MOVA Master 10 i MOVA Shine 20 – inteligentne suszarki, które dostosowują się do ciebie

Technologia i codzienny komfort

Wybór suszarki do włosów to nie tylko kwestia mocy czy prędkości suszenia. To inwestycja w zdrowie włosów, komfort stylizacji oraz codzienną wygodę. MOVA proponuje dwa wyjątkowe modele, które zaspokoją różne potrzeby użytkowników: MOVA Master 10 oraz MOVA Shine 20. Każdy z nich to przykład nowoczesnej technologii, łączącej inteligentne rozwiązania z profesjonalną efektywnością.

MOVA Master 10 – inteligentna perfekcja stylizacji

MOVA Master 10 to wszechstronna suszarka, która spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Wyposażona w inteligentne rozpoznawanie końcówek, automatycznie dostosowuje ustawienia do wybranej nasadki. Dzięki temu, za każdym razem, gdy zdecydujesz się na zmianę końcówki, suszarka zapamięta twoje preferencje i dostosuje temperaturę oraz prędkość powietrza do idealnych parametrów.

Co wyróżnia Master 10?

  • Silnik bezszczotkowy o prędkości 110 000 obr./min gwarantuje szybkie suszenie: od 40 sekund dla krótkich włosów do 4 minut dla długich.
  • Technologia jonów ujemnych – aż 300 milionów jonów na cm³ wygładza włosy, usuwając statyczność i puszenie.
  • Stylizacja powietrzem z efektem Coanda, czyli bez użycia wysokiej temperatury, która może uszkodzić włosy.
  • Funkcja automatycznej pauzy – suszarka zatrzymuje się po odłożeniu, oszczędzając energię.

MOVA Master 10 to także technologia pielęgnacji z olejkami eterycznymi. Dzięki specjalnej końcówce Essential Oil Air Comb możesz wzbogacić suszenie o właściwości odżywcze, zapewniając włosom naturalny blask i zdrowie. Wszystko to zamknięte w ultralekkim urządzeniu, które waży zaledwie 292 g, co czyni je najlżejszym w swojej klasie.

MOVA Shine 20 – superszybka, cicha i inteligentna

Dla osób, które szukają czegoś szybszego i bardziej wszechstronnego, MOVA Shine 20 jest doskonałą alternatywą. Ta inteligentna suszarka została zaprojektowana z myślą o całej rodzinie. Dzięki czujnikowi TOF, który monitoruje odległość od włosów, suszarka automatycznie dostosowuje temperaturę do optymalnych 55°C, zapewniając ochronę skóry głowy przed przegrzaniem i zatrzymując wilgoć we włosach.

Technologia AeroBlossom to kolejny atut, który zapewnia równomierny przepływ powietrza, eliminując gorące punkty i nieprzyjemny hałas. Dzięki temu Shine 20 jest wyjątkowo cicha, osiągając poziom hałasu zaledwie 58 dB. Idealna do codziennego użytku w domu czy w podróży.

Jakie cechy wyróżniają MOVA Shine 20?

  • Inteligentne rozpoznawanie nasadek – urządzenie automatycznie dopasowuje ustawienia do każdej końcówki.
  • 3 prędkości i 4 poziomy temperatury pozwalają na pełną kontrolę nad stylizacją.
  • Czujnik TOF zapewnia inteligentną regulację temperatury, dbając o bezpieczeństwo skóry głowy.
  • Funkcja One-Touch Cool Air umożliwia szybkie przełączenie na chłodny nawiew, idealny do finalnego wykończenia fryzury.

MOVA Shine 20 sprawdzi się w każdej sytuacji. Końcówka FastDry to doskonały wybór dla osób zabieganych, które potrzebują szybkiego suszenia. Dla tych, którzy pragną objętości, Volumizing Air Comb stworzy eleganckie fryzury z uniesioną objętością, a dla dzieci Kids Nozzle zapewni bezpieczne, delikatne suszenie bez ryzyka przegrzania.

Który model wybrać?

Obydwa modele łączą innowacyjne technologie i wyjątkową funkcjonalność, ale różnią się pod kątem potrzeb użytkowników. Jeśli zależy Ci na profesjonalnej stylizacji z funkcją inteligentnego dopasowania ustawień, MOVA Master 10 będzie strzałem w dziesiątkę. Natomiast MOVA Shine 20 to świetny wybór dla rodziny – szybkie suszenie, precyzyjna kontrola temperatury i wygodne użytkowanie.

