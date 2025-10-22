TEST: Logitech Flip Folio

Na papierze Logitech Flip Folio brzmi jak świetne rozwiązanie – klawiatura Bluetooth, którą można zintegrować z etui na iPada, chowająca się magnetycznie z tyłu urządzenia, gdy jej nie używamy. Etui z podstawką pozwala ustawić iPada Pro w pozycji roboczej. Pomysł? Fajny. Wykonanie? Niestety, dużo poniżej oczekiwań.

Zacznijmy od najbardziej frustrującej wady – klawiatura praktycznie nie trzyma się etui. Magnesy są zbyt słabe, przez co wystarczy lekki wstrząs lub chwila nieuwagi, by całość się rozpadła. Podczas testów klawiatura odczepiała się wielokrotnie, czy to przy przenoszeniu iPada, czy podczas codziennego użytkowania. Wrażenie „mobilności” czy „integracji” znika, gdy musimy ją zbierać z podłogi.

Na dodatek – brak touchpada. To nie tylko krok wstecz w porównaniu do Logitech Combo Touch czy Magic Keyboard od Apple, ale też coś, co boleśnie odczuwa się w codziennej pracy z iPadem. Chcesz kliknąć? Musisz sięgać ręką do ekranu. Nie jest to wygodne ani ergonomiczne.

Klawiatura łączy się z iPadem przez Bluetooth i działa na cztery baterie CR2016. Teoretycznie powinny wystarczyć na dwa lata, co brzmi dobrze – dopóki nie spróbujesz ich wymienić. Nawet z pomocą narzędzi do rozbierania elektroniki, proces ten graniczy z niemożliwością. Logitech twierdzi, że się da – praktyka pokazuje co innego.

13-calowa wersja Flip Folio, którą testowaliśmy, zapewnia przyzwoity komfort pisania – recenzja ta powstała w całości na tej klawiaturze. Ale płaska konstrukcja i brak możliwości nachylenia klawiatury szybko daje się we znaki. Owszem, da się pisać, ale nie jest to poziom wygody, do którego przyzwyczajają nas lepsze akcesoria.

Etui wspiera tylko najnowsze modele iPada Pro i iPada Air (z procesorem M4). Teoretycznie da się połączyć samą klawiaturę z innymi urządzeniami przez Bluetooth, ale samo etui nie będzie pasować fizycznie. Ciekawostką jest natomiast możliwość sparowania z trzema urządzeniami jednocześnie – można np. pisać na iPadzie, a po chwili przełączyć się na iPhone’a.

To działa – i to całkiem sprawnie. Ale ponownie – ciągłe sięganie do ekranu zamiast touchpada skutecznie psuje całą przyjemność z pracy.

Logitech chwali się regulowanymi kątami nachylenia ekranu – faktycznie, etui można ustawić w różnych pozycjach, także do trybu portretowego. Ale żaden z tych kątów nie zastąpi wygody „lewitującego” ekranu z Magic Keyboard, ani funkcjonalności zintegrowanego gładzika.

Cena jest wysoka, szczególnie biorąc pod uwagę braki i irytujące detale. Owszem, Magic Keyboard kosztuje jeszcze więcej, ale daje wygodę, solidność i realne wsparcie podczas pracy.

Specyfikacja

CENA Od 879 PLN

Od 879 PLN ZGODNOŚC iPad Pro 11” M4, iPad Pro 13” M4, iPad Air 11” (M2/M3), iPad Air 13” (M2/M3), iPad Air (5. generacji)

iPad Pro 11” M4, iPad Pro 13” M4, iPad Air 11” (M2/M3), iPad Air 13” (M2/M3), iPad Air (5. generacji) SKOK KLAWISZY 1 mm

1 mm ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth