TEST: JLab Epic Lab Edition

JLab od jakiegoś czasu wypuszcza na rynek godne zaufania, niedrogie słuchawki douszne. JLab Epic Lab Edition to jednak gra na całego o bardziej ekskluzywny kawałek tortu, z o wiele solidniejszą jakością wykonania i bardziej wymyślnymi funkcjami. Słuchawki TWS kosztują 899 PLN, co stawia je w bezpośredniej konkurencji z kilkoma bardzo dobrymi opcjami, np. firmy Sony.

Dużą zaletą JLab Epic Lab Edition jest dojrzały design — imponujące jest to, jak JLab trzyma się swoich korzeni, jednocześnie imponująco ulepszając użyte materiały. Słuchawki douszne są dostarczane w etui, które jest umiarkowanie ciężkie i metalowe, z gumowaną podstawą, która ułatwia stawianie ich na powierzchni.

Od frontu etui znajdują się diody stanu, które informują o łączności i ładowaniu, z kolei z tyłu jest port USB-C do ładowania (dostępna jest opcja ładowania bezprzewodowego). Po otwarciu solidnej pokrywy naszym oczom ukazują się słuchawki umieszczone w mocnych magnesach, wraz z małym kluczem USB-C do szybszych połączeń Wi-Fi. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy poza parowaniem ze smartfonami, grają np. na handheldach.

Same słuchawki mają duże logo JLab wytłoczone na zewnątrz i zaskakująco eleganckie zastosowanie przezroczystego plastiku w ich wewnętrznej części. Są dostarczane z mile widzianym zestawem silikonowych i piankowych końcówek dousznych do wyboru. Dodatkowo uspokajająca jest wodoodporność o standardzie IP55.

W kwestii oprogramowania i funkcji, aplikacja JLab oferuje pełną kontrolę EQ i jest wystarczająco solidna, aby jej używać.

Włączenie JLab Epic Lab Edition do swojej codzienności przynosi w dużej mierze solidne rezultaty. Kluczem jest tutaj oczywiście jakość dźwięku, a JLab rzeczywiście umieścił ogromną aktualizację w stosunku do swoich bardziej przystępnych cenowo opcji.

Funk i disco brzmią energetycznie i z odpowiednią dozą frajdy, a bas jest wystarczająco mocny, aby utrzymać bicie serca, gdy przełączasz się na elektronikę, nawet jeśli nie rywalizują z najlepszymi słuchawkami dousznymi w kategorii premium. Wypróbowanie muzyki klasycznej potwierdziło, że wykonają świetną robotę nawet w przypadku bardziej tradycyjnych gatunków.

Dostępnych jest wiele kodeków, w tym AAC i LDAC, więc możesz uzyskać dostęp do dźwięku o wysokiej rozdzielczości zarówno na urządzeniach z Androidem, jak i iOS.

Słuchawki mają aktywną redukcję szumów z kilkoma trybami do przełączania, a także naprawdę imponujące 13 godzin słuchania z wyłączonym ANC lub 9 godzin z włączonym, z kolejnymi trzema pełnymi ładowaniami w etui.

Natomiast samo ANC mnie nie zachwyciło. Nie jest to nic dramatycznego, ale teoretycznie adaptacyjna redukcja szumów powinna być lepsza. Z pewnością dosłyszysz wyciszenie otaczającego cię świata, ale uporczywe odgłosy podróży nadal pojawiają się dość regularnie.

Jest wiele powodów, aby polubić te słuchawki douszne od JLab — są ekstremalnie solidne muzycznie w przedziale cenowym dla osób aspirujących do wyższego segmentu. Wyzwaniem, z którym się zmierzą, jest wyróżnienie się na tle konkurencji i ANC, jednak to wciąż dobry wybór na zatłoczonym rynku.

Specyfikacja

CENA 1 199 PLN

1 199 PLN ŁĄCZNOŚĆ BT 5.3

BT 5.3 OBSŁUGIWANE KODEKI SBC, AAC, LDAC

SBC, AAC, LDAC CZAS PRACY 13 godzin

13 godzin MAKSYMALNY CZAS PRACY (Z ETUI) 43 godziny

43 godziny WAGA 5,3 g