„Chopin: Best from Poland” – muzyczna podróż przez tradycję polskiej pianistyki

Polskie Nagrania zaprezentowały wyjątkowy album Chopin: Best from Poland – starannie wyselekcjonowaną kolekcję nagrań dzieł Fryderyka Chopina w interpretacjach najwybitniejszych polskich pianistów. To muzyczna podróż przez historię polskiej pianistyki i hołd dla jednego z najbardziej rozpoznawalnych kompozytorów świata.

Na albumie znalazły się nagrania legendarnych artystów, takich jak Halina Czerny-Stefańska, Regina Smendzianka, Lidia Grychtołówna, Witold Małcużyński czy Bolesław Woytowicz – nazwisk, które od dekad budują światową renomę polskiej szkoły chopinowskiej.

Szczególne znaczenie ma obecność Lidii Grychtołówny, dziś 97-letniej nestorki polskiej pianistyki, wciąż czynnie koncertującej i zasiadającej w honorowym jury trwającego 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Jej udział symbolicznie łączy przeszłość i teraźniejszość – przypominając, jak różnorodne i bogate potrafią być interpretacje muzyki Chopina.

Chopin: Best from Poland to idealna propozycja dla wszystkich, którzy chcą zanurzyć się w ponadczasowym pięknie muzyki mistrza oraz odkryć bogactwo polskiej tradycji wykonawczej. Album dostępny jest już we wszystkich serwisach streamingowych oraz sklepach muzycznych.