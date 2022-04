TEST: JBL Quantum 610 Wireless

Rola, jaką odgrywa udźwiękowienie w grach, różni się pomiędzy gatunkami. W pierwszoosobowych shooterach pozwala ono zlokalizować przeciwnika, jeszcze zanim pojawi się on w naszym polu widzenia, zaś w open-worldowych erpegach – umożliwia zanurzenie się w klimacie świata. Z tego powodu słuchawki z wirtualnym dźwiękiem przestrzennym stają się coraz popularniejszym dodatkiem do konsoli lub komputera. Sprawdźmy, jakich wrażeń z rozgrywki dostarczy nam najnowszy model z gamingowej serii od JBL.

Quantum 610 Wireless to duże, wokółuszne słuchawki z mikrofonem, utrzymane w eleganckiej czerni. Ich design zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie: poduszki okazały się na tyle duże i grube, by całkowicie otulić moje uszy, a dzięki miękkiemu wypełnieniu pałąka sprzęt nie uciskał głowy. Drobne zastrzeżenia mam jedynie co do wykończenia – skóra jest bardzo przyjemna w dotyku, ale nie przepuszcza powietrza, przez co po długich sesjach przy konsoli moje uszy zaczynały się lekko pocić. Całkiem nieźle prezentowało się za to różnokolorowe podświetlenie RGB, delikatnie rozjaśniające umieszczone na nausznikach logo JBL.

Urządzenie połączymy z komputerem lub konsolą na dwa sposoby. Jak sama nazwa wskazuje, Quantum 610 Wireless obsługują łączność bezprzewodową, jednak zamiast Bluetootha do dyspozycji otrzymujemy transmiter USB 2,4 GHz. Za jego pomocą sparowałem headset najpierw z moim pecetem, a następnie z PlayStation 5; adapter podłączymy również do PS4 i Switcha w formie stacjonarnej. Nie oznacza to, że posiadacze innych konsol będą musieli zrezygnować z propozycji JBL – może ona pracować również w trybie przewodowym poprzez kabel 3,5 mm. W ten sposób podłączymy Quantum 610 Wireless także do Xboxa, Switcha Lite, urządzeń mobilnych oraz zestawów VR.

W szczególnie uprzywilejowanej sytuacji są jednak pecetowcy, którzy mogą skorzystać z oprogramowania JBL QuantumENGINE. To w nim dostosujemy oświetlenie RGB do naszych preferencji, jak również ustawimy poziom samosłyszalności i skonfigurujemy dźwięk przestrzenny. Warto jednak pamiętać, że ta ostatnia funkcja dostępna jest jedynie w połączeniu przewodowym poprzez port USB.

Quantum 610 Wireless charakteryzują się mocnym, klarownym brzmieniem. W grach z otwartym światem – na pierwszy ogień poszedł Elden Ring na PS5 – urzekły mnie one szczegółowością i barwą; w zamkniętych korytarzach szczęk oręża zdawał odbijać się echem, zaś podczas eksploracji ogromnych bezdroży Ziem Pomiędzy, przygrywająca w tle muzyka splatała się z odgłosami otoczenia. Towarzyszące atakom efekty dźwiękowe, wyraziste tony niskie i naturalne głosy NPC-ów – wszystkie te szczegóły sprawiły, że rozgrywka stała się wyraźnie przyjemniejsza.

Podczas gry na pececie mogłem dodatkowo przetestować działanie systemu QuantumSURROUND, czyli wirtualnego udźwiękowienia przestrzennego. Najlepiej wypada on w grach typu Cyberpunk 2077 czy Shadow Warrior 3, gdzie przez sporą część rozgrywki dookoła gracza śmigają ataki; Quantum 610 Wireless pozwala nam zlokalizować ich źródło za pomocą samego dźwięku. Technologia ta wiele razy uratowała mi skórę także w grach online – przeciwnik nie zakradnie się do nas od tyłu, jeśli usłyszymy jego ruchy i będziemy przygotowani na odparcie ataku.

Jak na gamingowy headset przystało, propozycja JBL otrzymała mikrofon na wysięgniku. Jego kierunkowy przetwornik nie miał problemów z wyłapaniem mojego głosu, zaś natywna integracja z Discordem czy TeamSpeak umożliwiała wygodną komunikację z członkami drużyny. Mikrofon otrzymał także funkcję automatycznego wyłączania; zabrakło mi natomiast możliwości jego fizycznego odłączenia od słuchawek, co ułatwiłoby transport.

Zgodnie z zapewnieniami producenta, jedno ładowanie Quantum 610 Wireless starczało na około 40 godzin pracy bezprzewodowej. Dużym plusem jest możliwość jednoczesnego ładowania baterii poprzez USB-A i przewodowego korzystania ze sprzętu; w ten sposób nie musimy obawiać się, że wyczerpana bateria przerwie nam zabawę.

Gdy zbierzemy wszystkie powyższe cechy, otrzymamy kompleksowy, świetnie zaprojektowany headset dla graczy. Quantum 610 Wireless to szczególnie atrakcyjna propozycja dla fanów PlayStation i „PC master race”.

Specyfikacja