TEST: Hybrydowe roboty sprzątające

Domowe odkurzanie przeszło niezwykłą transformację na przestrzeni ostatniego stulecia. Po dekadach zmagań z nieporęcznymi odkurzaczami w latach 90., James Dyson przyszedł z ratunkiem, prezentując pierwszy na świecie, bezprzewodowy odkurzacz pionowy.

Jeszcze lepiej zrobiło się w 2002 roku, gdy pierwszy robot-odkurzacz iRobot Roomba przemykał już po salonowych podłogach, zmieniając autonomiczne sprzątanie w rzeczywistość. Przenieśmy się do dzisiejszych realiów, kiedy mamy do dyspozycji szeroką gamę hybrydowych robotów sprzątających, które nie tylko odkurzają podłogi, ale także je mopują na mokro.

Dzisiejsze, innowacyjne urządzenia oferują zazwyczaj samoczyszczące się pojemniki na kurz, zbiorniki na wodę do mopowania, inteligentne mapowanie, pełne funkcje samooczyszczania oraz regulowane tryby pracy.

Podobnie najlepsze modele – takie jak to różnorodne trio nowoczesnych maszyn – potrafią z łatwością omijać przeszkody, wracać do stacji dokującej na ładowanie i samooczyszczanie, a także być programowane do regularnych porządków z poziomu smartfona – podczas gdy ty możesz usiąść wygodnie i po prostu odpocząć.

Testujemy…

Dreame X50 Ultra Complete

Specyfikacja

MOC SSANIA 20 000 Pa

20 000 Pa SYSTEM NAWIGACJI DToF LiDAR, kamera RGB, czujniki, AI

DToF LiDAR, kamera RGB, czujniki, AI STACJA SAMOOCZYSZCZAJĄCA Tak

Tak CENA 4 499 PLN

Na pierwszy rzut oka: Dreame X50 Ultra to wyjątkowy, hybrydowy robot, który przesuwa granice technologiczne dzięki wysuwanemu LiDAR-owi, umożliwiającemu sprzątanie pod niskimi meblami, innowacyjnym kołom ProLift pozwalającym łatwo pokonywać wysokie progi i nogi mebli w kształcie litery U, a także podwójnym szczotkom wałkowym odpornym na plątanie się sierści oraz mocy ssania na poziomie 20 000 Pa. Do tego dochodzi imponująca stacja samooczyszczająca X50 Ultra oraz bogaty zestaw akcesoriów.

Eufy Omni E28

Specyfikacja

MOC SSANIA 20 000 Pa

20 000 Pa SYSTEM NAWIGACJI LiDAR, kamera RGB, czujniki

LiDAR, kamera RGB, czujniki STACJA SAMOOCZYSZCZAJĄCA Tak

Tak CENA 3 599 PLN

Na pierwszy rzut oka: Eufy E28 to wszechstronny towarzysz sprzątania 3-w-1, łączący mocne odkurzanie z unikalnym, cylindrycznym mopem oraz wyjmowaną jednostką do prania dywanów – przydatną w nagłych wypadkach. Jego moc ssania 20 000 Pa i system szczotki DuoSpiral to świetny duet w walce z sierścią zwierząt, ale prawdziwym asem w rękawie jest unikalny, wirujący system mopujący HydroJet. Ten model oferuje niemal bezobsługowe doświadczenie.

Roborock Saros 10

Specyfikacja

MOC SSANIA 22 000 Pa

22 000 Pa SYSTEM NAWIGACJI LiDAR, kamera RGB, czujniki, AI

LiDAR, kamera RGB, czujniki, AI STACJA SAMOOCZYSZCZAJĄCA Tak

Tak CENA 5 199 PLN

Na pierwszy rzut oka: Ten zaawansowany, flagowy, hybrydowy zestaw łączy mocne odkurzanie z inteligentnym mopowaniem w estetycznej, stylowej formie. Dzięki wysuwanemu czujnikowi LiDAR, który pozwala mu wślizgnąć się pod meble z prześwitem zaledwie 8 cm, imponującej mocy ssania 22 000 Pa, szczotce odpornej na plątanie, mopowi VibraRise oraz zaawansowanej nawigacji, Saros 10 to prawdziwa bestia w swojej klasie.

