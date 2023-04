TEST: Razer Hammerhead HyperSpeed

Od wielu lat Razer jest jednym z największych graczy na rynku urządzeń peryferyjnych do komputerów PC. Myszy, klawiatury, headsety, ale również laptopy są produkowane w uświęconych halach firmy. Co jakiś czas Razer jednak mruga do miłośników konsol, tak jak z Hammerhead Hyperspeed.

Hammerhead Hyperspeed to słuchawki true wireless teoretycznie przeznaczone dla posiadaczy PlayStation lub Xboxa, co w praktyce oznacza po prostu dwa warianty kolorystyczne, z którymi obecnie mocniej utożsamiają się posiadacze konsol: biało-niebieski i czarno-zielony.

Oprócz trzech różnych nasadek silikonowych w klasycznych rozmiarach, w zestawie znajduje się również kabel ładujący etui i dongle na USB-C, zapewniający łączność Wi-Fi 2,4 GHz pomiędzy słuchawkami a konsolami. Wynika to z prostego faktu, że o ile połączenie z chociażby smartfonem może być realizowane przez Bluetootha 5.2, o tyle konsole nie dają takiej możliwości graczom, stąd taki pomysł na obejście ograniczenia.

Po podłączeniu urządzenia do portu, od razu można zacząć używać wkładek dousznych. Aby mieć więcej funkcji, można zainstalować oprogramowanie Razera. Pozwala to kontrolować wbudowane oświetlenie RGB. To można również całkowicie wyłączyć, wydłużając zresztą żywotność baterii o dodatkową godzinę.

Na pokładzie znajduje się także funkcja redukcji szumów, którą można aktywować i dezaktywować za pomocą np. gestu dłuższego dotknięcia słuchawki. W przypadku wyłączenia opcji, również można odzyskać dodatkową godzinę działania słuchawek. Daje to estymowany czas korzystania z nich między czterema a sześcioma godzinami.

Jeśli chodzi o dźwięk, słuchawki douszne Razera nie muszą obawiać się żadnej konkurencji ze swojego przedziału cenowego (799 PLN), a wręcz przeciwnie. Hammerhead HyperSpeed zapewniają np. naprawdę bogaty (momentami nawet za bardzo) bas oraz dobre średnie i wysokie tony. W aplikacji można dokonać pewnych korekt brzmienia.

Mikrofony Hammerhead HyperSpeed zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie filtrem pozbywającym się szumów. Głos wydaje się wtedy nieco bardziej, wybaczcie nietypowe określenie, „przygnębiony”, ale brzmi naprawdę wyraźnie i dobrze.

Minusem niewątpliwie jest wspomniana, dość skąpa wydajność baterii, ale także brak możliwości podłączenia do dwóch źródeł dźwięku i przełączania się między nimi.

Ogólnie jednak słuchawki Razera to naprawdę mocna i konkretna propozycja dla osób szukających dobrego dźwięku w grach, który ma dochodzić bezpośrednio do kanałów słuchowych. To obecnie nisza, która domaga się wypełnienia, a cechy propozycji Razera są na tyle charakterystyczne, że na pewno znajdzie ona swoje grono odbiorców.

Specyfikacja