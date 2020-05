Owszem, laptopy 2-w-1 są dostępne w sprzedaży już od wielu lat, ale dopiero w ostatnim czasie te ultralekkie, przenośne komputery stały się pewną konkurencją dla laptopów i tabletów.

Przez długi czas producenci stawiali na popularyzowany przez Microsoft design z odczepianą klawiaturą, ale prawdziwym przełomem okazał się Dell XPS Duo i jego obrotowy ekran, umożliwiający złożenie klawiatury w taki sposób, by chowała się ona pod ekranem. Właśnie to odróżnia prawdziwe urządzenia 2-w-1 od ultrabooków – te drugie są podobnie lekkie i poręczne, ale często brakuje im ekranu dotykowego i wygodnego „trybu tabletu”.

Skąd bierze się popularność hybrydowych laptopów? Odpowiedź jest prosta – miłośnicy gadżetów po prostu chcą mieć dostęp do jak największej liczby technologii jednocześnie, a konstrukcje 2-w-1 perfekcyjnie spełniają to założenie. Wydajne procesory i zaawansowane funkcje dodatkowe oznaczają, że te niby-tablety stają się coraz potężniejsze i bardziej stylowe. Możemy korzystać z nich do pracy biurowej, tworzenia sztuki i rozwijania zainteresowań – każdy znajdzie w nich coś dla siebie. Sprawdźmy, który z przedstawionych poniżej laptopów 2-w-1 okaże się twoim sprzętem marzeń…

Testujemy…

HP Spectre x360 13.3

Specyfikacja

Procesor Intel Core i7-1065G7

60 Wh Cena 5 700 PLN

Na pierwszy rzut oka: Atrakcyjny pod względem wizualnym, ale nie tylko – najnowszy model z linii Spectre otrzymał wydajny procesor Intel Core i7 10. generacji, co czyni z niego potężne narzędzie do pracy. To smukły, designerski laptop, we wnętrzu którego kryją się mocne podzespoły, przydatne opcje bezpieczeństwa i przepiękny ekran 4K.

Dell XPS 13

Specyfikacja

Procesor Intel Core i7-1065G7

51 Wh Cena 8 100 PLN

Na pierwszy rzut oka: Archetyp urządzenia 2-w-1, który dzięki fantastycznemu ekranowi dotykowemu i designowi działa równie sprawnie i w konfiguracji laptopa, i jako tablet. Jego obudowa wycięta jest z jednego kawałka aluminium, co w połączeniu z wysoką jakością wykonania zapewnia, że urządzenie będzie służyło nam przez całe lata.

HP ZBook X2

Specyfikacja

Procesor Intel Core i7-8650U

70 Wh Cena 13 000 PLN

Na pierwszy rzut oka: Najbardziej niszowy spośród testowanych laptopów, ZBook X2 to urządzenie zaprojektowane przede wszystkim dla pracowników kreatywnych, reklamowane przez HP jako „najpotężniejszy komputer 2-w-1 z odczepianą klawiaturą”. Klawiatura działa na Bluetooth, dzięki czemu możemy korzystać z niej nawet wtedy, gdy odłączymy ją od ekranu.

SPRZĘT 01: HP Spectre X360 13.3

Linia Spectre od zawsze charakteryzowała się intrygującym wzornictwem, a jej najmłodszy przedstawiciel, Spectre x360, nie jest tutaj wyjątkiem. To także pierwsze urządzenie w serii z możliwością pracy w trybie tabletu – naszym zdaniem to trafiony pomysł.

Główną zaletą hybrydowego laptopa od HP jest specyfikacja, w której pierwsze skrzypce gra procesor Intel Core i7-1065G7. Oprócz większej wydajności i lepszej łączności ma on jeszcze jedno ważne ulepszenie: Iris Plus, nową zintegrowaną kartę graficzną od Intela dla ultrabooków. Jej wydajność jest nieporównywalnie wyższa od tej osiąganej przez poprzedniczkę, Intel UHD. Mocniejszy układ graficzny oznacza, że ta wersja x360 może być nawet wykorzystywana do gier wideo – w jakości Ultra raczej nie pogramy, ale proste tytuły indie i gry dla dzieciaków pokroju Fortnite odpalimy na nim bez problemu.