SPRZĘT 01:

Dreame X50 Ultra Complete

Dreame X50 Ultra to mocny kandydat w segmencie hybrydowych robotów sprzątających, oferujący świetny stosunek ceny do jakości. Chińska marka, która dynamicznie rośnie, wyposażyła ten model w wyjątkowo dokładny system nawigacji Direct Time of Flight z wysuwanym modułem LiDAR o niebieskim podświetleniu, pozwalającym wjeżdżać pod meble z prześwitem 90 mm.

Do tego dochodzi przełomowy system ProLeap do pokonywania progów, znakomite omijanie przeszkód oraz pełny pakiet hybrydowych funkcji – od wielopoziomowego odkurzania, przez mopowanie twardych powierzchni, po samooczyszczanie.

Nawigacja Dreame to jedna ze sprawniejszych na rynku – błyskawicznie tworzy dokładne mapy pomieszczeń. Również unikanie przeszkód działa wzorowo: robot radzi sobie nawet z cienkimi kablami czy… niespodziankami pozostawionymi przez pupila.

Największą bolączką wielu robotów są wysokie progi i nogi mebli w kształcie litery U. Dreame rozwiązało ten problem systemem ProLeap – wysuwane, małe kółka pozwalają wspinać się na przeszkody o wysokości do 6 cm. Wygląda to dość zabawnie, gdy urządzenie próbuje wejść „na jedną nogę”, ale efekt jest w pełni skuteczny.

Sprzątanie podłóg to kolejna mocna strona X50. Podwójne wałki odporne na plątanie, szczotka boczna, czujniki rozpoznające dywany i 20 000 Pa mocy ssania sprawiają, że kurz nie ma szans. Mopowanie również wypada bardzo dobrze: podwójne, obracające się dyski mopujące unoszą się na dywanie lub pozostają w stacji, jeśli nie są potrzebne.

Stacja dokująca X50 to prawdziwe centrum obsługi – automatycznie opróżnia pojemnik na kurz, pierze mopy w wodzie o temperaturze 80°C, suszy je gorącym powietrzem i dezynfekuje światłem UV. Wszystko po to, by robot był gotowy do kolejnego cyklu.

Dreame X50 Ultra Complete to wszechstronny i niemal bezobsługowy sprzęt, który z pewnością zasługuje na swoją renomę.

SPRZĘT 02:

Eufy Omni E28

Marka eufy obrała własną drogę, oferując nie tylko odkurzanie i mopowanie, ale też dodatkowe funkcje, które mają wyróżniać jej roboty na tle konkurencji. Model Omni E28 to 3-w-1 – odkurzacz, mop i… przenośna myjka do dywanów i tapicerowanych mebli. Ta ostatnia to odłączana jednostka, którą można wyjąć ze stacji dokującej i wykorzystać do nagłych plam czy czyszczenia kanapy. Pomysł ciekawy – zwłaszcza w domach z dużą ilością dywanów.

System nawigacji E28 bazuje na LiDAR-ze i kamerze RGB, które sprawnie radzą sobie z mapowaniem mieszkania i omijaniem przeszkód. Moc ssania to solidne 20 000 Pa, wspierane przez system szczotki DuoSpiral oraz wysuwaną szczotkę boczną. Na dywanach efekty są ponadprzeciętne, choć z cienkimi chodnikami urządzenie radzi sobie gorzej.

Najbardziej wyróżniającym elementem jest jednak mopowanie – zamiast typowych dysków lub wibrującej ściereczki, E28 korzysta z szerokiego wałka, który wciska się w podłogę z naciskiem 1,5 kg. Brudna woda trafia bezpośrednio do oddzielnego zbiornika, co znacząco redukuje ryzyko roznoszenia zabrudzeń po całym mieszkaniu.

Ciekawym elementem tego modelu jest z pewnością odłączany moduł FlexiOne, który ma indywidualny zbiornik na wodę oraz końcówkę przeznaczoną do ręcznego usuwania plam z dywanów, tapicerowanych mebli czy wnętrza samochodu. Działa podobnie jak odkurzacz piorący, który w pierwszym kroku zwilża zabrudzenie, a następnie z dużą mocą zasysa wodę wraz z resztkami zaschniętego jedzenia lub innego rodzaju plam. Skuteczność tego rozwiązania jest wysoka i z pewnością jest lepszym sposobem niż stosowanie szmatki z detergentem, które mogą zostawić trwały ślad na dywanie czy tkaninie.

