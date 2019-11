TEST: iRobot Braava jet m6

Roboty odkurzające pomagają nam w usuwaniu codziennych zanieczyszczeń, ale od czasu do czasu wymagają pomocy w utrzymaniu pełnej higieny domu. Sprzątanie twardych podłóg na mokro to czynność, którą kiedyś musieliśmy wykonywać samodzielnie. Na szczęście mamy rok 2019 i możemy zlecić ją sprytnemu pomocnikowi – Braava jet m6 to najbardziej zaawansowany robot mopujący, jakiemu możemy powierzyć nasze parkiety.

Nowy model jest znacznie większy od poprzednich robotów z serii Braava, co pozwoliło na zastosowanie pojemniejszego zbiornika na wodę i szerszych nakładek. Dzięki temu podczas jednego cyklu sprzątania robot potrafi umyć podłogi w kilku pokojach; jeśli w trakcie sprzątania bateria zacznie się rozładowywać, Braava jet m6 samodzielnie wróci do stacji dokującej, a po naładowaniu podejmie pracę w tym samym miejscu, w którym ją przerwał.

Sterowanie robotem okazało się bardzo proste. Na jego obudowie znalazły się najważniejsze przyciski: rozpoczęcie sprzątania, powrót do bazy i czyszczenie punktowe; dodatkowy guzik służy do odłączania zużytych ściereczek. Duży, podświetlany pierścień służy do podstawowej komunikacji z użytkownikiem. Podczas sprzątania (a raczej obserwowania, jak Braava robi to za mnie) doceniłem opcję oceny statusu urządzenia na pierwszy rzut oka.

Bardziej zaawansowaną konfigurację umożliwia aplikacja iRobot HOME, w której można ustawić harmonogram prac urządzenia i osobiste preferencje mopowania. Osobiście zdecydowałem się na przyspieszenie cyklu sprzątania – o ile podczas pierwszego przejazdu warto jest zachować ustawienia fabryczne, o tyle podczas kolejnego mycia trzykrotne czyszczenie każdego miejsca okazało się niepotrzebne, ponieważ regularne korzystanie z Braavy jet m6 pozwoliło zapobiec powstawaniu silnych zabrudzeń, a jeden przejazd wystarczał w zupełności.

Aplikacja pozwala także na sparowanie robota mopującego z kompatybilną Roombą w technologii Imprint Link (obecnie serie i7 oraz s9); obydwa urządzenia synchronizują wtedy swoją pracę (więcej na temat tej funkcji przeczytasz w ramce na drugiej stronie). Miłośnicy sterowania głosowego mogą natomiast kontrolować swojego domowego pomocnika za pomocą Alexy lub Asystenta Google. To również fajne rozwiązanie – wydanie robotowi polecenia i obserwowanie, jak natychmiast wyrusza on na sprzątanie zadanego miejsca w domu, dostarczało mi sporo satysfakcji.

Tyle wody upłynęło

Braava jet m6 potrafi działać w dwóch trybach – mopowania i zamiatania. Są one wybierane automatycznie przez robota po założeniu odpowiedniej nakładki; w zestawie z urządzeniem otrzymujemy komplet jedno- i wielorazowych ściereczek, przeznaczonych do obydwu trybów pracy. Te wielokrotnego użytku wykonane są z miękkiej mikrofibry i mogą być prane do kilkudziesięciu razy, najlepiej ręcznie, chociaż przy ich regularnej konserwacji wytrzymają one także niejeden cykl w pralce.

Podczas sprzątania na mokro robot dobrze radził sobie z różnymi rodzajami uciążliwych zabrudzeń: plamy oleju w kuchni, śliskie pozostałości po kremie do rąk w łazience i zaschnięte błoto w przedpokoju nie stanowiły dla niego żadnego problemu. Kierunkowy spryskiwacz dokładnie dozuje wodę, nie pozwalając na zalanie podłogi, jednocześnie „rozbijając” brud przed jego wytarciem. Podczas zlecania robotowi pracy nie musiałem obawiać się zatem o to, że po jej zakończeniu zostanę z mokrymi kafelkami w łazience, po których nie będę mógł normalnie chodzić – już po jednym przejechaniu podłoga jest sucha i błyszcząca czystością. Dodany do zbiornika środek czyszczący Braava jet delikatnie zmył zabrudzenia, a na dodatek wypełnił mój dom świeżym i przyjemnym zapachem. Warto pamiętać, że to jedyny detergent, jaki powinien być stosowany z Braavą jet m6, a inne płyny czyszczące mogą uszkodzić urządzenie.

W trybie elektrostatycznego zamiatania robot najlepiej radzi sobie z kurzem i sierścią zwierząt – uciążliwe zabrudzenia (na przykład długie włosy) to raczej domena Roomby. Mimo tego na twardych parkietach urządzenie poradziło sobie zaskakująco dobrze, zbierając największe zanieczyszczenia i nie roznosząc ich po domu.

Braava jet m6 wzorowo sprawdziła się także pod względem nawigacji. Zastosowany w niej system iAdapt 3.0 z systemem vSLAM na bieżąco sprawdza dostępne powierzchnie i dostosowuje do nich trasę sprzątania. Robot potrafi mopować nawet najbardziej niedostępne zakątki pomieszczenia, na przykład przestrzeń za toaletą lub podłogę pod szafkami w kuchni, i unikać dywanów. Gdy podczas sprzątania przesuwałem meble, wykrywał on zmiany i płynnie wkomponowywał odsłonięte miejsca w swoją trasę sprzątania. Dzięki kwadratowej konstrukcji urządzenie ma doskonały dostęp do rogów i krawędzi pokojów. Technologia Imprint Smart Mapping zapamiętuje natomiast rozkład mieszkania, co pozwala na zdalne wysłanie robota do posprzątania konkretnego pokoju.

Na długie lata

Po zakończeniu pracy Braava jet m6 grzecznie wraca do stacji dokującej. Jej elementem jest wygodna taca odciekowa, która pomaga urządzeniu szybko i skutecznie wyschnąć. Można ją łatwo odczepić, a zgromadzoną na niej wodę wylać, dzięki czemu nie będzie ona stanowiła zagrożenia dla drewnianych parkietów. Konserwacja urządzenia również okazała się prosta – usuwanie zużytej nakładki to kwestia wciśnięcia jednego przycisku, a obudowę można czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Pełen poradnik diagnostyki robota znajduje się natomiast w aplikacji iRobot HOME.

Jet m6 to najlepsza Braava w historii i najłatwiejszy sposób na czyszczenie podłóg na mokro. Dzięki zaawansowanym funkcjom mobilnym, ulepszonej nawigacji przestrzennej i wydajnemu spryskiwaczowi robot ten jest niezbędnym towarzyszem dla posiadaczy pięknych, ale trudnych w pielęgnacji parkietów – zadba o twoje podłogi skuteczniej niż niejedna firma sprzątająca!