Spectre x360 to także bardzo dobry laptop do multitaskingu: 16 GB RAM i dysk SSD o pojemności 1 TB zapewniają sprawny transfer plików i niemal natychmiastową gotowość do działania. Niestety, podczas wzmożonej pracy laptop ma skłonność do nieprzyjemnego nagrzewania się; gdy jednocześnie korzystaliśmy z edytora tekstu, Photoshopa i przeglądarki z kilkoma otwartymi kartami, trudno było utrzymać urządzenie na kolanach, a wiatraki pracowały koszmarnie głośno. Nie do końca przypadła nam do gustu także plastikowa obudowa, która sprawia wrażenie wrażliwej na uszkodzenia mechaniczne – mobilny laptop powinien być przede wszystkim solidny.

Mocniejszy układ graficzny oznacza, że komputer może służyć do gier wideo

Na szczęście pod innymi względami Spectre x360 sprawdza się lepiej. Mimo smukłej konstrukcji otrzymał on pełnowymiarowy port USB, dwa USB-C ze wsparciem dla Thunderbolt 3, czytnik kart microSD oraz złącze słuchawkowe 3,5 mm. Również łączność bezprzewodowa robi wrażenie: modem Wi-fi 6 zapewnia szybki internet, a Bluetooth 5.0 – stabilne połączenie z akcesoriami.

Warto wspomnieć także o wyświetlaczu laptopa, dotykowej matrycy OLED 4K o fantastycznych barwach, dynamicznych kontrastach, wysokiej responsywności i bardzo dobrej jasności. Do rysowania po ekranie możemy wykorzystać dołączony do komputera rysik HP Tilt Pen. Stylus jest bezprzewodowy i wyposażony w dwa przyciski umożliwiające zdalne sterowanie urządzeniem. Dodatek ten spodoba się przede wszystkim cyfrowym artystom.

SPRZĘT 02: Dell XPS 13 7390

Do testów dostaliśmy jedną z najwyższych konfiguracji fantastycznego laptopa Dell XPS, co oczywiście przełożyło się na jego bardzo dobre wyniki w testach. Pod względem designu nie jest on tak ekstrawagancki jak propozycje HP, ale oferuje genialną wszechstronność i komfort użytkowania, zarówno w trybie tabletu, jak i jako klasyczny notebook.

Testowany XPS 13 działa na tym samym procesorze co HP Spectre x360, ale jego wydajność jest wyższa. To zasługa zaawansowanego systemu chłodzenia, który pozwala podzespołom pracować z pełną wydajnością, a na dodatek jest cichszy od tego zastosowanego u konkurenta. Wpływa on także na słabe nagrzewanie się komputera, więc można swobodnie pracować z urządzeniem na kolanach. XPS 13 bez problemu radzi sobie z prostymi grami, renderowaniem grafiki i przetwarzaniem wideo; multitasking również nie stanowi dla niego żadnej przeszkody. W naszym modelu otrzymaliśmy co prawda jedynie 512 GB pamięci wewnętrznej, ale jeśli potrzebujemy więcej miejsca na dysku, możemy wybrać wersję z nośnikiem 1 TB.

Wsparcie dla Dolby Vision pozwala uzyskać dramatyczne kontrasty

Ekran urządzenia jest odrobinę większy od tego zastosowanego w Spectre x360, ma niemal niewidoczne ramki i szerokie kąty widzenia – idealne, gdy oglądamy film ze znajomymi, choć nieco kłopotliwe, gdy chcemy zachować prywatność podczas pracy zdalnej. Testowy egzemplarz otrzymał jedynie wyświetlacz Full HD (w ofercie producenta znajdziemy także model z matrycą 4K), ale mimo tego obraz zaskakiwał ostrością, jasnością i nasyceniem barw. Wsparcie dla Dolby Vision pozwala uzyskać dramatyczne kontrasty podczas streamingu filmów.

Korzystanie z laptopa w trybie tabletu jest równie przyjemne: wyświetlacz okazał się responsywny i precyzyjnie reagował na każde dotknięcie. Pochwalić należy też wysoką jakość dźwięku, który wydobywa się z podwójnych głośników. Pod względem żywotności baterii HP Spectre x360 i XPS 13 idą łeb w łeb: jedno ładowanie starczało na około 16-18 godzin pracy w zależności od wykonywanych czynności.

Urządzenie od Della przekonało nas także wysoką jakością wykonania. Jego obrotowe zawiasy 360° sprawiają wrażenie stabilnych i wytrzymałych, a wykończenie z aluminium i włókna węglowego prezentuje się fantastycznie. Laptop jest niezwykle lekki i poręczny, a przy tym wykonany z dbałością o szczegóły.

