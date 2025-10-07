TEST: Google Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro sprawia w tym roku wrażenie modelu w lekkim zawieszeniu. Podczas gdy Pixel 10 i 10 Pro XL dostały głośne, ekskluzywne nowości, ten wariant to raczej aktualizacja inkrementalna, bez wielkich fajerwerków. Zmian jednak nie brakuje: większa bateria, magnetyczne ładowanie Qi2 (Pixelsnap), nowy Tensor G5, jaśniejszy wyświetlacz Super Actua oraz Android 16 z Material 3 Expressive, którego starsze Pixele wciąż nie wszędzie otrzymały. Problem w tym, że większość z tych rzeczy znajdziemy też u rodzeństwa z serii 10, więc przewaga 10 Pro nie jest tak oczywista jak rok temu.
W praktyce 10 Pro wypada jak „wypasiona” wersja 9 Pro – co samo w sobie nie jest złe, bo 9 Pro to świetny telefon – ale trudno tu o efekt „wow”. Ceny startują od 4 299 PLN za wariant 128 GB i to bez zmian względem ubiegłego roku. Dla tych, którzy nie chcą chmury, są też opcje 256/512 GB oraz 1 TB.
Wygląd? Na pierwszy rzut oka bez rewolucji, choć drobiazgi robią różnicę. 10 Pro jest odrobinę większy i cięższy (207 g), więc nie pasuje do etui z 9 Pro. Prawdopodobnie to efekt wdrożenia Qi2 – pełnego systemu magnetycznego z pierścieniem magnesów, kompatybilnym z MagSafe – akcesoria MagSafe działają tu zaskakująco dobrze. Na dolnej krawędzi pojawiły się podwójne maskownice głośników; w USA zniknęła tacka SIM (model jest tylko eSIM), a w wersjach międzynarodowych slot przeniesiono na górę. Z przodu nadal 6,3-calowy panel zabezpieczony Gorilla Glass Victus 2; z tyłu matowe szkło Victus 2 i polerowana, aluminiowa rama o miękkich, „iphone’owych” krawędziach.
Specyfikacja ekranu pozostaje znajoma (1280×2865 px, 20:9, LTPO 1-120 Hz), ale kluczowa zmiana to szczytowa jasność 3 300 nitów. W codziennym użyciu widać to natychmiast – w słońcu treści pozostają czytelne, a w ciemnym pomieszczeniu maksymalna jasność potrafi… oślepić. Pixel deklasuje pod tym względem Galaxy S25 Plus i iPhone’a 16 Pro. Jasność to jednak nie wszystko – w odwzorowaniu barw (sRGB i DCI-P3) 10 Pro przegrywa z najlepszymi, a wartości Delta-E są wyższe. Wielu użytkowników nie zauważy różnicy, bo przewaga w luminancji robi swoje, ale wrażenie trendu spadkowego w kolorystyce Google pozostaje i to coś, co 11 Pro powinien odwrócić.
Nowe funkcje AI to mieszanka potencjału i niedosytu. Magic Cue w czasie testów w dużej mierze milczało – pojedyncze podpowiedzi w Call Assist czy karteczka w Gmailu o paczce to trochę mało jak na zapowiadanego „asystenta, który myśli za ciebie”. W aplikacji My Pixel znajdziemy wskazówki, jak z tego korzystać, ale moje wrażenie bliższe jest poczuciu, że ta funkcja jest, lecz jakby „w drodze” i potrzebuje czasu, by się rozwinąć. Bardziej użyteczny okazał się Camera Coach – w pozowanych kadrach podpowiada drobne korekty kompozycji i pozycji, choć do szybkich „pstryków” bywa zbyt powolny. Pro Res Zoom 100x pozytywnie zaskakuje jak na zoom cyfrowy – podgląd jest kaszką, ale po przetwarzaniu AI otrzymujemy ujęcia, które są zaskakująco bliskie temu, co dałby dłuższy teleobiektyw – bez złudzeń co do mikrodetali, jak drobny tekst. Pixel Journal motywuje do dokumentowania dnia (sugestie oparte o Zdjęcia i Health Connect), ale treść tworzymy sami. Z kolei AI-muzyka w Dyktafonie to nisza, która może się przydać songwriterom czy poetom. Zaktualizowane Add Me i Best Take działają przewidywalnie dobrze. Voice Translate w połączeniach ma na razie ograniczoną listę języków. Na plus – C2PA – fotografie otrzymują metadane pochodzenia i edycji, co zwiększa przejrzystość.
