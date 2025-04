Sony rozszerza ofertę telewizorów BRAVIA, by zapewnić kinowe doznania w domowym zaciszu

Nowa linia telewizorów BRAVIA na 2025 rok łączy nowoczesne technologie obrazu i dźwięku, aby przenieść zamysł twórców filmowych prosto do salonów użytkowników.

Sony zaprezentowało najnowszą ofertę telewizorów BRAVIA na 2025 rok, dostarczając użytkownikom jeszcze więcej możliwości zanurzenia się w filmowych światach. Marka BRAVIA została zredefiniowana w ubiegłym roku, by zintegrować wszystkie urządzenia kina domowego Sony, oferując miłośnikom filmów kompleksową platformę do oglądania ulubionych treści.

Nowe modele – BRAVIA 8 II, BRAVIA 5 i BRAVIA 3 – wykorzystują technologie zaczerpnięte z flagowego BRAVIA 9, zapewniając kinową jakość obrazu dzięki najnowszemu procesorowi XR Processor, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozpoznawania i optymalizacji scen. W ofercie znalazły się ekrany o przekątnych od 98” (BRAVIA 5) do 43” (BRAVIA 3), dostosowane do różnych potrzeb użytkowników. Dodatkowo, Sony wprowadza nową linię produktów BRAVIA Theatre, obejmującą zestawy kina domowego, soundbary oraz opcjonalne głośniki.

Telewizor BRAVIA 8 II łączy minimalistyczny design Slim One Slate z najnowszym panelem QD-OLED i procesorem XR Processor, oferując doskonałą jakość obrazu. Technologia XR Triluminos Max™ zapewnia naturalne, żywe kolory, a Acoustic Surface Audio+™ zamienia ekran w potężny głośnik, dostarczając dźwięk prosto ze sceny.

Dzięki podświetleniu XR Backlight Master Drive, BRAVIA 5 oferuje wysoki kontrast i głębię obrazu, znaną z profesjonalnych monitorów Sony. Modele tej serii są dostępne w rozmiarach od 98” do 55” i gwarantują intensywne wrażenia audiowizualne.

BRAVIA 3 to świetny wybór dla osób szukających wysokiej jakości obrazu i dźwięku w bardziej przystępnej cenie. Procesor 4K X1 interpoluje obraz do jakości 4K, Triluminos PRO™ poprawia kolorystykę, a Dolby Atmos® i DTS:X® dostarczają przestrzenny dźwięk. Dzięki Google TV i funkcji PS Remote Play, model ten sprawdzi się zarówno jako centrum domowej rozrywki, jak i ekran do zdalnej gry na konsolach PS5® i PS4™.

Nowe telewizory BRAVIA wyposażono w tryby kalibracji obrazu, takie jak Netflix Adaptive Calibrated Mode, SONY PICTURES CORE Calibrated Mode i Prime Video Calibrated Mode, które dostosowują jakość obrazu do zamysłu twórców filmowych. Obsługa formatów IMAX® Enhanced, Dolby Vision® i Dolby Atmos® gwarantuje kinowe doznania podczas oglądania treści z serwisów streamingowych.

Telewizory BRAVIA doskonale współpracują z nową linią produktów audio BRAVIA Theatre. Aplikacja BRAVIA Connect umożliwia łatwą obsługę urządzeń za pomocą smartfona, a interfejs użytkownika zapewnia automatyczne wyświetlanie ustawień soundbara w menu telewizora.

Sony kładzie duży nacisk na ekologię i dostępność. Nowe modele BRAVIA zużywają mniej energii dzięki zaawansowanym systemom przetwarzania sygnału oraz funkcji „Pulpit Eko 2”, umożliwiającej wygodne zarządzanie ustawieniami oszczędzania energii. W konstrukcji telewizorów zastosowano materiały z recyklingu, w tym tworzywo SORPLASTM, plastik, stal i aluminium. Ponadto, telewizory BRAVIA oferują funkcje ułatwień dostępu, takie jak czytnik ekranu TalkBack oraz obsługa poleceń głosowych, ułatwiając korzystanie z urządzeń osobom z różnymi potrzebami.

Nowa linia telewizorów BRAVIA na 2025 rok to połączenie technologicznej innowacji, ekologicznej odpowiedzialności i dbałości o komfort użytkowników, pozwalające na jeszcze pełniejsze doświadczenia filmowe w domowym zaciszu.