SPRZĘT 03: HP ZBook X2

HP ZBook X2 to dość osobliwy sprzęt, który znacznie różni się od reszty testowanych produktów. Przede wszystkim uwagę zwraca jego wysoka cena – co prawda nowoczesne laptopy 2-w-1 nie należą do najtańszych urządzeń, ale za cenę tej stacji roboczej moglibyśmy złożyć naprawdę niezły komputer stacjonarny.

Designersko X2 przypomina „konwertowalne” tablety z serii Surface Pro, chociaż w rzeczywistości to potężne urządzenie dla grafików komputerowych, projektantów i montażystów wideo. Jest to także najstarsza propozycja w teście, co zresztą widać na pierwszy rzut oka – ekran otoczony został grubymi, kanciastymi obwódkami, na których umieszczono dodatkowe przyciski. Taki design modny był w połowie pierwszej dekady tego wieku; na szczęście estetyczne niedostatki nadrobione są przez solidną budowę i wysokiej jakości materiały wykończeniowe.

To samo można powiedzieć o „wnętrznościach” ZBooka X2. Procesor Intel Core 8. generacji nie należy do najnowszych układów, ale trudno odmówić mu mocy i wydajności. Na dodatek komputer otrzymał dedykowaną kartę graficzną NVIDIA Quadro M620. Pozwala ona na wykonywanie szeregu zaawansowanych zadań, na przykład renderowanie modeli 3D i pracę w edytorach graficznych. Niestety, zastosowanie zewnętrznego GPU powoduje szybkie wyczerpywanie się baterii – jedno ładowanie starcza średnio na nędzne cztery godziny pracy.

Zastosowanie zewnętrznego GPU powoduje szybkie wyczerpywanie się baterii

Model testowy pracował także na 16 GB RAM-u i 1 TB pamięci wewnętrznej. Sześć przycisków umieszczonych w bocznej części ekranu pełni funkcję skrótów, kompatybilnych z programami Adobe. Możliwość natychmiastowego wywołania podglądu lub zablokowania funkcji dotykowych to funkcja, która większości użytkowników wyda się zbędna, ale osobom regularnie korzystającym z Illustratora czy InDesigna pomoże oszczędzić sporo nerwów. Docenią one także fantastyczny rysik od Wacoma o niemal zerowej latencji i bardzo dobrej wrażliwości na nacisk.

Ekran ZBooka X2 to jasny, kolorowy panel 4K o szerokich kątach widzenia i powłoce antyrefleksyjnej, która umożliwia pracę w jasnym świetle. Do dyspozycji otrzymujemy podstawowy zestaw portów: USB 3.0, USB-C, HDMI i minijacka, jak również Wi-fi 5 i Bluetootha 4.2 – wszystko, czego możemy potrzebować, gdy marzy nam się edytowanie wideo lub modelowanie 3D w warunkach polowych. Do pracy biurowej lepiej nada się jednak konkurencja…

Werdykt

#1 DELL XPS 13 7390 84 /100

Plusy Fantastyczna jakość wykonania – laptop jest lekki i poręczny, a jednocześnie solidny i bardzo wytrzymały. Fantastyczna specyfikacja, pozwalająca na wykonywanie zaawansowanych operacji w biegu. Bardzo dobra żywotność na baterii. Wysoki komfort pracy zarówno w trybie laptopa, jak i tabletu.

Minusy Za ekran 4K i dysk SSD o pojemności 1 TB trzeba naprawdę sporo dopłacić. Brak zintegrowanego portu USB-A.

Podsumowując XPS 13 7390 łączy wysoką jakość wykonania, wydajność i wygodę, okraszając to wszystko atrakcyjnym designem.

#2 HP SPECTRE X360 13.3 79 /100

Plusy Ekran 4K w stosunkowo niskiej cenie. Pojemny dysk wewnętrzny. Stylus HP Tilt w zestawie.

Minusy Komputer łatwo się nagrzewa, a jego system chłodzenia pracuje bardzo głośno.

Podsumowując Spectre x360 to idealny laptop dla osób, którym zależy na ekranie 4K.

#3 HP ZBOOK X2 75 /100

Plusy Wygodna klawiatura i rysik. Kolorowy, ostry wyświetlacz. Dodatkowe przyciski dla programów Adobe.

Minusy Słaba żywotność na jednym ładowaniu. Ciche i kiepsko brzmiące głośniki.

Podsumowując To niezły sprzęt, ale tylko dla osób, które często korzystają z pakietu Adobe.