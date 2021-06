TEST: Imou Cruiser

Amerykańskie seriale detektywistyczne uczą nas, że nawet niewyraźny obraz z kamery może posłużyć do złapania przestępcy, o ile dysponujemy odpowiednim oprogramowaniem do powiększania i obróbki nagrania. W warunkach domowych lepiej nie podejmować takiego ryzyka i wybrać sprzęt, który zarejestruje wszystkie niepokojące ruchy w dobrej jakości i w każdych warunkach pogodowych. Sprawdźmy, czy ta niełatwa sztuka uda się Imou Cruiser.

Mamy tu do czynienia z inteligentną kamerką bezpieczeństwa, przeznaczoną do monitoringu obszarów poza domem. Cruiser został wykonany z wytrzymałego, twardego plastiku, jest wodoodporny w klasie IP66 i zabezpieczony przed działaniem skrajnie niskich i wysokich temperatur – w rodzimych warunkach niestraszna mu żadna pogoda. Pewne obawy wywołuje jedynie fakt, że sprzęt przykuwa uwagę, a jego wystające anteny mogą budzić ciekawość niepożądanych gości.

Instalacja kamerki to niezbyt skomplikowany proces. W zestawie znajduje się specjalny uchwyt mocujący, służący do przykręcenia do ściany lub sufitu, ale Imou Cruiser nie jest do niego przyczepiona na stałe, co ułatwia serwisowanie sprzętu. Po podłączeniu urządzenia do zasilania i Wi-fi (do wyboru mamy także łączność przewodową), przyjrzeliśmy się aplikacji mobilnej Imou Life. Apka nie miała problemów ze znalezieniem kamerki, a jej interfejs okazał się czytelny i przejrzysty. Jakość polskiego tłumaczenia stoi na wysokim poziomie, chociaż z przykrością zaobserwowaliśmy, że w trakcie testów program kilka razy zawiesił się podczas korzystania.

Imou Cruiser została wyposażona w matrycę CMOS o rozdzielczości 4 Mp i obiektyw o ogniskowej 3,6 mm. Wykonane przez nią nagrania okazały się jasne, ostre i szczegółowe – urządzenie bardzo dobrze radzi sobie nie tylko w dzień, ale także w słabym świetle i w nocy. Do wyboru mamy aż cztery tryby pracy w ciemności, w tym jeden w pełnym kolorze. Zakres widzenia w podczerwieni to aż 30 m, co umożliwia zamontowanie kamerki na dużej posesji bez obaw o to, że sprzęt nie wyłapie przemykających w oddali intruzów. Obiektyw i matryca zostały osadzone na obrotowej głowicy o szerokim zasięgu ruchu, dzięki czemu możemy precyzyjnie dopasować zasięg kamerki do naszych potrzeb.

W Imou Cruiser nie mogło zabraknąć standardowych funkcji bezpieczeństwa, takich jak wykrywanie poruszających się obiektów. Gdy urządzenie zarejestruje niepokojący ruch i rozpozna ludzką sylwetkę (na szczęście potrafi ono ignorować zwierzęta), natychmiast prześle nam stosowną notyfikację, nie przestając jednocześnie śledzić niespodziewanego gościa. W takiej sytuacji możemy albo przepłoszyć intruza za pomocą komunikacji dwukierunkowej, albo uruchomić reflektory i wbudowaną syrenę – alarm ma imponującą głośność 110 dB.

Ciekawą funkcją jest także możliwość zapisu nagrań w kilku różnych miejscach, od oddzielnie dokupywanej karty microSD po wygodną chmurę; nagrania podejrzymy w Imou Life. W aplikacji zmienimy także kąt nachylenia kamery, zapiszemy wybrane widoki w celu łatwiejszego przełączania się pomiędzy nimi oraz wyznaczymy obszar ochrony. Ten ostatni jest szczególnie istotny, jeśli w pobliżu posesji przebiega często uczęszczany chodnik; „zignorowanie” go uchroni nas przed natłokiem powiadomień wysyłanych za każdym razem, gdy w polu widzenia kamerki pojawi się pieszy.

Slot na kartę pamięci zabezpieczony został gumową zaślepką oraz plastikową klapką przykręcaną za pomocą dwóch śrub. Rozwiązanie to może wydawać się irytujące w momencie montażu, ale w praktyce uniemożliwia osobom trzecim dostęp do nośnika. Przełączanie się pomiędzy miejscami zapisu również dostępne jest w aplikacji.

Kamerka Imou Cruiser zwraca uwagę wysoką jakością wykonania i wygodą obsługi, a przy tym jest po brzegi wypełniona przydatnymi funkcjami. Jeśli szukasz niedrogiego sposobu na zabezpieczenie swojej posesji, warto w nią zainwestować.

SPECYFIKACJA