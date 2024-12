TEST: Instant Pot Duo Plus WhisperQuiet 6

Intryguje cię świat szybkowarów i gotowanie metodą sous vide? Instant Pot Duo Plus z cichym trybem może być twoim najlepszym pomocnikiem. Dzięki ulepszonym ustawieniom, Duo Plus może w krótkim czasie przyrządzić ciasta, ryż i gulasze. Ale czy to wystarczy, aby stać się jednym z najlepszych Instant Potów?

Duo Plus to eleganckie urządzenie z czarną obudową i poręcznym pokrętłem do regulacji ustawień. Na przednim panelu dotykowym znajduje się dwanaście przycisków do rozpoczęcia gotowania i wyboru opóźnionego startu lub podtrzymywania ciepła. Instant Pot Duo Plus WhisperQuiet ma dziewięć ustawień: gotowanie na parze, smażenie, gotowanie pod ciśnieniem, wolne gotowanie, podtrzymywanie ciepła, ryż, sous vide, ciasto i jogurt.

Ponieważ Duo Plus wykorzystuje WhisperQuiet, uwalnianie pary jest słyszalnie cichsze niż w innych Instant Potach. Duo Plus robi to z maksymalną głośnością 75 dB, podczas gdy Rio osiąga prawie 85 dB.

Warto podkreślić, że chociaż Duo Plus świetnie prezentował się na kuchennym blacie, jego gabaryty sprawiały, że trudno było go schować w szafce. Ale jeśli ten multicooker o wymiarach 31 x 34 x 33 cm jest dla ciebie akceptowalny rozmiarem, może to być świetne urządzenie, które skróci czas gotowania. Dzięki pokaźnej pojemności ponad 5,5 litra możesz również gotować obfite i pożywne, gorące posiłki dla całej rodziny. Zabiegani docenią fakt, że wewnętrzny garnek Duo Plus można myć w zmywarce, więc Instant Pot jest łatwy w czyszczeniu.

Moją kulinarną przygodę rozpocząłem od gotowania dyni na parze w wysokiej temperaturze. Zajęło to 20 minut, po których była ona intensywnie pomarańczowa i miękka w środku. Zanim ugotowałem z niej zupę pod ciśnieniem, podsmażyłem cebulę na oliwie z oliwek, używając ustawienia „saute”. To niezwykle proste, ale nie polecam dodawać oleju, dopóki podgrzewanie się nie zakończy, w przeciwnym razie zacznie pryskać i strzelać. Jeśli robisz zupę lub gulasz w Instant Pot, to ustawienie jest świetne, aby zrobić pełne danie w jednym garnku. Po podsmażeniu cebuli z czosnkiem, dodałem resztę składników i ustawiłem Duo Plus na „gotowanie pod ciśnieniem”. Ku mojej uciesze, po siedmiu minutach zadanie było wykonane – to dwukrotnie szybciej niż przy tradycyjnej metodzie.

Aby przetestować funkcję sous vide, skorzystałem z przepisu na crème brûlée, który znalazłem w aplikacji Instant Pot. Pierwszy eksperyment nie był udany po gotowaniu przez 90 minut. Prawdopodobnie trzeba lepiej kontrolować temperaturę i czas. Uważam, że idealnie byłoby, gdyby ustawienie „sous vide” miało monitor temperatury wody – ta technika wymaga precyzyjnego określenia ciepłoty wody oraz długości gotowania.

Jako ktoś, kto robił pudding świąteczny w urządzeniu do gotowania ryżu, znam się na pieczeniu ciast w niekonwencjonalny sposób. Dlatego byłem podekscytowany możliwością przetestowania ustawienia dla ciast Duo Plus. Aby wyeliminować ryzyko błędu ludzkiego, przygotowując masę postępowałem zgodnie z instrukcją w przepisie, a następnie wlałem ją do małej formy do ciasta (szersza niż 15 cm nie zmieści się w wewnętrznym garnku) i piekłem przez domyślne 30 minut. Ciasto czekoladowe było wilgotne i miało przyjemnie lepką konsystencję.

Chociaż kilka ustawień wymagało prób i błędów, jeśli jesteś praktykującym kucharzem, który chce eksperymentować, jest to świetne urządzenie do codziennego użytku. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z gotowaniem pod ciśnieniem, możesz trzymać się podstawowego modelu, który ma wszystko, czego potrzebujesz do codziennego gotowania w tym stylu.

Specyfikacja

CENA 749 PLN