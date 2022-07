Aplikacja Xbox już dostępna na telewizorach Samsung Smart TV z 2022 roku

Aplikacja Xbox trafiła na tegoroczne telewizory Samsung Smart TV. Umożliwia ona granie w setki gier zawartych w ramach Xbox Game Passa za pośrednictwem chmury. Wśród dostępnych tytułów (około setki) dostępne jest m.in. Halo Infinite, Forza Horizon 5 czy Microsoft Flight Simulator, a do działania oczywiście nie potrzeba konsoli.

Sterowanie odbywa się za pomocą kontrolera, łączącego się z telewizorem przez Bluetooth. Wraz z aplikacją Xbox na tegorocznym telewizorze Samsung Smart TV i subksrypcją Xbox Game Pass, to wszystko, czego potrzeba, by móc grać.

Jeśli nie masz subskrypcji i chcesz wypróbować usługę przed rejestracją, możesz zagrać w Fortnite za darmo w ramach testów.

Specyfikacja transmisji strumieniowej to rozdzielczość do 1080p, 60 fps i obsługa maksymalnie jednego kontrolera. Minimalne wymagania sieciowe to łącze 20 Mb/s.