Mimo że całość wygląda dość nietypowo, a stacja dokująca jest masywna, eufy E28 rzeczywiście oferuje coś innego. To wszechstronny sprzęt, ale wymagający nieco więcej uwagi i nie tak bezbłędny w codziennym użytkowaniu.

SPRZĘT 03:

Roborock Saros 10

Roborock Saros 10 to jeden z flagowych modeli w nieustannie rozwijanej ofercie marki, która od lat wyznacza standardy w świecie robotów sprzątających. Dostępny w czerni lub bieli, wyróżnia się smukłym profilem (zaledwie 7,9 cm) oraz wysuwanym modułem LiDAR, dzięki czemu z łatwością mieści się pod meblami o prześwicie do 8 cm. To otwiera drogę do skuteczniejszego sprzątania w trudno dostępnych miejscach, w których inne urządzenia zwykle kapitulują.

Saros 10 wyposażono w prawdziwy arsenał narzędzi nawigacyjnych: LiDAR, system Reactive AI do rozpoznawania przeszkód, boczny czujnik VertiBeam, szerokokątną kamerę RGB, dalmierz skierowany ku górze (dla niskich prześwitów) oraz czujnik kontaktowy na górze obudowy, który zapobiega zaklinowaniu się robota pod meblami o pochylonych krawędziach. To przekłada się na imponującą precyzję w nawet najbardziej skomplikowanym układzie mieszkania.

Równie imponująco wygląda unikanie przeszkód – zwłaszcza po aktywowaniu trybu „Pet” w intuicyjnej aplikacji Roborock. Robot skutecznie omija kable, zabawki dzieci czy miski dla zwierząt, nie gubiąc rytmu sprzątania.

Pod względem mocy również trudno mu dorównać – 22 000 Pa bez trudu radzi sobie z grubymi dywanami. Podwójne wałki DuoDivide świetnie opierają się plątaniu sierści, a boczna szczotka wysuwana do krawędzi skutecznie zgarnia kurz i okruszki wprost pod główny wałek.

Sekcja mopowania bazuje na wibrującej ściereczce oraz dodatkowym, bocznym mini-mopie, który skutecznie dociera do listew przypodłogowych. Mop automatycznie unosi się na dywanach, a po powrocie do stacji dokującej – odłącza. Dzięki temu unikamy ryzyka, że wilgotna ściereczka dotknie dywanu.

No właśnie – stacja dokująca. To nie tylko ładowarka, ale prawdziwy serwisowy hub. Opróżnia pojemnik na kurz do 2-litrowego worka, napełnia zbiornik na wodę z pojemnika o pojemności 3 litrów, pierze mop w 80°C, a następnie suszy go ciepłym powietrzem w temperaturze 60° C.

Jeśli w domu są dzieci, zwierzęta i niskie meble, Saros 10 to wybór bezkonkurencyjny. Tak, jest drogi – ale oferuje klasę premium w każdym calu.

Werdykt

#1 | ROBOROCK SAROS 10 | 87/100

Plusy Zaawansowana nawigacja z zestawem nowoczesnych czujników i kamer, ogromna moc ssania 22 000 Pa, bardzo skuteczne omijanie przeszkód i inteligentne mopowanie podłogi z automatycznym odczepianiem ściereczki. Do tego elegancki design i stacja dokująco-czyszcząca, która pierze, suszy i serwisuje robota bez udziału użytkownika.

Minusy Wysoka cena i spore gabaryty stacji dokującej, która może być kłopotliwa w małych mieszkaniach.

Podsumowując Robot klasy premium, który wyznacza standardy w domowym sprzątaniu.

#2 | DREAME X50 ULTRA COMPLETE | 84/100

Plusy Świetna nawigacja, skuteczne pokonywanie wysokich progów i rozbudowana stacja czyszcząca.

Minusy Stacja jest bardzo duża i relatywnie mało estetyczna, co nie każdemu może przypaść do gustu.

Podsumowując Dobry wybór w rozsądnej cenie.

#3 | EUFY OMNI E28 | 79/100

Plusy Innowacyjny wałek mopujący i przenośna myjka do dywanów w zestawie. Design, który wyróżnia się na tle konkurencji.

Minusy Problemy z cienkimi dywanami i większa potrzeba konserwacji.

Podsumowując Pomysłowe 3-w-1, ale z dość kłopotliwymi wadami.