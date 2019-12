TEST: iRiver Activo CT10

Pierwsze odtwarzacze MP3 były… cóż, właśnie tym, na co wskazywała nazwa – potrafiły obsługiwać tylko muzykę w ograniczonej liczbie formatów i z niezbyt dużą dokładnością. Teraz w większości zostały one zastąpione przez smartfony, a playery przemieniły się w wielofunkcyjne, high-endowe urządzenia dla najbardziej oddanych melomaniaków. iRiver Activo CT10 należy do tej drugiej kategorii, ale czasami mruga porozumiewawczo także w kierunku pierwszej.

Moim pierwszym wrażeniem po wyjęciu odtwarzacza z pudełka było „o rany, ale to małe”. Sprzęt mieści się w dłoni, a jedynym elementem wystającym poza jego białą, plastikową obudowę, jest pokrętło do ustawiania poziomu głośności. Activo CT10 przyjemnie zaskakuje solidnością wykonania i ergonomią. Szczególnie spodobał mi się fakt, że otrzymał on wsparcie dla kart microSD, co pozwala rozszerzyć dostępną pamięć o nawet 400 GB.

Szkoda tylko, że zamiast MicroUSB producent nie zdecydował się na montaż złącza USB-C, które poprawiłoby prędkość zapisywania utworów na playerku – w obecnej chwili jest ono stosunkowo wolne. Nie do końca rozumiem także sens zastosowania smartfonowego interfejsu na ekranie o przekątnej 3,4 cala. Wygląda on logicznie i przejrzyście, ale malutki wyświetlacz dotykowy często utrudniał trafienie palcem w żądaną opcję. Mimo tych kilku niedogodności konfiguracja i zmiana ustawień odtwarzacza to proste zadanie.

Urządzenie zostało stworzone w oparciu o moduł dźwiękowy Teraton, wykorzystywany w propozycjach Astell&Kern, ze zintegrowanym wzmacniaczem i popularnym DAC-iem Cirrus Logic CS4398. Dzięki tej konfiguracji urządzenie dostarcza ładnego, melodyjnego brzmienia o dobrze wyważonym balansie pomiędzy tonami, soczystej głębi i wspaniałej czystości. Jest ono wyraźnie ocieplone, co pozwala ukryć artefakty powstałe podczas kompresji plików stratnych i dodaje im mocy. Brzmienie można oczywiście dostosowywać do swoich preferencji za pomocą dziesięciopasmowego equalizera oraz ośmiu domyślnych filtrów cyfrowych.

Activo CT10 obsługuje nie tylko te najpopularniejsze formaty zapisu plików: WAV, FLAC, WMA, MP3, ALAC czy OGG, ale także te bardziej specjalistyczne, w tym DSF i MQA. Ma on również natywne wsparcie dla DSD i moduł Wi-fi, za pomocą którego połączymy się z TIDALem. Poprzez ustawienia playerka możemy skonfigurować także inne aplikacje streamingowe, w tym Spotify, Deezera czy SoundCloud (ostrzegam, wpisywanie haseł na jego małym ekraniku bywa frustrujące).

iRiver Activo CT10 zaskoczył mnie na plus. To niedrogi w porównaniu z hi-endową konkurencją, kompaktowy odtwarzacz o wspaniałych właściwościach dźwiękowych i niespotykanej w tak małych urządzeniach możliwości streamingu Wi-fi. Słuchanie granej przez niego muzyki dostarczyło mi wiele radości.

Specyfikacja