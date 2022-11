RECENZJA: WRC Generations

WRC Generations kończy kadencję KT Racing z licencją Rajdowych Mistrzostw Świata. To kulminacja prawie dziesięcioletniej pracy, licznych iteracji i udoskonaleń ich podejścia do tego sportu.

To, co zawsze lubiłem w wirtualnych wyścigach rajdowych, to nieustanne narastanie napięcia podczas pędzenia szybką trasą, gdzie najmniejszy błąd w ocenie może oznaczać kontakt ze ścianą, płotem czy śnieżną zaspą, a w konsekwencji stratę wielu wypracowanych sekund przewagi.

WRC Generations jest pełne tego typu wyzwań w 21 lokacjach występujących w grze (brakuje tylko kilku z całej serii, m.in. Polski) i 165 etapach. Ta liczba może być jednak trochę myląca. Są tu bowiem i krótkie testy próbne, które zajmą tylko kilka minut, ale też i epickie, których pokonanie może zająć nawet kwadrans. Dojechanie do mety samochodem we względnie dobrej kondycji należy uznać w tym drugim przypadku za spory sukces.

Poza wieloma rajdami w grze, zmiennymi warunkami pogodowymi i porami dnia, KT Racing wprowadziło zmiany na starszych etapach. Tour de Corse jest tutaj najlepszym przykładem, obok swojego ostatniego występu w WRC 8pokazując, jak KT Racing usunęło męczące sekcje, czy zmieniło scenerię.

Podczas wyścigu masz mnóstwo kontroli, a gra jest odpowiednia zarówno dla kontrolera, jak i pełnych ustawień kierownicy. Czy to na przyczepnym asfalcie, czy na luźnym żwirze, błocie i miękkim śniegu, model prowadzenia nagradza zręczne wykorzystanie masy samochodu do przesuwania tyłu i pokonywania zakrętów.

Oprócz współczesnych samochodów istnieje szereg klasyków, w których znajdują się wszyscy zwycięzcy z 50-lecia WRC, ale najbardziej ekscytujące są nowe hybrydowe samochody Rally1, które wdrażają energię elektryczną. Te samochody są cięższe niż zeszłoroczne, co sprawia, że ​​czują się bardziej uziemione, ale mają ogromne przyspieszenie. KT Racing powieliło przepisy z prawdziwego świata, więc istnieją trzy poziomy rozłożenia energii. Może nie jest to wstrząsająca zmiana, ale dodaje nową zmienną, którą należy wziąć pod uwagę przy wyborze opon i wprowadzaniu zmian w konfiguracji.

Jedna rzecz, która nie zmieniła się znacząco, to dźwięki samochodu. Nadal mają więcej wspólnego z kosiarką lub odkurzaczem straszącym psy, niż z przerażającym rykiem wysokiej klasy maszyny wyścigowej. Dźwięk jest lepszy, jeśli ścigasz się z widokiem zza samochodu niż w kokpicie i istnieje różnica między różnymi klasami i pojazdami, ale jest całkiem niewytłumaczalne, że przez tyle lat nie udało się doprowadzić tego elementu do porządku.

Można też śmiało powiedzieć, że KT Engine pokazuje swój wiek, nawet z aktualizacjami oświetlenia i scenerii w rajdach. WRC Generations wciąż celuje w tę samą rozdzielczość 1080p30 na PS4. Na PS5 jest wybór między 4K a 60 klatkami na sekundę, przy czym ta ostatnia jest absolutnie tą, na którą należy się zdecydować – niestety nie ma obsługi 120 Hz. Kłują liczne momenty, kiedy na horyzoncie widać dogrywające się tekstury.

Popularny tryb kariery pozostał spójny, dając kontrolę nad zespołem i pozwalając rozwijać drzewo technologiczne, które jest prostsze, niż sugerowałaby to liczba opcji. Główne trasy w kalendarzu to kilkudniowe rajdy z wyborem etapów, opon i naprawami na czas, ale można wskoczyć w międzyczasie do historycznych wyścigów, wyzwań czasowych i zarządzać potrzebami swojej załogi w zakresie odpoczynku i treningu. To powierzchowne, ale przyjemne opcje. Interesujące są ligi wieloosobowe, dając wyzwania, w których można rywalizować z innymi graczami, do których jest się dopasowanym w ramach kwalifikacji.

WRC Generations to trafne zakończenie czasów KT Racing z licencją WRC. I choć czuć, że można było zrobić przez ten czas więcej, fani serii nie powinni być rozczarowani.