TEST: Astell&Kern A&ultima SP2000T

Wzmacniacze lampowe to kontrowersyjny temat wśród miłośników audio – niektórzy przekonują, że to właśnie one pozwalają uzyskać perfekcyjną melodyjność, inni zaś narzekają na tendencje do koloryzacji muzyki. Jedno jest pewne: ich charakterystycznego, ciepłego brzmienia nie da się pomylić z żadnym innym. Teraz, dzięki odtwarzaczowi A&ultima SP2000T od Astell&Kern, możemy je zabrać ze sobą w plener.

Zewnętrzny design playerka wpisuje się w stylistykę, którą tak lubi producent (i słuchacze) – mamy tu do czynienia z geometryczną formą, integrującą pokrętło głośności z ostrymi liniami obudowy. Wzdłuż górnej krawędzi znajdują się wyjścia audio, zaś przód zdobi 5-calowy ekran dotykowy. Warto zajrzeć także na tył, wykończony matowym i błyszczącym szkłem, gdzie kryje się barwny, LED-owy pasek, sygnalizujący, w jakim trybie pracuje odtwarzacz.

Cechą charakterystyczną SP2000T jest bowiem nietypowy układ wzmocnienia, złożony z klasycznego wzmacniacza tranzystorowego i miniaturowej triody KORG Nutube o dużej żywotności. Odtwarzacz daje nam wybór: możemy korzystać z jednego lub drugiego… albo zdecydować się na uruchomienie trybu hybrydowego, łączącego charakterystykę obydwu wzmacniaczy.

Różnicę słychać już od pierwszej nuty: w tym pierwszym muzyka brzmiała klarownie, bardzo precyzyjnie. Z drugiej strony wzmacniacz lampowy otula dźwięki ciepłą, muzykalną warstwą, ale przy tym nie rozmywa ich do tego stopnia, by zagłuszyć kryjące się w utworach detale. Najczęściej włączaliśmy jednak tryb hybrydowy, pozwalający dostosować brzmienie do naszych preferencji; spodobała nam się możliwość lekkiego ocieplenia muzyki, ale bez nadmiernej koloryzacji. Właśnie, skoro przy cieple jesteśmy – w trakcie pracy lampa wyraźnie podgrzewa odtwarzacz, choć nie do poziomu, w którym byłoby to niekomfortowe.

SP2000T jest kompatybilny z najpopularniejszymi formatami audio: FLAC, ALAC, WAV i DSF, ale także stratnymi MP3 czy WMA. Urządzenie potrafi także strumieniować muzykę z serwisów streamingowych (aplikacje musimy zainstalować na nim sami) i źródeł Bluetooth; możemy podłączyć je również do bezprzewodowych kolumn lub słuchawek. Wi-fi służy także do wygodnego przesyłania utworów na odtwarzacz: wystarczy przenieść je z peceta lub smartfona podłączonego do tej samej sieci.

Jedno ładowanie to około 9 godzin słuchania muzyki, acz warto mieć na uwadze, że częste przełączanie się pomiędzy trybami pracy zwiększa zużycie baterii.

A&ultima SP2000T to wyjątkowy odtwarzacz, pozwalający zawsze mieć przy sobie magiczne, ciepłe brzmienie wzmacniacza lampowego. Jeśli i ty zaliczasz się do grona miłośników tej technologii, to dla ciebie pozycja obowiązkowa.

