Regatta Great Outdoors: równowaga zaczyna się w naturze

Jesień to idealny moment, by zwolnić tempo, złapać oddech i przypomnieć sobie, jak dobrze robi kontakt z naturą. Marka Regatta Great Outdoors zachęca, by właśnie teraz zadbać o siebie — nie w zamkniętym spa, ale w lesie, nad wodą, w górach. W najnowszej kampanii marka przypomina, że równowaga zaczyna się tam, gdzie natura spotyka się z ruchem i spokojem.

Coraz więcej badań potwierdza, że nawet krótki spacer w otoczeniu zieleni potrafi zdziałać więcej niż dzień relaksu w hotelu. Przebywanie w naturze redukuje stres, poprawia koncentrację, obniża poziom kortyzolu i wzmacnia odporność psychiczną. Regatta od lat inspiruje, by wracać do tego, co naturalne – oferując odzież i obuwie, które wspierają ciało i umysł na każdym kroku: od miejskich ulic po górskie szlaki.

Active, Vibram, Lifestyle – kolekcje stworzone do ruchu

Aby w pełni korzystać z dobrodziejstw outdooru, warto dobrze się przygotować. Regatta prezentuje trzy linie dopasowane do różnych potrzeb i stylów aktywności.

Active – dla tych, którzy kochają sport i nie straszna im zmienna pogoda. Kurtki Birchdale czy Highton Stretchwykonane są z elastycznej, oddychającej i wodoodpornej tkaniny Isotex 15 000, gwarantującej ochronę przed deszczem i komfort termiczny. Model Altoro zapewnia pełną odporność na wiatr i wilgoć, a lekkie polary Montes i Newhill doskonale sprawdzą się jako warstwa pośrednia w chłodniejsze dni.

Vibram – nowość w ofercie Regatta. Obuwie z technologią Vibram Sole oferuje wyjątkową przyczepność, trwałość i stabilność w zróżnicowanym terenie. Trekkingowe podeszwy z mieszanki gumy Vibram XS-TREK łączą lekkość i odporność, a wzmocnienia na palcach zapewniają bezpieczeństwo na każdym kroku.

Lifestyle – dla tych, którzy lubią łączyć miejski styl z outdoorową funkcjonalnością. Przejściowa kurtka Brielly z poliestru Hydrafort chroni przed deszczem i wiatrem, a wypełnienie Thermoguard zapewnia ciepło nawet w chłodne dni. Na zimę idealnie sprawdzi się długi płaszcz Nurie z izolacją z puchu syntetycznego, a lekka kamizelka Gabella lub bezrękawnik Kelse dodadzą wygody i stylu w przejściowych porach roku. Wśród ulubieńców znajdziemy też miękki polar Frankie, który zachwyca lekkością i komfortem.

Dla panów Regatta proponuje m.in. kurtkę Sterlings z tkaniny Isotex 10 000, z podklejonymi szwami i ociepleniem Thermoguard – gotową na każde warunki.

Outdoor to nowy wellbeing

Według badań kontakt z naturą obniża ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych, w tym cukrzycy typu 2, chorób serca i depresji. Już 120 minut tygodniowo spędzonych w otoczeniu przyrody przekłada się na lepsze samopoczucie i zdrowie psychiczne. Regatta przypomina: natura to nie tylko miejsce – to sposób na życie w równowadze.

Znajdź swój rytm z Regatta

Kolekcje Active, Vibram i Lifestyle są już dostępne online oraz w sklepach stacjonarnych Regatta Great Outdoors. Wystarczy wyjść z domu, wziąć głęboki oddech i pozwolić naturze zrobić resztę.