Aparaty na papierze bez zmian (50 Mp główny, 48 Mp ultraszeroki, 48 Mp tele 5x, 42 Mp selfie), ale software i AI robią swoje. W skrócie: główny aparat 10 Pro daje wierniejsze kolory i mniej rozmyte tło (9 Pro bywa jaśniejszy); w zdjęciach we wnętrzach to niemal remis z minimalną przewagą detalu na korzyść 10 Pro; w makro nowy model ostrzy pewniej i oddaje żywsze barwy; ultraszeroki różni się kosmetycznie na plus dla 10 Pro; przy 5x tele 10 Pro miewa ciemniejsze, lecz mniej „wypłukane” kadry w ostrym słońcu; na 10x 10 Pro lepiej trzyma kolory, ale 9 Pro potrafi złapać odrobinę więcej drobnych szczegółów; w nocy oba imponują Night Sight – 10 Pro jest jaśniejszy i wyciąga więcej detali w zieleni i cegle, 9 Pro bywa przyjemniej stonowany; w selfie/portrecie różnice są marginalne (10 Pro potrafi portret na 1x). Summa summarum: zdjęcia są świetne, lecz dystans względem 9 Pro bywa niewielki – i to rozczarowuje, bo oczekiwałbym większego skoku „za kulisami”.
Wydajność pozostaje „pikselowa”. Tensor G5 (3 nm TSMC) wyraźnie przeskakuje ubiegłoroczny G4, ale wciąż odstaje od Snapdragonów 8 Elite i Apple A-serii, zwłaszcza w grafice 3D czy transkodowaniu w Premiere Rush. Google od dawna powtarza, że Tensor nie goni benchmarków – stawia na AI, bezpieczeństwo i foto – i w codziennym użyciu to czuć: interfejs jest płynny, a PUBG na najwyższych ustawieniach chodzi bez zająknięć. Jeśli jednak oczekujesz absolutnego topu mocy, konkurencja ma szybsze propozycje.
Bateria urosła i realnie trzyma nieco dłużej niż w 9 Pro, choć różnice nie są ogromne. Kontrowersje budzi ładowanie. Bezprzewodowo mamy tylko 15 W Qi2 (wcześniej 21 W). Plusem jest szeroka kompatybilność z akcesoriami Qi2, minusem – że Pixel 10 Pro XL wypada tu znacznie lepiej (Qi2.2 25 W i 45 W po kablu). Dla części użytkowników to detal, dla innych – powód, by sięgnąć po większy model.
Android 16 z Material 3 Expressive to przede wszystkim lifting wizualny i lżejsze, „ekspresyjne” akcenty w UI. Nowe narzędzia personalizacji ekranu blokady są miłe, ale rewolucji brak. Subiektywnie wolę dawny, „bezkompromisowy” styl niż obecne „rozrywkowe” fonty – i skoro mówimy o ekspresji, przydałoby się więcej przełączników dla tych, którzy lubią dopieścić szczegóły. Na plus: Google ponownie obiecuje 7 lat pełnych aktualizacji, więc jest czas, by dopracować kierunek i rozwinąć Magic Cue.
Podsumowując: Pixel 10 Pro to bardzo dobry, ale zachowawczy telefon. Wygrywa komfortem użytkowania, świetnym aparatem, kapitalną jasnością ekranu i sensowną baterią, ale przegrywa „efektem nowości” i prędkością ładowania względem XL. Jeśli masz 9 Pro – pomiń. Jeśli chcesz „Pro” w nieco bardziej kompaktowej formie i akceptujesz przeciętne tempo ładowania, 10 Pro odwdzięczy się stabilnym, przyjemnym doświadczeniem i dojrzewającym pakietem AI.
Specyfikacja
- CENA Od 4 299 PLN
- EKRAN 6,3″, 2856×1280 px, OLED LTPO
- PAMIĘĆ WBUDOWANA od 128 GB
- RAM 16 GB
- POJEMNOŚĆ AKUMULATORA 4 870 mAh
- WYMIARY 8,6 x 72 x 152,8 mm
- WAGA 207 g
Werdykt
NASZYM ZDANIEM
Google Pixel 10 Pro to fantastyczny telefon z Androidem, oferujący wszystkie funkcje, jakich oczekujesz od flagowca klasy premium. Jednak brak znaczących ulepszeń sprawia, że z trudem odróżnia się od ubiegłorocznego Pixel 9 Pro.
Plusy
Ładowanie bezprzewodowe Qi2 (magnetyczne). Dobre czasy pracy na baterii. Świetne aparaty. Bardzo ładny, superjasny wyświetlacz. Brak podwyżek cen.
Minusy
Niewiele zmian względem Pixel 9 Pro. Obecność Magic Cue jest ledwie odczuwalna. Tensor ma średnie benchmarki.