia rodzicielskie. Konfiguracja urządzenia nie należy do trudnych, acz strona kiepsko wygląda na smartfonach, a w wersji dotykowej jej obsługa pozostawia wiele do życzenia – przydałaby się dedykowana apka mobilna.

MR70X obsługuje standard Wi-fi 6, co przekłada się na bardzo dobre prędkości transferu. W pomieszczeniu z routerem prędkość sieci 5 GHz sięgała nawet 700 Mb/s, a dwa pokoje dalej nie spadała poniżej 500 Mb/s. Do dyspozycji otrzymujemy też technologie OFDMA i MU-MIMO, które potrafią obsługiwać kilka urządzeń jednocześnie, bez zauważalnego rwania połączenia, jak również beamforming pozwalający na przesyłanie mocnego sygnału bezpośrednio w stronę podłączonego urządzenia.

Wi-fi 6 został stworzony z myślą o zastosowaniach smart home, ale w czasach pracy zdalnej trudno nie docenić jego walorów także w innym zakresie. MR70X zapewniał bardzo dobrą stabilność połączenia także w godzinach szczególnego ruchu – router testowany był w bloku wielorodzinnym, gdzie ostatnimi czasy często występują problemy z łącznością. Sprzęt bardzo dobrze radził sobie z obsługą kilku urządzeń jednocześnie, nawet podczas jednoczesnego streamingu filmów na smartfonie, tablecie i laptopie. Ciekawą funkcją jest także Smart Connect, łączące pasma 2,4 GHz i 5 GHz pod jednym identyfikatorem SSID, dzięki czemu urządzenia mogą korzystać z obydwu pasm w zależności od tego, które akurat ma mniejsze obciążenie.

Dzięki MR70X moje domowe biuro po raz pierwszy od wielu tygodni nie narzekało na problemy z łącznością – w obecnych czasach chyba nie ma lepszej rekomendacji!

Specyfikacja