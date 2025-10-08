Ad image
„Chopin: Best from Poland” – muzyczna podróż przez tradycję polskiej pianistyki

Premiera wyjątkowej reedycji od Polskich Nagrań

Marcin Kubicki
Polskie Nagrania zaprezentowały wyjątkowy album Chopin: Best from Poland – starannie wyselekcjonowaną kolekcję nagrań dzieł Fryderyka Chopina w interpretacjach najwybitniejszych polskich pianistów. To muzyczna podróż przez historię polskiej pianistyki i hołd dla jednego z najbardziej rozpoznawalnych kompozytorów świata.

Na albumie znalazły się nagrania legendarnych artystów, takich jak Halina Czerny-Stefańska, Regina Smendzianka, Lidia Grychtołówna, Witold Małcużyński czy Bolesław Woytowicz – nazwisk, które od dekad budują światową renomę polskiej szkoły chopinowskiej.

Szczególne znaczenie ma obecność Lidii Grychtołówny, dziś 97-letniej nestorki polskiej pianistyki, wciąż czynnie koncertującej i zasiadającej w honorowym jury trwającego 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Jej udział symbolicznie łączy przeszłość i teraźniejszość – przypominając, jak różnorodne i bogate potrafią być interpretacje muzyki Chopina.

Chopin: Best from Poland to idealna propozycja dla wszystkich, którzy chcą zanurzyć się w ponadczasowym pięknie muzyki mistrza oraz odkryć bogactwo polskiej tradycji wykonawczej. Album dostępny jest już we wszystkich serwisach streamingowych oraz sklepach muzycznych.

Autor:Marcin Kubicki
Od jedenastu lat redaktor naczelny Magazynu T3. Ekspert w dziedzinie nowych technologii. Częsty gość programów radiowych i telewizyjnych. Prowadzący konferencji technologicznych. Autor wydawnictw książkowych o grach oraz organizator koncertów. Pasjonat muzyki, kina i literatury.
